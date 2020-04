Rainer Calmund plädiert für Salary Cap: "Vereine müssen Schrauben enger stellen"

Der ehemalige Leverkusen-Manager Reiner Calmund hat sich im exklusiven Gespräch mit SPOX und Goal für eine Gehaltsobergrenze im Fußball ausgesprochen und die wegen der Coronakrise drohenden wirtschaftlichen Auswirkungen mit der Insolvenz der Kirch-Mediengruppe vor 18 Jahren verglichen. Diese sei aus "rein buchhalterischer Sicht schlimmer gewesen".

"Bei den Einnahmequellen im Fußball gestaltet sich das Ganze wie folgt: Quelle Nummer eins ist das Fernsehgeld, Nummer zwei kommt über Werbung rein, dann, an Stelle drei und vier, stehen Sponsorengelder und Zuschauereinnahmen", erklärt Calmund und führt aus: "Davon wurden in dieser Saison bereits 75 Prozent kassiert. Sprich: 25 Prozent könnten wegfallen. Dann müssen die Vereine die Schrauben eben etwas enger stellen."

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Generell plädiert der mittlerweile 71-Jährige für eine Gehaltsobergrenze im europäischen Spitzenfußball. "Aus meiner Sicht wäre es richtig, wenn wir im europäischen Fußball einen Salary Cap einführen würden. In vielen US-Sportarten gibt es dieses Modell bereits."

Calmund gab allerdings zu bedenken: "Aber das ist nicht diskussionsfähig, weil die EU-Gesetzgebung eine Deckelung der Gehälter nicht zulässt. Man hat schon vor 18 Jahren behauptet, dass die Blase platzen würde. Aber, wissen Sie was? Sie ist nicht geplatzt, sie hat sich vervielfacht."

Anlass für Calmunds Vorschlag ist die aktuell prekäre Lage, die Informationen des kicker zufolge etliche deutsche Profi-Fußballklubs in die Insolvenz treiben könnte, sollte es zu einem Abbruch der Saison wegen Corona kommen. Insgesamt auf rund 750 Millionen Euro an TV-Geldern und Sponsorenzuwendungen müssten die Vereine nämlich verzichten. Bereits vor 18 Jahren hatte die Bundesliga mit ganz ähnlichen Kalamitäten zu kämpfen: Die Pleite der Kirch-Mediengruppe und der daraus resultierende Wegfall der Fernsehgelder machte den Protagonisten schwer zu schaffen.

Bayer Leverkusen im CL-Finale 2002 gegen Real Madrid: Diese Spieler lehrten die Königlichen das fürchten © imago images 1/14 Bayer Leverkusen zog in der Saison 2001/02 sensationell ins Champions-League-Finale ein. Gegen Real Madrid setzte es in Glasgow eine denkbar knappe Niederlage. Diese Spieler schrammten vor 18 Jahren nur knapp am größten Erfolg der Klubgeschichte vorbei. © imago images 2/14 TOR - HANS-JÖRG BUTT: Der Elferkönig unter den Torhütern wurde zur traurigen Figur, weil er einen harmlosen Raul-Schuss passieren ließ. Noch heute rätseln Experten, ob Zidanes Meisterwerk zum 2:1 ebenfalls haltbar war. © imago images 3/14 ABWEHR - ZOLTAN SEBESCEN: War zu Saisonbeginn aus Wolfsburg gekommen und avancierte bei Bayer zum Stammspieler. Beendete nur drei Jahre nach dem Finale von Glasgow mit nur 29 Jahren seine Karriere, weil er mit anhaltenden Knieproblemen zu kämpfen hatte. © imago images 4/14 BORIS ZIVKOVIC: Wechselte 1997 zu einem Spottpreis von Dragovoljac (Kroatien) unters Bayer-Kreuz, wo er die Hochzeit seiner Karriere erleben sollte. Wurde mit Leverkusen viermal Vizemeister und verlor neben dem CL-Finale auch das Pokalfinale 2002. © imago images 5/14 LUCIO: Dank seiner Zweikampfstärke, Dynamik und Torgefahr einer der besten Verteidiger, den die Bundesliga je gesehen hat. Schoss Bayer 04 ins CL-Halbfinale und traf auch gegen Real im Endspiel zum 1:1. Wechselte später zum FC Bayern. © imago images 6/14 DIEGO PLACENTE: Ein Dauerläufer auf dem defensiven Flügel und extrem bissig im Zweikampf. Der kleine Argentinier flog immer etwas unter dem Radar, aber war eine durchaus wichtige Stütze in Bayers Erfolgsmannschaft. © imago images 7/14 MITTELFELD: CARSTEN RAMELOW: Wurde in jenem Jahr viermal Zweiter (verlor auch das WM-Finale 2002). Galt nicht als Feinmotoriker, hielt den Technikern vor ihm aber stets den Rücken frei und verfügte über große Spielintelligenz - auch ohne Ball. © imago images 8/14 BERND SCHNEIDER: Der weiße Brasilianer, an den sich Quasi-Landsmann Roberto Carlos wohl heute noch erinnert. Technisch brillant, umkurvte das Schlitzohr seine Gegenspieler nach Belieben. Einziger Makel: Schneider blieb während seiner Karriere titellos. © imago images 9/14 YILDIRAY BASTÜRK: Der nächste Schöngeist im Bayer-Team. Mit starker Technik und gutem Schuss ausgestattet, zog der Türke die Fäden im Zentrum. Rettete Leverkusen mit einem Tor in Nürnberg ein Jahr später vor dem Abstieg. © imago images 10/14 MICHAEL BALLACK: Hievte das Leverkusener Spiel mit seinen Qualitäten auf ein neues Level und prägte eine Ära bei der Werkself. Traf im Halbfinal-Hinspiel gegen ManUnited, durfte sich aber erst später, im Bayern-Dress, über Titel freuen. © imago images 11/14 ANGRIFF - THOMAS BRDARIC: Kein Spieler, den man unbedingt in einem Champions-League-Finale vermuten würde. Dennoch bekam Brdaric von Klaus Toppmöller das Vertrauen. Er konnte es nicht zurückzahlen und musste nach 39 Minuten Platz für Berbatov machen. © imago images 12/14 OLIVER NEUVILLE: Steuerte in beiden Halbfinalspielen gegen Manchester United jeweils ein Tor bei, im Endspiel kam auch der wendige Nationalspieler allerdings nicht an Real-Keeper Iker Casillas vorbei. Blieb bei Bayer titeltechnisch unvollendet. © imago images 13/14 DIMITAR BERBATOV: Seine Zeit sollte erst in den darauffolgenden Jahren kommen. Im CL-Endspiel kam mit Berbatov aber enormer Schwung in die Offensive. Das große Problem aus Berbatovs Sicht stand jedoch im Kasten von Real und hieß Iker Casillas. © imago images 14/14 ULF KIRSTEN: Der beste Torschütze der Vereinsgeschichte befand sich 2002 bereits im Herbst seiner Karriere und wurde nur eingewechselt. Auch "der Schwatte" konnte nichts mehr an der bitteren Pleite ändern.

Calmund: Coronakrise? Kirch-Pleite "rein buchhalterisch schlimmer"

"Die Kirch-Pleite betraf damals die TV-Gelder für die komplette Saison 2002/03", erinnert sich Calmund und schiebt nach: "Das war ein richtiger Donnerschlag, der Betrag lag bei rund 300 Millionen Euro." Unter heutigen Gesichtspunkten eine vergleichsweise kleine Summe, im Verhältnis aber gravierender als die drohenden Einbußen wegen Corona, wie Calmund deutlich macht. "Rein buchhalterisch und wirtschaftlich war die Krise für den deutschen Fußball damals schlimmer."

Medienmogul Leo Kirch, zu dessen Imperium unter anderem der Pay-TV-Sender Premiere zählte, hatte im Jahr 2000 für drei Milliarden D-Mark die Bundesliga-Rechte bis 2004 erworben. Im Frühling 2002 meldete er Insolvenz und somit Zahlungsunfähigkeit an, was die Liga in große Ungewissheit stürzte.

Als Calmund zu jener Zeit im ZDF-Sportstudio von Moderator Michael Steinbrecher befragt worden sei, habe er erst einmal erklären müssen, was die Kirch-Pleite überhaupt für Deutschlands Beletage bedeutet hätte. "Viele Zuschauer dachten damals vermutlich, Insolvenz sei ein Tanzlokal", scherzt Calmund. Letztlich sei es aber gelungen, den finanziellen GAU abzuwenden, die gute Kooperation zwischen Liga, Politik und TV-Anstalten habe die Krise gelöst, sagt der Ex-Funktionär.

Wiederaufnahme der Bundesliga-Saison: DFL vertagt Entscheidung

Calmund sei sich natürlich auch im Klaren, dass die Coronakrise mehr Aufmerksamkeit erregt als die Insolvenz des einstigen Rechteinhabers Kirch. "Obwohl wir - Stand jetzt - von 25 und nicht 100 Prozent an Einbußen sprechen, wird die Coronakrise als deutlich schwerwiegender eingestuft als die Situation damals", sagt Calmund. "Weil derzeit nicht nur der Fußball, sondern die komplette Gesellschaft betroffen ist. Ganz besonders der Gesundheits- und Wirtschaftssektor."

Wie und ob es mit der laufenden Bundesliga-Saison weitergeht, steht nach wie vor in den Sternen. Die DFL hatte ursprünglich angekündigt, am Dienstag über die weiteren Schritte zu beraten, vertagte die Sitzung allerdings auf den 23. April. "Ziel der Verschiebung ist es, Klubs und DFL zusätzliche Zeit zur weiteren intensiven Vorbereitung bevorstehender Entscheidungen zu geben", hieß es in einer Pressemitteilung.