FC Schalke 04, News und Gerüchte: Spieler verzichten auch auf Teile der Prämien

Die Schalker Profis verzichten offenbar auf noch mehr Geld, um dem Verein aus der Krise zu helfen - auch die Berater sollen sich beteiligen. Ralf Fährmann bleibt wohl auf Schalke. Olaf Thon sieht eine besondere Herausforderung bei Geisterspielen. Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 findet Ihr hier.

FC Schalke 04: Profis verzichten auf Anteil ihrer Prämien

Der Verein und die Spieler haben sich darauf geeinigt, dass die Mannschaft ab der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga auf 33,3 Prozent ihrer Prämien verzichten wird. Ein weiteres Drittel wird gestundet, soll also zu einem späteren Zeitpunkt ausgezahlt werden. Das berichtet die BIld.

Außerdem ging Kaderplaner Michael Reschke wohl auf die Spielerberater zu. Diskutiert wird an dieser Front offenbar über eine anteilige Rückzahlung der März-Honorare oder einen anteiligen Verzicht der Provisionen, die normalerweise im September fällig werden.

Die Bild hatte zuvor außerdem berichtet, dass die DFL und Sky sich darauf geeinigt haben, dass der Pay-TV-Sender etwas weniger als ursprünglich festgelegt zahlt, dafür aber früher. Der Anteil der Schalker könnte in Gelsenkirchen zur richtigen Zeit kommen.

Der FC Schalke ist einer der Bundesliga-Vereine, dessen finanzielle Probleme angesichts der Coronakrise am häufigsten in den deutschen Medien thematisiert wurde.

Ralf Fährmann bleibt wohl beim FC Schalke 04

Laut Informationen der Bild ist für Ralf Fährmann wohl geplant, dass der Torhüter bis zum Ablauf seines Vertrags 2023 auf Schalke bleibt. "Ralle hat nun Zeit, sich zu zeigen", erklärte Lizenzspielerkoordinator Sascha Riether gegenüber der Bild.

Fährmann ist aktuell auf Leihbasis beim SK Brann, um dort Spielpraxis zu sammeln. Da allerdings auch in Norwegen aufgrund des Coronavirus momentan kein Fußball gespielt wird, ist er mittlerweile nach Gelsenkirchen zurückgekehrt, um am Training in Kleingruppen der S04-Profis teilzunehmen. Das geschah wohl im Einverständnis der Verantwortlichen beider Vereine.

"Keiner weiß, wann es in Norwegen weitergeht. Trainieren kann er auch hier, und David Wagner kann ihn kennenlernen", sagte Riether.

Fährmann wurde ursprünglich im Sommer 2019 an Norwich City ausgeliehen, da Alexander Nübel sich als Stammspieler zwischen den Pfosten etabliert hatte. In England kam der 31-Jährige allerdings nur auf drei Pflichteinsätze und zog sich eine Leistenverletzung zu.

S04-Legende Olaf Thon ist Befürworter der Geisterspiele

"Ich hoffe, dass es im Mai zu Spielen kommen wird, halt ohne Zuschauer", sagte Olaf Thon der DPA am Donnerstag. Die Partien würden den Zuschauern in der Isolation als schöne Ablenkung dienen.

In erster Linie geht es für die Vereine dabei jedoch um die TV-Gelder, weiß Thon: "Die Rate wird nur bezahlt, wenn Spiele im Fernsehen zu sehen sind."

Thon spielte dreizehn Jahre lang im Trikot des FC Schalke 04 und erzielte dabei 75 Tore in 383 Pflichtspielen. Mit den Königsblauen gewann er außerdem zweimal den DFB-Pokal.

Der 53-jährige sieht in den Geisterspielen allerdings auch eine Herausforderung für die Spieler. "Vor leeren Rängen zu spielen, bedarf einer besonderen Motivation", sagte er. Das könne die Kraftverhältnisse etwas verschieben und für viele knappe Spiele sorgen: "Die Spannung ist auf jeden Fall garantiert, wenn es wieder losgeht."

Bundesliga: Die Tabelle der Saison 2019/20

Die Bundesligasaison wurde nach dem 25. Spieltag unterbrochen, heute wären einige Partien des 30. Spieltags gestiegen. Der FC Schalke 04 war als Gastmannschaft gegen Union Berlin eingeplant.