FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Klub verpfändete bereits vor Corona das TV-Geld

Der FC Schalke 04 hat bereits vor der Coronakrise das TV-Geld verpfändet. Jörg Schmadtke vom VfL Wolfsburg wiederum hat S04-Finanzvorstand Peter Peters wegen Missachtung einer Einigung zwischen den Bundesligisten kritisiert. Hier gibt es News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04.

FC Schalke 04 musste TV-Geld verpfänden

Die Schalker hatten schon vor der Coronakrise finanzielle Probleme. Verbindlichkeiten in Höhe von rund 200 Millionen Euro waren am Ende des Geschäftsjahres 2019 noch offen. Laut Informationen der Sport Bild verpfändeten die Königsblauen sogar das TV-Geld.

Der Klub hätte bei einer normal weitergeführten Bundesliga-Saison knapp 16 Millionen Euro an TV-Geldern bekommen, doch wegen der Corona-Pandemie steht dieser Betrag auf der Kippe. Nun soll es allerdings Anzeichen geben, dass trotz des pausierten Spielbetriebs das Fernseh-Geld weiter fließt. Auch die internationalen Vermarktungsbeträge (über 6 Millionen) sollen pünktlich ankommen.

"Wenn der Fußball nicht da ist, bleibt uns wenig, vielleicht sogar nichts. Alle Einnahmen hängen von der Durchführung eines Spiels ab. Der Klub ist dem Gesetz, das aktuell greift, als e.V. ausgeliefert", äußerte sich Schalke-Finanzvorstand Peter Peters vergangene Woche in einem Live-Interview auf der Facebook-Seite des Vereins. Ein Bundesliga-Neustart ist erst wieder frühestens ab dem 9. Mai ohne Zuschauer möglich.

Paraden-Quote: Die 30 besten Torhüter Europas seit dem Debüt von Manuel Neuer © imago images 1/31 Am 19. August 2006 feierte Manuel Neuer sein Profi-Debüt für Schalke 04. Seitdem wurde er zwar viermal zum Welttorhüter gewählt, die beste Paraden-Quote seit 2006 hat der Bayern-Kapitän in Europa jedoch längst nicht. Das Ranking der Top-30. © imago images 2/31 Platz 30: David de Gea (Atletico Madrid, Manchester United) - 72,31 Prozent gehaltene Schüsse (1.367 gehaltene Schüsse in 478 Spielen). © imago images 3/31 Platz 29: Kevin Trapp (1. FC Kaiserslautern, Eintracht Frankfurt, Paris Saint Germain) - 72,43 Prozent gehaltene Schüsse (914 gehaltene Schüsse in 292 Spielen). © getty 4/31 Platz 28: Igor Akinfeev (ZSKA Moskau) - 72,45 Prozent gehaltene Schüsse (314 gehaltene Schüsse in 83 Spielen). © getty 5/31 Platz 27: Christian Wetklo (1. FSV Mainz 05, FC Schalke 04) - 72,47 Prozent gehaltene Schüsse (277 gehaltene Schüsse in 92 Spielen). © getty 6/31 Platz 26: Vincent Enyeama (LOSC Lille) - 72,49 Prozent gehaltene Schüsse (491 gehaltene Schüsse in 184 Spielen). © getty 7/31 Platz 25: Francesco Antonioli (FC Bologna) - 72,50 Prozent gehaltene Schüsse (407 gehaltene Schüsse in 106 Spielen). © imago images 8/31 Platz 24: Brice Samba (Olympique Marseille, AS Nancy) - 72,83 Prozent gehaltene Schüsse (195 gehaltene Schüsse in 56 Spielen). © imago images 9/31 Platz 23: Nicolas Douchez (FC Toulouse, Stade Rennes, Paris Saint Germain ) - 72,88 Prozent gehaltene Schüsse (399 gehaltene Schüsse in 159 Spielen). © getty 10/31 Platz 22: Samir Handanovic (Udinese Calcio, Inter Mailand) - 72,88 Prozent gehaltene Schüsse (1.495 gehaltene Schüsse in 493 Spielen). © getty 11/31 Platz 21: Gerhard Tremmel (Swansea City, SV Werder Bremen) - 72,88 Prozent gehaltene Schüsse. (385 gehaltene Schüsse in 97 Spielen). © imago images 12/31 Platz 20: Jaume Domenech (FC Valencia) - 73,18 Prozent gehaltene Schüsse (251 gehaltene Schüsse in 76 Spielen). © getty 13/31 Platz 19: Neto (FC Valencia, AC Florenz, Juventus Turin, FC Barcelona) - 73,63 Prozent gehaltene Schüsse (613 gehaltene Schüsse in 207 Spielen). © getty 14/31 Platz 18: Petr Cech (FC Chelsea, FC Arsenal) - 73,95 Prozent gehaltene Schüsse (1.297 gehaltene Schüsse in 467 Spielen). © imago images 15/31 Platz 17: Apoula Edel (Paris Saint Germain) - 74,11 Prozent gehaltene Schüsse (231 gehaltene Schüsse in 78 Spielen). © imago images 16/31 Platz 16: Jörg Butt (Bayer Leverkusen, FC Bayern München) - 74,12 Prozent gehaltene Schüsse (253 gehaltene Schüsse in 91 Spielen). © imago images 17/31 Platz 15: Gianluigi Donnarumma (AC Milan) - 74,19 Prozent gehaltene Schüsse (579 gehaltene Schüsse in 190 Spielen). © getty 18/31 Platz 14: Julio Cesar (Inter Mailand, Queens Park Rangers) - 74,47 Prozent gehaltene Schüsse. (711 gehaltene Schüsse in 217 Spielen). © getty 19/31 Platz 13: Keylor Navas (UD Levante, Real Madrid, Paris Saint Germain) - 74,60 Prozent gehaltene Schüsse (756 gehaltene Schüsse in 261 Spielen). © getty 20/31 Platz 12: Mark Schwarzer (FC Middlesbrough, FC Fulham, FC Chelsea, Leicester City) - 74,64 Prozent gehaltene Schüsse (826 gehaltene Schüsse in 233 Spielen). © getty 21/31 Platz 11: Marc-Andre ter Stegen (Borussia Mönchengladbach, FC Barcelona) - 74,67 Prozent gehaltene Schüsse (1.012 gehaltene Schüsse in 349 Spielen). © imago images 22/31 Platz 10: Manuel Neuer (FC Schalke 04, FC Bayern München) - 74,94 Prozent gehaltene Schüsse (1.199 gehaltene Schüsse in 499 Spielen). © imago images 23/31 Platz 9: Gianluigi Buffon (Juventus Turin, Paris Saint Germain) - 75,46 Prozent gehaltene Schüsse. (997 gehaltene Schüsse in 411 Spielen). © imago images 24/31 Platz 8: Aitor Fernandez (UD Levante) - 75,67 Prozent gehaltene Schüsse (229 gehaltene Schüsse in 50 Spielen). © imago images 25/31 Platz 7: Cesar (Real Saragossa, Tottenham Hotspur, FC Valencia, FC Villarreal) - 76,26 Prozent gehaltene Schüsse (275 gehaltene Schüsse in 80 Spielen). © getty 26/31 Platz 6: Sergio Romero (Sampdoria Genoa, AS Monaco, Manchester United) - 76,50 Prozent gehaltene Schüsse (336 gehaltene Schüsse in 121 Spielen). © imago images 27/31 Platz 5: Sergei Ryzhikov (Krylia Sovetov Samara) - 76,53 Prozent gehaltene Schüsse (165 gehaltene Schüsse in 54 Spielen). © getty 28/31 Platz 4: Christian Abbiati (FC Turin, AC Milan, Atletico Madrid) - 76,74 Prozent gehaltene Schüsse (622 gehaltene Schüsse in 216 Spielen) © getty 29/31 Platz 3: Alisson (AS Rom, FC Liverpool) - 77,33 Prozent gehaltene Schüsse (404 gehaltene Schüsse in 143 Spielen). © imago images 30/31 Platz 2: Edwin van der Sar (Manchester United) - 78,08 Prozent gehaltene Schüsse (344 gehaltene Schüsse in 124 Spielen). © getty 31/31 Platz 1: Jan Oblak (Atletico Madrid) - 79,20 Prozent gehaltene Schüsse (661 gehaltene Schüsse in 249 Spielen).

S04-News: Wolfsburg-Boss Schmadtke schießt gegen Schalke-Vorstand

Der Geschäftführer des VfL Wolfsburg, Jörg Schmadtke, hat Schalke-04-Finanzvorstand Peter Peters kritisiert. "Es kann nicht sein, dass Leute, die bei uns im DFL-Präsidium sitzen, anmahnen, dass man sich in der Öffentlichkeit mit Bekundungen zurückhalten soll", wird Schmadtke vom Sportbuzzer zitiert.

Dabei bezieht sich Schmadtke unter anderem auf die Aussage von Peters, dass beim FC Schalke 04 sogar eine Ausgliederung im Raum stehe. Denn in früheren Versammlungen wurde von den Vereinen wohl beschlossen, dass man unüberlegte und voreilige Beiträge nicht öffentlich machen soll." Die Schalker starteten wenig später jedoch selbst eine Medienoffensive. "Das geht nicht", erklärte der VfL-Manager.

Auch Fortuna Düsseldorf blieb von Schmadtkes Kritik nicht ausgeschlossen. Die Fortuna habe sich am vergangenen Montag nicht an die Abmachung zur Distanzwahrung gehalten. "Die Klubs hatten sich über Gruppengröße und Zweikämpfe verständigt. Wenn sich da einige nicht dran halten, finde ich das ärgerlich und nicht kollegial", meint Schmadtke laut Sportbuzzer. Am Donnerstag den 23. April wird in der DFL-Versammlung über eine Fortsetzung der Bundesliga diskutiert.

© getty

Bundesliga-Tabelle: Der Stand nach 25 Spieltagen