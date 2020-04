FC Bayern München: Online-Pressekonferenz mit Thomas Müller heute im Liveticker

Am heutigen Donnerstag stellt sich Thomas Müller nach seiner Vertragsverlängerung beim FC Bayern München in einer Video-Konferenz den Fragen einiger Journalisten. In unserem Liveticker verpasst ihr keine wichtige Aussage.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern: Online-Pk mit Thomas Müller im Liveticker

Vor Beginn: Der FC Bayern hat die aufgrund der Corona-Pandemie laufende Zwangspause zuletzt genutzt und den Vertrag mit Thomas Müller bis 2023 verlängert. Der Offensivspieler wird seine Beweggründe für diese Entscheidung heute mit Sicherheit erläutern.

Vor Beginn: Die Video-Konferenz mit Thomas Müller beginnt um 12 Uhr. Eine Live-Übertragung gibt es nicht.

Thomas Müller: Stimmen zur Vertragsverlängerung beim FC Bayern

"Ich freue mich, dass Thomas Müller seinen Vertrag um weitere zwei Jahre bis zum 30.6.2023 verlängert hat. Ich darf mich bei Thomas und seinem Berater Ludwig Kögl für die sehr vertrauensvollen und fairen Gespräche sehr bedanken. Oliver und Hasan haben das prima gemacht." Hasan Salihamidzic: "Ich bin glücklich, dass wir uns mit Thomas einigen konnten. Thomas ist für uns ein besonderer Spieler, eine Identifikationsfigur für den Club und unsere Fans, ein Führungsspieler, der auf dem Platz vorangeht und mit dem FC Bayern sehr viel erreicht hat. Wir wissen, was wir an ihm haben. Thomas weiß allerdings auch, was er am FC Bayern hat. Das passt einfach, wir haben keine langen Gespräche führen müssen und sind alle froh, dass es jetzt bis 2023 so weiter geht."

FC Bayern München wieder im Training

Seit Anfang der Woche trainiert der FC Bayern München wieder. Allerdings dürfen die Spieler des Rekordmeisters die Übungen aufgrund der Corona-Auflagen nur in Kleingruppen absolvieren. Dafür nutzt der FC Bayern vier verschiedene Plätze, um die nötige Distanz zwischen den Profis einzuhalten.

Verletzte Spieler, darunter Niklas Süle und Philippe Coutinho, arbeiten zudem mit den Reha-Trainern auf einem externen Platz an ihrem Comeback.

FC Bayern München auf Platz eins in der Bundesliga