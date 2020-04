DFL-Pressekonferenz nach außerordentlicher Mitgliederversammlung: Ort, Datum, TV-Übertragung

Wann rollt in der Bundesliga und 2. Liga wieder der Ball? Dies wird die DFL auf eine Pressekonferenz nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung erklären. Wann die PK stattfindet und wo Ihr diese im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Laut verschiedener Medienberichte zufolge soll die Saison bis Ende Juni zu Ende gespielt werden.

DFL-Pressekonferenz: Datum, Ort

Die DFL-Mitgliederversammlung findet am 17. April im Rahmen einer Videokonferenz statt. Danach wird sich DFL-Chef Christian Seifert gegenüber zur Presse äußern.

DFL-PK nach außerordentlicher Mitgliederversammlung im TV und Livestream sehen

Das Interesse nach der Aussagen von DFL-Chef Seifert sind natürlich riesig. Daher werdet Ihr am Freitag mehrere Möglichkeiten haben, die Pressekonferenz im TV und Livestream zu sehen.

Viele TV-Sendeanstalten, darunter Sky Sport News und Phoenix, haben bereits angekündigt, die PK im TV zu zeigen. Darüber gibt es wieder diverse Möglichkeiten, via YouTube und den Websiten der Sender und DFL die PK im Livestream zu sehen.

DFL-Plan für Bundesliga-Neustart: Geisterpiele mit vier Balljungen, aber ohne Essen © imago images 1/24 Die DFL plant, den Spielbetrieb in der Bundesliga Anfang Mai mit Geisterspielen wieder aufzunehmen. Der Bild liegen die Planungen der DFL vor, wie solche Geisterspiele auszusehen haben. Wir zeigen, wer ins Stadion darf und wer draußen bleiben … darf. © imago images 2/24 INNENRAUM (max. 126 Personen) – 4 Schiedsrichter © imago images 3/24 22 Spieler © imago images 4/24 18 Ersatzspieler © imago images 5/24 16 Trainer, Betreuer, Ärzte © imago images 6/24 4 Balljungen (bisher waren es 12 pro Spiel) © imago images 7/24 2 Greenkeeper © imago images 8/24 3 Mitarbeiter der Doping-Agentur © imago images 9/24 5 Fotografen © imago images 10/24 6 Sanitäter © imago images 11/24 10 Ordner © imago images 12/24 36 TV-Mitarbeiter © imago images 13/24 TRIBÜNEN (max. 113 Personen) - 20 Ordner (bei Spielen mit Fans sind es rund 300) © imago images 14/24 6 Sanitäter © imago images 15/24 2 Feuerwehrleute © imago images 16/24 4 Bundespolizisten © imago images 17/24 5 Techniker © imago images 18/24 8 Delegierte der Auswärtsmannschaft und 8 Delegierte der Heimmannschaft – auf Catering müssen die Vereinsbosse vorerst verzichten © imago images 19/24 2 Schiedsrichter-Betreuer © imago images 20/24 30 Journalisten © imago images 21/24 28 TV-Mitarbeiter © imago images 22/24 AUSSENGELÄNDE (max. 103 Personen) - 50 Ordner (zur Verhinderung von Fan-Ansammlungen) © imago images 23/24 53 TV-Mitarbeiter © getty 24/24 Offenbar kursieren bei der DFL zwei Spielpläne, einer mit Wiederbeginn am 2. Mai, einer mit Wiederbeginn 9. Mai. Je nach Zeitpunkt des Neustarts soll es mehr oder weniger englische Wochen geben. Angedacht ist, die Saison bis Ende Juni beendet zu haben.

Was wurde auf der letzten DFL-Mitgliederversammlung besprochen?

Auf der letzten außerordentlichen Mitgliederversammlung am 30. März wurde eine Spielpause bis zum 30. April beschlossen. Neben zahlreichen Szenarien für die Beendigung der Saison wurden diese Aspekte besprochen:

Maßnahmen-Paket Lizenzierung



Die DFL hatte beschlossen, dass das Lizenzierungsverfahren angepasst wird. Dies soll vor allem die "Bestimmungen zu wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und deren Prüfung" betreffen. Konkret bedeutet es, dass sofern ein Verein Insolvenz anmelden müsste, ihm nicht neun Punkte abgezogen werden. Für die kommende Saison würde es bedeuten, dass nur drei Punkte abgezogen werden würden.

Des Weiteren wird im jetzt anstehenden Lizenzierungsverfahren für die Spielzeit 2020/21 auf die Überprüfung der Liquiditätssituation der Klubs verzichtet.

Einrichtung einer "Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb"

Außerdem hat die DFL eine Task Force eingerichtet, die ein Vorgehen erarbeiten soll, wie die Spieler und weiteres Personal vor den Spieltagen getestet werden können. "Weiterhin werden sowohl organisatorische Maßnahmen im Stadion zur Vermeidung von Übertragungen (Hygiene, Desinfektion, Distanz etc.) als auch spezielle Abläufe bei der Spiel- und Trainings-Organisation definiert und in einem Leitfaden einheitlich festgeschrieben", erklärte die DFL weiter.

Diese Personen sind in der Task Force vertreten:

Name Vorsitzender: Prof. Dr Tim Meyer (ärztlicher Direktor des Instituts für Sport- und Präventivmedizin an der Universität des Saarlandes + Arzt der deutschen Nationalmannschaft) Prof. Dr. med. Barbara Gärtner (Fachärztin für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie; Universität des Saarlandes) PD Dr. med. Werner Krutsch (Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie; FIFA Medical Centre of Excellence, Universitätsklinikum Regensburg) Dr. med. Markus Braun (Leitender Arzt der Abteilung für Sportmedizin am Klinikum Westfalen, Mannschaftsarzt von Borussia Dortmund und Sprecher der Mannschaftsärzte)

Standortbezogene Produktionskonzepte für Spiele ohne Stadionbesucher

Bereits bei der Mitgliederversammlung am 16. März wurde das Ziel formuliert, die Saison zu Ende zu spielen. Da dies nicht mit vollen Stadien geht, werden die Partien als Geisterspiele ausgetragen. Hierfür sollen Strategien entwickelt werden, damit dies mit einem möglichst geringen Personalaufwand in den Bereichen Sport, Medien und allgemeine Organisation in den Stadien vonstatten gehen kann.