BVB: Marco Reus rät Jadon Sancho zu Verbleib bei Borussia Dortmund

Marco Reus hat Jadon Sancho nahegelegt, über den Sommer hinaus beim BVB zu bleiben. Dies sei förderlich für seine Entwicklung zum absoluten Weltklasse-Spieler, ehe er den nächsten Karriereschritt wagt.

"Aus meiner Sicht gibt es für ihn gegenwärtig nichts Besseres. Ich würde ihm raten, noch ein, vielleicht auch zwei Jahre beim BVB zu bleiben", sagte Reus im Interview mit der Sport Bild. Erst danach sei es für ihn an der Zeit, den "ganz großen Schritt als noch kompletterer Spieler" zu machen.

Bei einem verfrühten Wechsel sieht Reus die Gefahr, dass Sanchos Entwicklung gehemmt werde: "Er müsste erst seinen Platz finden, das ist für einen 20-Jährigen nicht immer einfach. Was glauben Sie, wie interessant Jadon nach ein, zwei, drei Jahren weiterer Entwicklung bei uns erst für die größten Klubs der Welt sein wird."

Auch für das Erreichen der Ziele von Borussia Dortmund erachtet der BVB-Kapitän einen Verbleib von Sancho als "enorm wertvoll". Dieser habe bis zur Spielpause aufgrund der Corona-Pandemie "auf einem noch höheren Level als im vergangenen Jahr" gespielt.

BVB-Ranking nach Einsatzzeit: Die Spieler mit den meisten Spielminuten bei Borussia Dortmund in der Saison 2019/20 © imago images 1/29 37 Pflichtspiele hat der BVB in der aktuell aufgrund der Coronakrise pausierenden Saison absolviert. Ein BVB-Profi hätte demnach maximal 3330 Minuten auf dem Platz stehen können. Das Maximum erreicht kein Spieler, aber einer kommt dem besonders nah. © imago images 2/29 Platz 26: TOBIAS RASCHL (0 Einsätze) - 0 Spielminuten. © imago images 3/29 Platz 26: ERIC OELSCHLÄGL (0 Einsätze) - 0 Spielminuten. © imago images 4/29 Platz 26: MATEU MOREY (0 Einsätze) - 0 Spielminuten. © imago images 5/29 Platz 25: MARCEL SCHMELZER (3 Einsätze) - 5 Spielminuten. © imago images 6/29 Platz 24: LEONARDO BALERDI (1 Einsatz) - 19 Spielminuten. © imago images 7/29 Platz 23: JACOB BRUUN LARSEN (9 Einsätze) - 158 Spielminuten. © imago images 8/29 Platz 22: GIOVANNI REYNA (11 Einsätze) - 187 Spielminuten. © imago images 9/29 PLATZ 21: MAHMOUD DAHOUD (11 Einsätze) - 323 Spielminuten. © imago images 10/29 Platz 20: MARIO GÖTZE (19 Einsätze) - 599 Spielminuten. © imago images 11/29 Platz 19: EMRE CAN (8 Einsätze) - 601 Spielminuten. © imago images 12/29 Platz 18: MARWIN HITZ (8 Einsätze) - 649 Spielminuten. © imago images 13/29 Platz 17: THOMAS DELANEY (9 Einsätze) - 724 Spielminuten. © imago images 14/29 Platz 16: ERLING HAALAND (11 Einsätze) - 736 Spielminuten. © imago images 15/29 Platz 15: PACO ALCACER (15 Einsätze) - 821 Spielminuten. © imago images 16/29 Platz 14: NICO SCHULZ (15 Einsätze) - 1136 Spielminuten. © imago images 17/29 Platz 13: DAN-AXEL ZAGADOU (20 Einsätze) - 1395 Spielminuten. © imago images 18/29 Platz 12: JULIAN WEIGL (20 Einsätze) - 1633 Spielminuten. © imago images 19/29 Platz 11: LUKASZ PISZCZEK (29 Einsätze) - 1988 Spielminuten. © imago images 20/29 Platz 10: MARCO REUS (26 Einsätze) - 2119 Spielminuten. © imago images 21/29 Platz 9: JULIAN BRANDT (33 Einsätze) - 2167 Spielminuten. © imago images 22/29 Platz 8: RAPHAEL GUERREIRO (29 Einsätze) - 2225 Spielminuten. © imago images 23/29 Platz 7: THORGAN HAZARD (34 Einsätze) - 2376 Spielminuten. © imago images 24/29 Platz 6: MANUEL AKANJI (33 Einsätze) - 2653 Spielminuten. © imago images 25/29 Platz 5: ROMAN BÜRKI (30 Einsätze) - 2681 Spielminuten. © imago images 26/29 Platz 4: AXEL WITSEL (32 Einsätze) - 2779 Spielminuten. © imago images 27/29 Platz 3: JADON SANCHO (35 Einsätze) - 2790 Spielminuten. © imago images 28/29 Platz 2: MATS HUMMELS (33 Einsätze) - 2808 Spielminuten. © imago images 29/29 Platz 1: ACHRAF HAKIMI (37 Einsätze) - 2900 Spielminuten.

Reus: "Wahnsinnspieler" Sancho "nach wie vor begehrt"

Reus, der sich derzeit noch von einer Muskelverletzung im Oberschenkel erholt und darauf hofft, im Mai wieder einsatzbereit zu sein, glaubt nicht, dass sich durch die aktuelle Krise die Chancen auf eine Weiterbeschäftigung des jungen Engländers erhöht haben: "Jadon ist ein Wahnsinnsspieler und garantiert nach wie vor bei vielen Klubs begehrt. Das ist Fakt." Den BVB als Profiteur der Spielpause zu sehen, erachtet Reus als den falschen Ansatz: "Das Wort 'profitieren' ist in diesem Zusammenhang völlig unangebracht."

Sancho steht noch bis 2022 bei der Borussia unter Vertrag, in der aktuellen Spielzeit kommt der englische Nationalspieler in 35 Pflichtspielen auf 36 Torbeteiligungen. Insbesondere Manchester United wird großes Interesse an Sancho nachgesagt, für den die BVB-Verantwortlichen nach unterschiedlichen Medienberichten eine Ablöse zwischen 110 und 130 Millionen Euro fordern. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke erklärte zuletzt im kicker, Sancho am liebsten halten zu wollen: "Wir haben genug Geld. Wir wollen Titel. Mit Sancho haben wir mehr Potenzial als ohne ihn."

