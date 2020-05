Bundesliga heute live: Dieses historische Top-Spiel zeigt Sky heute live

Um den Fußballfans in der Corona-Zeit am Samstag des gewohnte Bundesliga-Feeling zu geben, überträgt der Pay-TV Sender Sky diesen Samstag im Anschluss an die historische Konferenz ein Spitzenspiel aus den vergangenen Jahren. Wir zeigen euch wer auf wen trifft und alles weitere was Ihr über die Partie wissen müsst.

Bundesliga heute live: Schalke gegen Frankfurt

Heute könnt Ihr euch beim Pay-TV Sender Sky ab 18.30 Uhr live eine Top-Begegnung aus den letzten Jahren zwischen Eintracht Frankfurt und Schalke 04 ansehen. Welches Spiel aus den letzten Jahren übertragen wird, ist noch nicht bekannt. Eigentlich hätte diese Partie am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga stattgefunden. Doch angesichts der Corona-Zwangspause ist derzeit der Spielbetrieb lahmgelegt. Wann die Bundesliga weiter geht hängt von der Entscheidung der Bundesregierung ab, ob die Saison mit Geisterspielen beendet werden kann.

© getty

Bundesliga heute live: Das Topspiel am Samstagabend

Nach der historischen Konferenz diesen Samstag steigt um 18.30 Uhr die Begegnung zwischen den Knappen und den Adlern. Das Aufeinandertreffen der beiden Vereine ist jedesmal ein Spektakel. Die Bilanz zwischen den beiden Vereinen ist äußerst ausgeglichen. In der gesamten Historie trafen die beiden exakt 100-mal aufeinander. Die Schalker gewannen 37 der Partien, die SGE 38 und 25-mal wurden die Punkte geteilt.

© imago images

Bundesliga: Die vergangenen Partien zwischen Schalke und Frankfurt

Die Bilanz in den letzten fünf Bundesligaspielen ist ebenfalls ausgeglichen. Hier seht Ihr eine Übersicht der letzten fünf Spiele:

Datum Heim Auswärts Ergebnis 15.12.2019 Schalke 04 Eintracht Frankfurt 1:0 06.04.2019 Schalke 04 Eintracht Frankfurt 1:2 11.11.2018 Eintracht Frankfurt Schalke 04 3:0 12.05.2018 Schalke 04 Eintracht Frankfurt 1:0 18.04.2018 Schalke 04 Eintracht Frankfurt 0:1

Bundesliga Saison 2019/20: Der aktuelle Stand der Tabelle