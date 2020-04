Bundesliga-Konferenz heute live im TV und Livestream: So läuft die Übertragung bei Sky

Auch wenn der Ball momentan nicht rollt, gibt es weiterhin Fußball im TV: Heute zeigt Sky eine ganz besondere Bundesliga-Konferenz. Alle Infos zur Übertragung findet Ihr hier.

Zudem gibt es bei dem Pay-TV-Sender eine historische Partie zwischen dem FC Bayern und dem BVB zu sehen.

Bundesliga im TV und Livestream: Die Übertragungen bei Sky

Damit Ihr in der aktuellen Situation nicht ganz ohne Fußball auskommen müsst, zeigt Sky zur gewohnten Zeit am Samstag Bundesligaspiele. Da diese natürlich nicht live sein können, werden Partien aus den zurückliegenden Saisons gezeigt.

Bei der Auswahl der Spiele hat sich der Pay-TV-Sender an dem eigentlich anstehenden Spieltag orientiert. Da RB Leipzig heute beispielsweise Hertha BSC empfangen sollte, wird eine Partie zwischen ebendiesen Vereinen gezeigt.

Der Kommentar in der Konferenz wird dabei live gesendet, die Spiele wie gewohnt in Sequenzen gezeigt.

Zu sehen gibt es neben der Konferenz um 15.30 Uhr ein Duell zwischen dem FC Bayern und dem BVB (18.30 Uhr). Zudem wird live aus dem Studio eine Vor- und Nachberichterstattung mit Dietmar Hamann und Michael Leopold übertragen. Übertragungsbeginn ist um 15 Uhr.

Bundesliga: Diese Partien werden heute gezeigt

Alle Partien sind dem ursprünglichen Spielplan entnommen. Welche Spiele genau gezeigt werden, hat Sky nicht bekanntgegeben.

Uhrzeit Heim Gast Kommentar 15.30 Uhr RB Leipzig Hertha BSC Toni Tomic 15.30 Uhr Bayer Leverkusen VfL Wolfsburg Kai Dittmann 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim 1. FC Köln Roland Evers 15.30 Uhr FC Augsburg SC Paderborn Jonas Friedrich 15.30 Uhr Union Berlin Mainz 05 Hansi Küpper 18.30 Uhr Borussia Dortmund FC Bayern

Die Übertragungen der kommenden Wochen

Laut eigenen Angaben plant Sky, an dieser Art der Übertragungen in den kommenden Wochen festzuhalten. Gezeigt werden sollen unter anderem das legendäre 4:4 zwischen dem BVB und Schalke, das anstelle des Revierderbys, das ursprünglich am 26. Spieltag stattfinden sollte, treten könnte.

Ebenfalls mit in die Planung gehören demnach das 3:3 zwischen dem FC Bayern und Fortuna Düsseldorf und das spektakuläre 7:4 von Schalke und Leverkusen.

Bundesliga: Die Tabelle nach dem 25. Spieltag

