DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hat auf einer Pressekonferenz am Dienstag betont, dass die DFL gewillt ist, die Saison von Anfang Mai bis Ende Juni zu Ende zu bringen. Doch wie viele Spieltage stehen überhaupt noch aus? Hier gibt es alle Infos zum restlichen Spielplan.

Seit dem 13. März pausiert die Bundesliga. Laut dem kicker und Bild ist die Weiterführung des Spielbetriebs in der Beletage des deutschen Fußballs sowie in der 2. Liga für das erste Wochenende im Mai geplant.

Bundesliga - Restlicher Spielplan: Wie viele Spieltage stehen noch aus?

Bislang wurden in der Bundesliga 25 Spieltage in dieser Saison absolviert. Damit stehen für die Bundesliga-Klubs noch neun Begegnungen aus.

Eine Ausnahme gibt es jedoch dabei. Eintracht Frankfurt und Werder Bremen haben noch zehn ausstehende Partien.

Der Grund hierfür ist die Verschiebung des direkten Duells am 21. Spieltag. Die DFL hatte einer Verlegung zugestimmt, da Frankfurt nur zwei Tage vor der geplanten Austragung am Sonntag, den 1. März, die Nachholpartie in der Europa League gegen Red Bull Salzburg spielen musste.

Die EL-Begegnung war wegen eines Sturms vom Donnerstag, den 27. Februar, auf Freitag, den 28. Februar, verlegt worden.

Bundesliga: 26. Spieltag in der Übersicht

Heim Auswärts Ort Fortuna Düsseldorf SC Paderborn Merkur Spiel-Arena TSG Hoffenheim Hertha BSC PreZero Arena 1. FC Köln FSV Mainz 05 Rhein-Energie-Stadion RB Leipzig SC Freiburg Red Bull Arena Borussia Dortmund FC Schalke 04 Signal Iduna Park Union Berlin FC Bayern München Stadion an der alten Försterei Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach Commerzbank-Arena FC Augsburg VfL Wolfsburg WWK-Arena Werder Bremen Bayer Leverkusen Weser-Stadion

© imago images

Bundesliga: Zeitplan und englische Wochen

Sollte der Spielbetrieb am 1. Mai weitergeführt werden, stünden noch neun Wochenenden bis zum 30. Juni an. Damit könnte die Bundesliga-Saison exakt bis zu diesem Datum im regelmäßigen Betrieb mit Spielen am Wochenende beendet werden.

Lediglich die Nachholpartie zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt müsste damit unter der Woche stattfinden.

Bereits jetzt steht fest, dass die DFB-Pokal-Halbfinals auf einen unbestimmten Zweitpunkt verschoben wurden. Diese dürften in diesem Szenario genauso wie das Endspiel selbst unter der Woche ausgetragen werden.

Bundesliga: Tabelle nach dem 25. Spieltag