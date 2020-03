RB Leipzig, News und Gerüchte: RB-Sportdirektor spricht über Zukunft von Timo Werner

RB-Sportdirektor Markus Krösche hat einen Verbleib von Timo Werner bei RB Leipzig in Aussicht gestellt. Kevin Kampl wünscht sich "ein geschlosseneres Vorgehen der Politik" in Zeiten der Coronakrise. RB Leipzig spendet im Rahmen der #WirAlle-Kampagne 100.000 Euro.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zu RB Leipzig.

RB Leipzig: Timo Werners Zukunft weiterhin in Leipzig?

Markus Krösche hat einen Verbleib von Timo Werner bei RB Leipzig auch über den Sommer hinaus in Aussicht gestellt. "Es gibt bisher keine Anfragen für ihn. Also gehe ich davon aus, dass er nächstes Jahr bei uns ist", erklärte Leipzigs Sportdirektor gegenüber der Bild. "Es hängt viel davon ab, wie sich der Transfermarkt entwickelt und ob die Ligen alle ihre Meisterschaften zu Ende spielen können."

"Der Transfermarkt wird sich verändern, auch nachhaltig", fügte der 39-Jährige mit Blick auf die Coronakrise an. "Die ganz großen Summen werden nicht mehr möglich sein. Für die Top-Spieler werden immer gewisse Beträge gelten. Aber für die durchschnittlichen Spieler werden sich die Zahlen verändern, was die Ablösen und Gehälter angeht."

Der Nationalspieler kann laut Vertrag Leipzig im Sommer für 55 bis 60 Millionen Euro verlassen, angeblich war unter anderem der FC Liverpool interessiert.

Timo Werner 2019/20: Seine Statistiken im Überblick

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Bundesliga 25 21 7 Champions League 8 4 2 DFB-Pokal 3 2 3

Leipzigs Kampl: "Wir sollten alle an einem Strang ziehen"

Kevin Kampl hat sich in einem Interview zur Corona-Pandemie geäußert und wünscht sich "ein geschlosseneres Vorgehen der Politik".

"Ich finde, dass alle Politiker unser ganzes Land als ein ganz großes Bundesland sehen und entsprechend handeln sollten", sagte der Leipzig-Mittelfeldspieler gegenüber dem kicker.

"Es ist der Zeitpunkt, an dem alle Differenzen zur Seite gelegt werden sollten. Deutschland sollte wie eine Einheit, quasi wie ein Team da zusammen durchgehen", wünscht sich der 29-Jährige.

Mit einem Appell an die Bevölkerung ruft der Slowene dazu auf, sich an die Beschränkungen zu halten, um weitere Infektionen zu verhindern: "Gerade den Jüngeren, die sich in großen Gruppen treffen, ist offenbar gar nicht bewusst, wie schnell sie das Virus auf jene Leute übertragen können, die wirklich gefährdet sind und Todesangst haben. Wir sollten uns alle an die Vorgaben halten und an einem Strang ziehen".

Kampl bestätigte zudem, dass die Profis von RB Leipzig über einen Gehaltsverzicht zugunsten der Angestellten des Vereins nachdenken. Wir werden sicherlich eine gute Lösung hinbekommen, sodass es keine Verluste gibt unter den Mitarbeitern im Verein, die sich alle den Hintern aufreißen. Da steht die gesamte Mannschaft dahinter", so der 29-Jährige.

Das machen die Bundesliga-Klubs während der Corona-Pause © getty 1/19 Die 18 Vereine der Bundesliga schicken ihre Spieler aufgrund der Corona-Krise größtenteils nach Hause, bei vielen steht Individualtraining an. Einige Klubs sind sogar in Quarantäne. SPOX gibt einen Überblick über die Aktivitäten aller Klubs. © getty 2/19 SC Paderborn: Der normale Trainingsbetrieb ist ausgesetzt. Die Spieler, die sich in Quarantäne befinden, werden bis auf weiteres zu Hause bleiben. Bezüglich der Wiederaufnahme des Trainings werde es "keinen Schnellschuss" geben. © getty 3/19 Werder Bremen: Bis vorerst 30. März arbeiten die Hanseaten zu Hause an ihrer Fitness - nach Vorgaben von Trainer Florian Kohfeldt: "Die Spieler haben volle Trainingstage. Was wegfällt, ist das taktische Arbeiten auf dem Platz." © getty 4/19 Fortuna Düsseldorf: Die Spieler trainieren bis auf Widerruf individuell - diese Ansage gibt es seit geraumer Zeit. Die Profis sind unter anderem mit Spinning-Rädern ausgestattet worden. Mit den Mitarbeitern wurde zudem Kurzarbeit vereinbart. © getty 5/19 FSV Mainz 05: Die Profis sollen sich weiterhin in "Heimarbeit" fit halten, der geregelte Trainingsbetrieb bleibt auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Ab April will der Verein auf Kurzarbeit umstellen. © getty 6/19 FC Augsburg: Die Schwaben trainieren trotz der Warnung der DFL nach Angaben des kicker munter weiter. Das Team halte sich unter Anleitung von Neu-Trainer Heiko Herrlich aber "an sämtliche Vorlagen". © getty 7/19 Hertha BSC: Die Berliner befinden sich nach einem positiven Coronafall in der Mannschaft geschlossen in 14-tägiger Quarantäne. Eigentlich sollte das Team Mitte März wieder ins Training einsteigen. Seither arbeitet jeder für sich zu Hause. © getty 8/19 Eintracht Frankfurt: Nachdem ein zweiter Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, befindet sich die Mannschaft weiter in Quarantäne. Dort soll sie aber aktiv bleiben und sich möglichst fit halten. © getty 9/19 Union Berlin: Ursprünglich wollte Union am 20. März wieder gemeinsam trainieren, doch einen Tag vorher entschied man sich dagegen. Stattdessen ist das Mannschaftstraining bis 31. März ausgesetzt und die Profis arbeiten individuell. © getty 10/19 1. FC Köln: Die FC-Profis haben zwar eine Ausnahmegenehmigung für Training, nutzen sie aber nicht. Bis zum 5. April ist laut Geschäftsführer Alexander Wehrle kein Mannschatstraining geplant. © getty 11/19 TSG Hoffenheim: Die TSG hat den Trainingsstopp nach der Empfehlung der DFL erneut verlängert. Profis und U23-Spieler halten sich weiterhin mit Trainingsplänen, die per App zu Verfügung gestellt werden, individuell zu Hause fit. © getty 12/19 SC Freiburg: Die Profis arbeiten individuell zu Hause. Neben Trainingsplänen wurden die Spieler vom Verein mit Spinning-Rädern ausgestattet. © getty 13/19 VfL Wolfsburg: Nach einem einwöchigen Home Office nahmen die Wölfe am Montag das Training wieder auf. Allerdings in zeitversetzt agierenden Kleingruppen, unter Einhaltung strenger hygienischer Vorsichtsmaßnahmen und ausschließlich im Kraftraum. © getty 14/19 Schalke 04: Ursprünglich wollten die Königsblauen am vergangenen Montag wieder mit dem Mannschaftstraining beginnen, doch der Klub verlängerte das Home Office. Derzeit trainieren die Profis per Video-Call gemeinsam. © getty 15/19 Bayer Leverkusen: Alle Bayer-Profis befinden sich bis auf Weiteres im Home Office und wurden mit individuellen Trainingsplänen ausgestattet. © getty 16/19 Mönchengladbach: Nachdem die Gladbacher unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert hatten, waren kürzlich drei freie Tage angesetzt. Ob und in welcher Form das Training fortgesetzt wird, ist zunächst unbekannt. © getty 17/19 RB Leipzig: Die Profis des Tabellenzweiten trainierten zuletzt individuell oder in sehr kleinen Gruppen. Derzeit hat Trainer Julian Nagelsmann seine Spieler wieder ins Home Office geschickt. © getty 18/19 Borussia Dortmund: Am Montag startet der BVB wieder mit dem Training. Allerdings werden die Übungen aufgrund der Auflagen nur zu zweit an der Hohenbuschei ausgeführt. © getty 19/19 FC Bayern: Die Bayern-Stars trainieren derzeit im Home Office. Vormittags bittet Hansi Flick die Spieler zu einem Training via Video-Liveschaltung. Meistens wird sich mit Gewichten oder auf Laufbändern fit gehalten.

Coronakrise: RB Leipzig spendet 100.000 Euro

Der Tabellendritte der Bundesliga hat eine mehrwöchige Spendeninitiative gestartet, um Institutionen der Stadt Leipzig zu unterstützen. Im Rahmen der Kampagne #WirAlle spendet der Klub limitierte Sonder-Shirts und von Spielern signierte Team-Utensilien. Insgesamt stellt der Verein dabei 100.000 Euro zu Verfügung.

In der ersten Woche spendet der Verein 20.000 an die Leipziger Tafel. Fans haben ebenfalls die Möglichkeit, sich an der Aktion zu beteiligen unter:

Leipziger Tafel e.V.

DE46 8605 5592 1101 0005 00

Sparkasse Leipzig

"Wir möchten durch diese Spendeninitiative unserer sozialen Verantwortung weiter gerecht werden und auch unsere Fans und Unterstützer aufrufen, ebenfalls mitzuhelfen, sodass wir diese schwierige Situation gemeinsam meistern können", wird Florian Scholz, Marketing Boss von RB Leipzig auf der Vereinshomepage zitiert.