Die Deutsche Fußball-Liga hat die anstehenden Bundesliga-Spiele abgesagt, mittlerweile gibt es zwei bestätigte Corona-Fälle. Doch gibt es bei einem Abbruch der Saison auch einen Meister? Hier ist der aktuelle Stand.

Bundesliga: Wann finden die nächsten Spiele statt?

Die Bundesliga wird bis mindestens 2. April pausieren. Das gab DFL-Boss Christian Seifert auf einer Sitzung des Präsidiums am Montag bekannt. Das heißt nicht, dass wir am 3. April wieder spielen", erklärte er zudem.

Erstmals in der Bundesliga-Geschichte wurde ein kompletter Spieltag abgesagt. Im Idealfall geht es somit mit dem 28. Spieltag weiter, dann jedoch aufgrund der Sicherheitslage ausschließlich mit Geisterspielen. "Ohne Geisterspiele wird es in Deutschland keine 20 Profiklubs mehr geben", sagte Seifert außerdem.

Bundesliga: Gibt es in dieser Saison einen Meister?

In der Wettspielordung der DFL gibt es keinen Paragraphen, der Regeln für einen Saisonabbruch vorgesehen hat. Ziel sei weiter, "die Saison bis zum Sommer zu Ende zu spielen - aus sportlichen Gesichtspunkten, aber insbesondere auch weil eine vorzeitige Beendigung der Saison für einige Klubs existenzbedrohende Konsequenzen haben könnte."

Hierzu gibt es mehrere Szenarien, die auch von einer möglichen Verlegung der Europameisterschaft abhängig sind. Denkbar wäre demnach eine Ausdehnung der Saison in den Spätsommer oder auch eine verkürzte Entscheidungsfindung im Playoff-Format.

Weitere unrealistischere Möglichkeiten: Die Wertung der Vorrundentabelle, die Wertung der aktuellen Tabelle oder eine komplette Annulierung der Saison. Auch eine Aufstockung der Bundesliga - also der Aufstieg aus der 2., aber kein Abstieg aus der 1. Liga - wäre eine Option.

Unklar ist, ob es im Falle eines Abbruchs einen Meister gibt. In einem vergleichbaren Fall in der DEL wurde auf die Vergabe des Titels verzichtet.

Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker

Bundesliga: Der 26. Spieltag im Überblick

Am 26. Spieltag hätte unter anderem das Revierderby zwischen dem BVB und Schalke 04 auf dem Programm gestanden. Zudem wäre der FC Bayern an der Alte Försterei in Berlin angetreten.

Heimteam Auswärtsteam Fortuna Düsseldorf SC Paderborn 07 Borussia Dortmund Schalke 04 RB Leipzig SC Freiburg 1899 Hoffenheim Hertha BSC 1. FC Köln 1. FSV Mainz 05 Union Berlin Bayern München Eintracht Frankfurt Mönchengladbach FC Augsburg VfL Wolfsburg Werder Bremen Bayer Leverkusen

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Nach einem starken Start in das Jahr 2020 hat der FC Bayern mit einem Vorsprung von vier Punkten die Tabellenführung übernommen. Aufsteiger SC Paderborn trennen hingegen bereits zehn Punkte vom rettenden Ufer.