FC Bayern, News und Gerüchte: Champions-League-Spiel gegen Chelsea droht Absage

Nach der Infizierung des Chelsea-Spielers Callum Hudson-Odoi mit dem Coronavirus droht dem Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern München in der Champions League am kommenden Mittwoch gegen den FC Chelsea die Absage. Beim heutigen Pressetalk wird Hansi Flick wohl hierzu und zum kommenden Bundesligaspiel Stellung beziehen.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München.

FC Bayern: CL-Rückspiel gegen Chelsea droht Absage

Chelsea unter Quarantäne: Aufgrund des positiven Coronatests bei Callum Hudson-Odoi stehen die gesamte Mannschaft sowie alle Trainer und Betreuer des FC Chelsea bis auf Weiteres unter Quarantäne. Das gab der Verein auf seiner Homepage bekannt.

Dass das Champions-League-Rückspiel zwischen Chelsea und dem FC Bayern unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, war bereits seit längerem klar. Nun droht der Achtelfinal-Partie am kommenden Mittwoch in München die Absage. Grund dafür ist die 14-tägige Quarantäne, die in der Regel für Verdachtsfälle gilt.

Matthäus traut dem FCB das Triple zu

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten insbesondere in der Liga und dem zwischenzeitlichen Abrutschen auf den siebten Tabellenplatz fand der FC Bayern unter Hansi Flick immer besser in die Spur und bezwang zuletzt den FC Chelsea im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League deutlich mit 3:0 (1:0). Auch deshalb traut Lothar Matthäus den Münchnern in der laufenden Saison den ganz großen Wurf zu.

"Bayern ist nicht der Topfavorit auf die Champions League, es gibt fünf, sechs Mannschaften auf demselben Niveau. Da gehört auch Glück dazu. Wenn Bayern so spielt wie bei Tottenham oder Chelsea und alles nach Plan läuft, kann München die Champions League gewinnen", so der Rekordnationalspieler im Interview mit t-online.de.

FCB: Hansi Flick heute im Pressetalk

Im Pressetalk an der Säbener Straße wird Hansi Flick heute Mittag ab 12.30 Uhr wohl zu einer möglichen Absage des Spiels gegen Chelsea und zum kommenden Bundesligaspiel bei Union Berlin Stellung beziehen. Anstoß der Begegnung in Berlin ist laut aktuellem Stand am morgigen Samstag, 14. März, um 18.30 Uhr (zum Liveticker) in der Alten Försterei.

Wie alle anderen Partien in der Bundesliga am 26. Spieltag wird auch das Duell zwischen dem Tabellenführer aus München und den Eisernen ohne Zuschauer stattfinden. Die Kosten für die bereits erworbenen Tickets werden dabei von den Vereinen erstattet.

Bundesliga: FCB nach 25 Spieltagen Tabellenführer

Erster gegen Elfter: Die Vorzeichen scheinen klar zu sein, aber auch im Hinspiel in München musste der FC Bayern bis zum Ende zittern, als Sebastian Polter (86.) kurz vor Schluss per Foulelfmeter zum 1:2-Endstand verkürzte. Die Tabelle vor dem 26. Spieltag: