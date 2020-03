DFB-Mitarbeiterin Krobitzsch: Drei-Stufen-Plan in der Vergangenheit "nicht konsequent umgesetzt"

Claudia Krobitzsch, Diversity-Managerin beim DFB, hat Versäumnisse in der Anwendung des Drei-Stufen-Plans eingeräumt. Die Regelung "wurde in der Vergangenheit, das können wir selbstkritisch sagen, nicht konsequent umgesetzt", sagte sie am Mittwoch in einer Anhörung des Sportausschusses des Deutschen Bundestages zum Thema Rechtsextremismus im Fußball.

Die Sensibilisierung bei den Schiedsrichtern sei noch nicht ausreichend vorhanden, es habe deshalb eine Schulung der Elite-Schiedsrichter gegeben.

"Diese Regelung ist konzipiert für Rassismus und Diskriminierung. Die ist nicht für persönliche Beleidigungen", sagte Krobitzsch zudem in Anspielung auf die Schmähungen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp und die Vorkommnisse im Skandalspiel zwischen Hoffenheim und Bayern München (0:6) am vergangenen Wochenende: "Sie wurde jetzt angewendet auf persönliche Gewaltandrohung. Stichwort Fadenkreuzplakate. Darüberhinaus soll sie aber nicht angewendet werden."

Schmähplakate, Fast-Abbruch, Nichtangriffspakt zwischen Hoffenheim und Bayern: Die Bilder des Tages © imago images 1/16 Beim Spiel zwischen 1899 und dem FC Bayern gerät das Sportliche in den Hintergrund: Nach Schmäh-Plakaten gegen Dietmar Hopp steht das Spiel vor dem Abbruch. Es folgt ein Nichtangriffspakt - und eine beispiellose Solidarisierung. Die Bilder des Tages. © imago images 2/16 Aber der Reihe nach: Sportlich ist die Partie schnell entschieden, die Bayern haben mit 1899 Hoffenheim überhaupt keine Probleme. © imago images 3/16 Auch mehrere Pyro-Aktionen der Fans im Bayernblock stören einen harmonischen Ablauf nur kurz. © imago images 4/16 Die Verantwortlichen der Bayern um Karl-Heinz Rummenigge (l.) haben auf der Tribüne ihren Spaß, Hoffenheims Mäzen verfolgt das Spiel in seiner Loge. © imago images 5/16 In der 67. Minute entrollen die Fans im Bayern-Block ein großes Schmäh-Banner. Ziel der sogenannten Fans: Der DFB - aber auch Dietmar Hopp. © imago images 6/16 Erste Reaktion: Schiedsrichter Dingert unterbricht das Spiel. © imago images 7/16 Mehrere Bayern-Akteure, darunter David Alaba, der ja selbst einmal für Hoffenheim spielte, versuchen, den eigenen Anhang zur Vernunft zu bringen. Auch mit dabei ... © imago images 8/16 ... ist Bayern-Trainer Hansi Flick, der sich über die Beleidigungen fürchterlich aufregt ... © getty 9/16 ... und Sportdirektor Hasan Salihamidzic. © imago images 10/16 Rummenigge entschuldigte sich derweil bei Hopp, der später auch an die Seitenlinie kam und mit seinen Spielern abklatschte, als schließlich weitergespielt wurde. © imago images 11/16 Die Hoffenheimer Fans wehrten sich an diesem Nachmittag mit eigenen Plakaten. Schließlich war Hopp zuletzt auch von den Dortmunder und Gladbacher Fans attackiert worden. © imago images 12/16 Leider war aber noch nicht Schluss: In der 77. Minute wurde erneut ein beleidigendes Banner im Bayern-Block gezeigt. © imago images 13/16 Diesmal schickte Referee Dingert beide Teams in die Kabine, für insgesamt 15 Minuten blieb die Partie unterbrochen. Eins war klar: Eine weitere Unterbrechung würde den vollständigen Abbruch des Spiels zur Folge haben. © imago images 14/16 Als die Spieler wieder auf dem Platz waren, hatten sie sich auf eine ganz besondere Reaktion geeinigt: Es kam zum Nichtangriffspakt. In der letzten Viertelstunde spielten sich beide Teams den Ball am Mittelkreis zu und warteten den Abpfiff ab. © imago images 15/16 Anschließend wurde Dietmar Hopp in den Mittelkreis geholt: Die Spieler und Verantwortlichen der Bayern solidarisierten sich offen mit dem Unternehmer und applaudierten. © getty 16/16 Rummenigge sprach im Anschluss vom "hässlichen Gesicht" des FC Bayern und hoffte darauf, dass dieser Samstag in Deutschland zu einer Zäsur und einem Umdenken führen würde.

DFB-Mitarbeiterin Krobitzsch hofft, "dass das klargerückt" wird

Man sei sich bewusst, dass es wahrscheinlich eine Übersensibilisierung gegeben habe: "Wir sind in einem Aushandlungsprozess, dass das klargerückt und entsprechend kommuniziert wird und diese Regelung wirklich für diese schwerwiegenden Fälle von Rassismus und Diskriminierung angewendet wird."

Das Thema Rechtsextremismus werteten die Teilnehmer als gesamtgesellschaftliches Problem. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) kommt zu dem Schluss, dass "die offene Präsenz von Rechtsextremisten in den Stadien (...) grundsätzlich effektiv zurückgedrängt wird."

Fußballveranstaltungen würden Rechtsextremisten jedoch "Anknüpfungspunkte" für ihre politische Propaganda bieten. Eine "nicht unerhebliche Zahl von Fußballfans aus der Hooligan- und Ultraszene" würden Bezüge zum Rechtsextremismus aufweisen. Die Möglichkeit eines Missbrauchs des Fußballs für rechtsextremistische Ziele bleibe präsent. Rechtsextremisten stellten aber eine "Minderheit" unter den Fußballfans dar.

Die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) der Polizei ordnete für die Saison 2018/19 rund 240 Personen der bundesweit erfassten "Gewalttäter Sport" dem rechtsmotivierten Bereich zu. Das sind etwa 2,5 Prozent der Erfassten. Dem linksmotivierten Bereich wurden etwa 130 (1,4 Prozent) zugerechnet.