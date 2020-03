Dietmar Hopp spricht über Corona-Krise: Impfstoff "müsste bis Herbst verfügbar sein"

Dietmar Hopp hat sich zur Corona-Krise geäußert. Der Hoffenheim-Macher glaubt, dass noch in diesem Jahr ein Impfstoff zur Verfügung stehen wird.

"Das hängt vom Paul-Ehrlich-Institut (Bundesinstitut für Impfstoffe, d. Red.) ab. Es müssen ja erstmal Tests gemacht werden an Tieren und dann an Menschen. Ich denke aber zum Herbst müsste das verfügbar sein und dann käme möglicherweise die nächste Welle erneuter Infektionen", sagte Hopp bei Sport1 auf die Frage, wann der Impfstoff auf den Markt kommen könnte.

Der Hintergrund: Hopp ist Mehrheitseigner der Tübinger Firma CureVac, die bereits seit Beginn des Jahres an einem Impfstoff gegen das Coronavirus forscht.

Hopp: Geisterspiele "lächerlich"

Der 79-Jährige sprach außerdem über den Umgang des Fußballs mit der Corona-Krise. "Die EM muss abgesagt werden, das Turnier könnte im nächsten Jahr gespielt werden. Das hätte den Vorteil, dass es keine Klub-WM geben würde, dieses Turnier wäre sowieso nicht angebracht", meinte Hopp.

Von weiteren Geisterspielen in der Bundelsiga hält er nichts. "Die Saison kann man locker in vier Wochen durch englische Wochen im Juni noch ausspielen. Aber die Saison vor leeren Rängen fertig zu spielen, halte ich für lächerlich", so Hopp.