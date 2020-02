Erling Haaland vom BVB erhält Trikot von seinem Idol Michu: "Was für eine Legende!"

Erling Haaland wartet bei Borussia Dortmund auf ein besonderes Geschenk. In einem Interview hatte der junge Norweger zuletzt den Spanier Michu als großes Vorbild angegeben, der unter anderem für Celta Vigo und in der Premier League für Swansea City spielte.

Michu bekam davon Wind. Der 33-Jährige ist inzwischen Sportdirektor beim spanischen Drittligisten Burgos CF und hat für Haaland ein beflocktes Trikot signiert, das er dem BVB-Profi zuschicken will. "Wow, was für eine Legende!", kommentierte Haaland via Twitter.

Michu glaubt indes, dass Haaland vor einer großen Zukunft steht: "Es ist mir eine Ehre, er wird ein Weltklassespieler sein. Er ist ein viel besserer Spieler als ich", sagte er zur AS.

Der Spanier mit dem bürgerlichen Namen Miguel Perez Cuesta sorgte vor allem in England für Aufsehen. 2012 wechselte er von Rayo Vallecano zu Swansea City und schoss in seiner ersten Premier-League-Saison 18 Tore in 35 Spielen.

Nach mehreren schwerwiegenden Verletzungen musste Michu 2017 seine Karriere jedoch beenden.