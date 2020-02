Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt am 22. Spieltag der Bundesliga den VfL Wolfsburg. Beide Teams kämpfen aktuell um den Anschluss an die internationalen Plätze. Die Gastgeber könnten sich mit einem Sieg bis auf Platz sechs in der Tabelle verbessern, die Gäste können auf den neunten Rang klettern. Wie ihr das Spiel im TV, im Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt, verraten wir euch.

Mit einem kostenfreien DAZN-Probemonat könnt ihr nur 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights des Spiels TSG 1899 Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg sehen.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

TSG Hoffenheim vs. VfL Wolfsburg - Austragungsort, Anstoßzeit

Die Partie zwischen den Kraichgauern und den Gästen aus der Autostadt wird am Samstag, dem 15.2.2020, um 15.30 Uhr angepfiffen werden.

Das Spiel findet in der Hoffenheimer Prezero-Arena statt. Das Stadion hieß bis zum vergangenen Jahr Wirsol Rhein-Neckar-Arena und bietet Platz für 30.150 Zuschauer.

TSG Hoffenheim gegen VfL Wolfsburg heute live im TV

Der Pay-TV-Sender Sky wird das Spiel zwischen Hoffenheim und Wolfsburg live und exklusiv übertragen. Bei Sky könnt ihr die Partie sowohl in der Konferenz als auch als Einzelspiel verfolgen.

Wer über ein Sky-Abo verfügt, kann die Partie auch im Livestream via SkyGo verfolgen. Darüber hinaus können alle Interessierten, die nicht über ein Abo bei dem Anbieter verfügen, via SkyTicket einen Tagespass kaufen.

TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg heute im SPOX-Liveticker

Wer keinen Zugang zu einer Übertragung von Sky hat, kann auf einen Liveticker zurückgreifen. Bei SPOX könnt ihr so fast alle großen Sportereignisse verfolgen.

Den Liveticker zum Spiel der Hoffenheimer gegen die Wolfsburger findet ihr hier. Den gesamten Überblick über unseren Live-Ticker-Kalender erhaltet ihr hier.

© getty

Bundesliga: Der 22. Spieltag im Überblick

Neben der Partie in Sinsheim finden am 22. Spieltag acht weitere Partien statt. Die Spiele im Überblick:

Zeit Heimteam Auswärtsteam Freitag, 14. Februar 2020 (20.30 Uhr) Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt Samstag, 15. Februar 2020 (15.30 Uhr) RB Leipzig SV Werder Bremen Samstag, 15. Februar 2020 (15.30 Uhr) FC Augsburg SC Freiburg Samstag, 15. Februar 2020 (15.30 Uhr) 1899 Hoffenheim VfL Wolfsburg Samstag, 15. Februar 2020 (15.30 Uhr) SC Paderborn Hertha BSC Samstag, 15. Februar 2020 (15.30 Uhr) Union Berlin Bayer Leverkusen Samstag, 15. Februar 2020 (18.30 Uhr) Fortuna Düsseldorf Borussia Mönchengladbach Sonntag, 16. Februar 2020 (15.30 Uhr) 1. FC Köln FC Bayern München Sonntag, 16. Februar 2020 (18.00 Uhr) FSV Mainz 05 FC Schalke 04

Bundesliga: Die Tabelle nach dem 21. Spieltag

Hoffenheim kämpft weiter um eine Teilnahme an der Europa League. Die Gastgeber könnten mit einem Sieg über Wolfsburg Schalke 04 überholen und sich damit den sechsten Tabellenplatz sichern. Die Gäste rangieren aktuell auf dem 10. Tabellenplatz. Die internationalen Plätze sind aber in Reichweite.