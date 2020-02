BVB - Sebastian Kehl im Interview: "Wenn man sich so doof anstellt, kann man keine Spiele gewinnen"

Nach der 3:4-Niederlage von Borussia Dortmund bei Bayer Leverkusen waren die BVB-Verantwortlichen ziemlich bedient. Entsprechend klare Worte fand anschließend in der Mixed Zone daher auch Sebastian Kehl, der Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB.

Kehl bemängelte dabei die teilweise fehlende Ernsthaftigkeit in der Defensive und stellte klar, dass es ein Problem der Spieler auf dem Platz selbst sei.

Herr Kehl, was ist alles schiefgelaufen, wenn man auswärts drei Tore schießt und trotzdem nicht gewinnt?

Sebastian Kehl: Dann hat man erneut zu viele Gegentore kassiert. Uns gelingt es in den letzten Wochen häufig, viele Tore zu schießen und viele Möglichkeiten herauszuspielen. Aber wenn man erneut viele Gegentore kassiert und sich teilweise auch so doof anstellt, dann kann man leider die Spiele nicht gewinnen.

Wie ist es zu erklären, dass die Mannschaft als Gesamtkonstrukt so schwach verteidigt? Mit 32 Gegentoren zu diesem Zeitpunkt der Saison kann man schließlich nicht ganz oben angreifen.

Kehl: Wir haben mit unterschiedlichen Systemen gespielt, gegen Leverkusen zum Beispiel wieder mit einer Viererkette. Davor oft mit einer Dreierkette. Wir haben es jedenfalls in dieser Formation nicht geschafft, ausreichend stabil zu sein, um Leverkusen in deren Druckphase gut zu verteidigen.

Dabei ist es zuvor eigentlich gut gelaufen, oder?

Kehl: Ja. Ich glaube, dass die 3:2-Führung auch total verdient war. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir das Spiel im Griff. Wir waren dann aber zu passiv. Wir müssen eigentlich vorne weiter gut anlaufen und gemeinsam verteidigen. Es ist nicht nur ein Problem der Defensive, sondern am Ende ist es ein gesamtheitliches Arbeiten.

Bayer 04 Leverkusen - BVB: Die Noten und Einzelkritiken © getty 1/29 Bayer Leverkusen hat Borussia Dortmund in einer wilden Partie mit 4:3 geschlagen. Hier sind die Noten und Einzelkritiken aller Spieler. © imago images 2/29 LUKAS HRADECKY: Der Mann der Anfangsphase. Parierte erst stark gegen Haaland (19.), leitete dann das 1:0 mit einem Ball auf Havertz ein und war nur wenig später gegen Brandt zur Stelle. Bei den Gegentoren chancenlos. Glanztat gegen Reyna (58.). Note: 2. © getty 3/29 JONATHAN TAH: Musste immer wieder ins Laufduell mit Sancho, machte seine Sache trotz klarer Geschwindigkeitsnachteile aber ganz in Ordnung und stellte ihn immer wieder gut. Starke Vorarbeit des 2:2. In Halbzeit aber deutlich anfälliger. Note: 3. © getty 4/29 SVEN BENDER: Als Abwehrchef im Zentrum einer Dreierkette mit gutem Timing in seinen Aktionen und einigen wichtigen Balleroberungen, konnte Hummels beim Ausgleich jedoch nicht folgen. Sehr robust im Zweikampf (60 Prozent). Note: 3. © imago images 5/29 EDMOND TAPSOBA: Hatte die zweitmeisten Ballaktionen bei Bayer und spielte für einen 21-jährigen Debütanten sehr unaufgeregt. Hatte einen dicken Bock im Spiel, der folgenlos blieb. Ein solider Einstand des Innenverteidigers. Note: 3. © imago images 6/29 KARIM BELLARABI: Durch die Umstellung auf eine Dreierkette zu viel Defensivarbeit gezwungen und mit mehreren ganz schlimmen Ballverlusten und Abspielfehlern. Ließ nur kurz mal sein Können im Dribbling aufblitzen. Musste zur Pause runter. Note: 5,5. © getty 7/29 NADIEM AMIRI: Ganz starker Ball auf Volland vor dem Leverkusener Führungstreffer auf Volland (20.) und mit einigen guten Ideen im Spiel. Defensiv ebenfalls solide und laufstark. Nahm im zweiten Durchgang weniger Einfluss auf das Spiel. Note: 2,5. © imago images 8/29 LARS BENDER: Gab den fleißigen Arbeiter, war nur selten nicht auf der Höhe. In einer Szene wurde B04 das zum Verhängnis, als er das Zusammenspiel von Hakimi und Sancho nicht unterbinden konnte. Sein Traumkopfball machte das aber wett. Note: 2,5. © getty 9/29 DALEY SINKGRAVEN: Ein sehr starkes Spiel! Stellte Hakimi größenteils kalt. Mit mehreren guten Tacklings und überaus zweikampfstark (78 Prozent). Durch den VAR blieb sein einziger Stellungsfehler folgenlos. Traumflanke zum 4:3. Note: 1,5. © imago images 10/29 KAI HAVERTZ: Spielte Amiri vor dem 1:0 stark und ließ ein ums andere Mal seine Fähigkeiten aufblitzen. Bei Cans Tor etwas schläfrig und ab und an nicht handlungsschnell genug. Ließ die Großchance zum 3:2 aus, am 3:3 maßgeblich beteiligt. Note: 3. © getty 11/29 KEVIN VOLLAND: Brauchte nur drei Ballkontakte für sein 1:0, vor dem er Akanji stark abschüttelte. Bewies seinen Riecher beim 2:2 und spielte auch toll mit, wie er bei seiner Vorarbeit der Havertz-Chance zeigte. Nationalmannschaftstauglich. Note: 1,5. © getty 12/29 MOUSSA DIABY: Viel unterwegs und mal links, mal rechts zu finden. Mit seinem Tempo immer wieder gefährlich. In einigen Aktionen etwas zu überhastet, bei seinem Abseitstreffer im Pech. Im zweiten Durchgang unsichtbarer. Note: 3. © imago images 13/29 MITCHELL WEISER: Kam nach der Pause für den schwachen Bellarabi ins Spiel und war sehr unauffällig und defensiv mit keinem gewonnenen Zweikampf nur eine marginale Verbesserung. Immerhin ohne verheerenden Ballverlust. Note: 4. © imago images 14/29 LEON BAILEY: Sollte das Offensivspiel ab der 71. Minute nochmal ankurbeln und das gelang. Wäre Volland bei einem Steilpass weggeblieben, wäre er frei durch gewesen. Dann Nutznießer, als Hakimi gegen Volland klärte und er frei abstauben konnte. Note: 2,5. © imago images 15/29 ALEKSANDAR DRAGOVIC: Kam kurz vor Schluss für den guten Amiri und sollte das 4:3 über die Zeit retten. Das gelang. Note: keine Bewertung. © imago images 16/29 ROMAN BÜRKI: Machtlos beim frühen Rückstand, aber unsicher vor dem 2:2, als er eine weite Flanke falsch einschätzte. An den späten Gegentoren ohne Schuld. Note: 4. © imago images 17/29 MANUEL AKANJI: Mit einem folgenschweren Stellungsfehler beim ersten Leverkusener Treffer, dazu strahlte er immer eine latente Unsicherheit aus. Sein Stammplatz wackelt. Note: 4,5. © getty 18/29 MATS HUMMELS: Über weite Strecken bester Dortmunder. Verteidigte enorm hoch mit viel Risiko, aber dabei fehlerfrei. Beim 3:4 im Kopfballduell einen Moment zu spät. Note: 2,5. © imago images 19/29 DAN-AXEL ZAGADOU: Sehr unglücklich vor dem Ausgleich zum 3:3, aber deutlich stabiler als Akanji. Im Spielaufbau wie Kopfball solide. Note: 4. © imago images 20/29 RAPHAEL GUERREIRO: Der deutlich präsentere Außen im Dortmunder Mittelfeld. Kombinierte gut mit Sancho. Antreiber und dazu noch Torschütze. Note: 3. © getty 21/29 AXEL WITSEL: Eine unauffällige Partie des Belgiers, der im Zentrum heute im Schatten von Neuzugang Can stand. Halt gab er seinen Nebenleuten allerdings nicht, vergab kurz vor Schluss eine riesige Chance zum Ausgleich. Note: 4. © imago images 22/29 EMRE CAN: Alleine sein Tor zum 2:1 war das Eintrittsgeld wert. Brauchte bei seinem Startelf-Debüt etwas Zeit, um sich einzugewöhnen. Das gelang ihm aber erstaunlich schnell. Bester Beweis: sein Traumtor aus 31 Metern. Note: 2,5. © imago images 23/29 ACHRAF HAKIMI: Im ersten Durchgang völlig abgetaucht, weil viel über die linke Seite lief. Nach der Pause aktiver und mit seiner Geschwindigkeit ein Problem für Sinkgraven. Note: 3,5. © imago images 24/29 JULIAN BRANDT: Übernahm für Marco Reus die Position etwas weiter vorne. An alter Wirkungsstätte durchaus nervös. Keine schlechte Leistung, nicht auf dem Level der letzten Wochen. Note: 3,5. © imago images 25/29 JADON SANCHO: Bei einer großen Chance zu Beginn nicht egoistisch genug. Immer wieder zu schnell für die Leverkusener Defensive. Baute Mitte der zweiten Hälfte aber merklich ab. Note: 3,5. © getty 26/29 ERLING HAALAND: Bemühte sich redlich, aber zum ersten Mal fast komplett abgemeldet und ohne Tor. Vergab zwei ordentliche Chancen, die man allerdings nicht machen muss. Note: 5. © getty 27/29 GIOVANNI REYNA: Ersetzte zur Pause Julian Brandt. War sofort eingebunden, mit guten Pässen und vielen Aktionen. Konnte einem wackligen Team aber nicht entscheidend helfen. Note: 3,5. © imago images 28/29 THORGAN HAZARD: Kam kurz vor dem Ende (87.) für Akanji und sollte nochmal die Wende bringen. An keiner nennenswerten Aktion beteiligt. Ohne Bewertung. © getty 29/29 MARIO GÖTZE: Auch er wurde spät (87.), für Can, ins Spiel geworfen. Konnte in den wenigen Minuten die Partie nicht entscheidend beeinflussen. Ohne Bewertung.

Kehl: "Es braucht einen Spieler, der das Kommando übernimmt"

Wie hätte es besser gelöst werden können?

Kehl: Wir hätten Leverkusen gar nicht erst in die Räume kommen lassen, in denen sie gefährlich werden können. Den Fehler haben wir erneut gemacht und uns zu weit zurückgezogen. Wir wissen natürlich, dass Leverkusen eine gewisse Qualität hat. Das haben sie in den letzten Wochen auch gezeigt. So verlierst du das Spiel noch.

Sie haben selbst im defensiven Mittelfeld gespielt und die Erfahrung, wie man sich insbesondere nach einer Führung organisieren muss. Was muss innerhalb der Mannschaft passieren, um so ein Ergebnis in den letzten 20 Minuten nach Hause zu bringen?

Kehl: Es braucht in solchen Situationen den einen oder anderen Spieler, der das Kommando übernimmt. Diesen Ruck innerhalb einer Mannschaft, das Bewusstsein bei allen, dass jeder Zweikampf entscheidend ist. Dass jedes Anlaufen, jedes aggressive Anlaufen notwendig ist, um den Gegner daran zu hindern, eine Torchance zu erspielen. Das hat uns wieder gefehlt. Die Ernsthaftigkeit, in solchen Phasen die Zweikämpfe zu führen und unbedingt gewinnen zu wollen, einfach mal nach dem 3:2 unser Tor zu verteidigen, das schenken wir zu leicht her. Natürlich sind die Jungs auf dem Platz gefordert. Von außen kann man dann nicht mehr groß eingreifen. Da muss sich der ein oder andere einfach an die eigene Nase fassen.

Verbietet sich bei so vielen Gegentoren aktuell der Blick auf die Tabellenspitze?

Kehl: Vor dem Spieltag war es schon so, dass wir die Möglichkeit gesehen haben, hier auch mit dem Schwung, den wir in der Liga hatten, richtig nach vorne zu rücken. Aber durch die Niederlage müssen wir erstmal wieder an anderen Dingen arbeiten. Die Sachen vom Spiel in Leverkusen müssen wir richtig aufarbeiten, denn es war insgesamt eine Woche zum Vergessen.