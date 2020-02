Mats Hummels sieht Schwächen in BVB-Spiel : "Überlassen dem Gegner das Spiel"

Abwehrchef Mats Hummels von Borussia Dortmund sieht nach wie vor eklatante Schwächen in punkto Dominanz im Spiel des BVB. "Wir können eine internationale Topmannschaft sein, aber das sind wir nicht, wenn wir dem Gegner jedes Mal wieder das Spiel überlassen während eines Spiels", sagte der Rio-Weltmeister nach dem 3:4 bei Bayer Leverkusen bei Sky.

Die ganz großen Mannschaften "schaffen es über fast 90 Minuten, das Spiel zu diktieren. Sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball. Da müssen wir noch ein bisschen besser werden", betonte der Ex-Münchner. Hummels hatte nach dem Abpfiff gestenreich den Platz verlassen, die Enttäuschung über die unnötige Pleite bei Bayer war ihm anzusehen. Am vergangenen Dienstag hatte der BVB bereits 2:3 im DFB-Pokal bei Werder Bremen verloren und die Titelambitionen in diesem Wettbewerb begraben müssen.

Hummels weiter: "Das Wichtigste für uns ist, bei Führungen nicht passiv zu werden. Wir haben wirklich ein gutes Spiel hingelegt." Der BVB habe ein "sehr überlegenes Auswärtsspiel. Aber ab der 70., 75. Minute sind wir sehr passiv geworden und haben uns in der eigenen Hälfte einschnüren lassen. Wir wissen, dass das so ist, aber bekommen es leider nicht abgestellt".

Bayer 04 Leverkusen - BVB: Die Noten und Einzelkritiken © getty 1/29 Bayer Leverkusen hat Borussia Dortmund in einer wilden Partie mit 4:3 geschlagen. Hier sind die Noten und Einzelkritiken aller Spieler. © imago images 2/29 LUKAS HRADECKY: Der Mann der Anfangsphase. Parierte erst stark gegen Haaland (19.), leitete dann das 1:0 mit einem Ball auf Havertz ein und war nur wenig später gegen Brandt zur Stelle. Bei den Gegentoren chancenlos. Glanztat gegen Reyna (58.). Note: 2. © getty 3/29 JONATHAN TAH: Musste immer wieder ins Laufduell mit Sancho, machte seine Sache trotz klarer Geschwindigkeitsnachteile aber ganz in Ordnung und stellte ihn immer wieder gut. Starke Vorarbeit des 2:2. In Halbzeit aber deutlich anfälliger. Note: 3. © getty 4/29 SVEN BENDER: Als Abwehrchef im Zentrum einer Dreierkette mit gutem Timing in seinen Aktionen und einigen wichtigen Balleroberungen, konnte Hummels beim Ausgleich jedoch nicht folgen. Sehr robust im Zweikampf (60 Prozent). Note: 3. © imago images 5/29 EDMOND TAPSOBA: Hatte die zweitmeisten Ballaktionen bei Bayer und spielte für einen 21-jährigen Debütanten sehr unaufgeregt. Hatte einen dicken Bock im Spiel, der folgenlos blieb. Ein solider Einstand des Innenverteidigers. Note: 3. © imago images 6/29 KARIM BELLARABI: Durch die Umstellung auf eine Dreierkette zu viel Defensivarbeit gezwungen und mit mehreren ganz schlimmen Ballverlusten und Abspielfehlern. Ließ nur kurz mal sein Können im Dribbling aufblitzen. Musste zur Pause runter. Note: 5,5. © getty 7/29 NADIEM AMIRI: Ganz starker Ball auf Volland vor dem Leverkusener Führungstreffer auf Volland (20.) und mit einigen guten Ideen im Spiel. Defensiv ebenfalls solide und laufstark. Nahm im zweiten Durchgang weniger Einfluss auf das Spiel. Note: 2,5. © imago images 8/29 LARS BENDER: Gab den fleißigen Arbeiter, war nur selten nicht auf der Höhe. In einer Szene wurde B04 das zum Verhängnis, als er das Zusammenspiel von Hakimi und Sancho nicht unterbinden konnte. Sein Traumkopfball machte das aber wett. Note: 2,5. © getty 9/29 DALEY SINKGRAVEN: Ein sehr starkes Spiel! Stellte Hakimi größenteils kalt. Mit mehreren guten Tacklings und überaus zweikampfstark (78 Prozent). Durch den VAR blieb sein einziger Stellungsfehler folgenlos. Traumflanke zum 4:3. Note: 1,5. © imago images 10/29 KAI HAVERTZ: Spielte Amiri vor dem 1:0 stark und ließ ein ums andere Mal seine Fähigkeiten aufblitzen. Bei Cans Tor etwas schläfrig und ab und an nicht handlungsschnell genug. Ließ die Großchance zum 3:2 aus, am 3:3 maßgeblich beteiligt. Note: 3. © getty 11/29 KEVIN VOLLAND: Brauchte nur drei Ballkontakte für sein 1:0, vor dem er Akanji stark abschüttelte. Bewies seinen Riecher beim 2:2 und spielte auch toll mit, wie er bei seiner Vorarbeit der Havertz-Chance zeigte. Nationalmannschaftstauglich. Note: 1,5. © getty 12/29 MOUSSA DIABY: Viel unterwegs und mal links, mal rechts zu finden. Mit seinem Tempo immer wieder gefährlich. In einigen Aktionen etwas zu überhastet, bei seinem Abseitstreffer im Pech. Im zweiten Durchgang unsichtbarer. Note: 3. © imago images 13/29 MITCHELL WEISER: Kam nach der Pause für den schwachen Bellarabi ins Spiel und war sehr unauffällig und defensiv mit keinem gewonnenen Zweikampf nur eine marginale Verbesserung. Immerhin ohne verheerenden Ballverlust. Note: 4. © imago images 14/29 LEON BAILEY: Sollte das Offensivspiel ab der 71. Minute nochmal ankurbeln und das gelang. Wäre Volland bei einem Steilpass weggeblieben, wäre er frei durch gewesen. Dann Nutznießer, als Hakimi gegen Volland klärte und er frei abstauben konnte. Note: 2,5. © imago images 15/29 ALEKSANDAR DRAGOVIC: Kam kurz vor Schluss für den guten Amiri und sollte das 4:3 über die Zeit retten. Das gelang. Note: keine Bewertung. © imago images 16/29 ROMAN BÜRKI: Machtlos beim frühen Rückstand, aber unsicher vor dem 2:2, als er eine weite Flanke falsch einschätzte. An den späten Gegentoren ohne Schuld. Note: 4. © imago images 17/29 MANUEL AKANJI: Mit einem folgenschweren Stellungsfehler beim ersten Leverkusener Treffer, dazu strahlte er immer eine latente Unsicherheit aus. Sein Stammplatz wackelt. Note: 4,5. © getty 18/29 MATS HUMMELS: Über weite Strecken bester Dortmunder. Verteidigte enorm hoch mit viel Risiko, aber dabei fehlerfrei. Beim 3:4 im Kopfballduell einen Moment zu spät. Note: 2,5. © imago images 19/29 DAN-AXEL ZAGADOU: Sehr unglücklich vor dem Ausgleich zum 3:3, aber deutlich stabiler als Akanji. Im Spielaufbau wie Kopfball solide. Note: 4. © imago images 20/29 RAPHAEL GUERREIRO: Der deutlich präsentere Außen im Dortmunder Mittelfeld. Kombinierte gut mit Sancho. Antreiber und dazu noch Torschütze. Note: 3. © getty 21/29 AXEL WITSEL: Eine unauffällige Partie des Belgiers, der im Zentrum heute im Schatten von Neuzugang Can stand. Halt gab er seinen Nebenleuten allerdings nicht, vergab kurz vor Schluss eine riesige Chance zum Ausgleich. Note: 4. © imago images 22/29 EMRE CAN: Alleine sein Tor zum 2:1 war das Eintrittsgeld wert. Brauchte bei seinem Startelf-Debüt etwas Zeit, um sich einzugewöhnen. Das gelang ihm aber erstaunlich schnell. Bester Beweis: sein Traumtor aus 31 Metern. Note: 2,5. © imago images 23/29 ACHRAF HAKIMI: Im ersten Durchgang völlig abgetaucht, weil viel über die linke Seite lief. Nach der Pause aktiver und mit seiner Geschwindigkeit ein Problem für Sinkgraven. Note: 3,5. © imago images 24/29 JULIAN BRANDT: Übernahm für Marco Reus die Position etwas weiter vorne. An alter Wirkungsstätte durchaus nervös. Keine schlechte Leistung, nicht auf dem Level der letzten Wochen. Note: 3,5. © imago images 25/29 JADON SANCHO: Bei einer großen Chance zu Beginn nicht egoistisch genug. Immer wieder zu schnell für die Leverkusener Defensive. Baute Mitte der zweiten Hälfte aber merklich ab. Note: 3,5. © getty 26/29 ERLING HAALAND: Bemühte sich redlich, aber zum ersten Mal fast komplett abgemeldet und ohne Tor. Vergab zwei ordentliche Chancen, die man allerdings nicht machen muss. Note: 5. © getty 27/29 GIOVANNI REYNA: Ersetzte zur Pause Julian Brandt. War sofort eingebunden, mit guten Pässen und vielen Aktionen. Konnte einem wackligen Team aber nicht entscheidend helfen. Note: 3,5. © imago images 28/29 THORGAN HAZARD: Kam kurz vor dem Ende (87.) für Akanji und sollte nochmal die Wende bringen. An keiner nennenswerten Aktion beteiligt. Ohne Bewertung. © getty 29/29 MARIO GÖTZE: Auch er wurde spät (87.), für Can, ins Spiel geworfen. Konnte in den wenigen Minuten die Partie nicht entscheidend beeinflussen. Ohne Bewertung.

Can nach Niederlage: "Haben zu einfache Gegentore kassiert"

Dortmunds Neuzugang Emre Can hatte bei Sky angemerkt: "Wir haben zu einfache Gegentore kassiert. Ich bin erst seit Kurzem dabei, die Mannschaft hat viel Potenzial, aber muss noch eins lernen: Wenn man in Führung geht, muss man - auf gut Deutsch gesagt - dreckiger sein: manchmal ein Foul spielen, besser verteidigen." Der ehemalige Juve-Star und Ex-Bayer-Profi hatte in Leverkusen den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Westfalen erzielt.

Zu allem Überfluss erlitt Nationalspieler Julian Brandt eine Sprunggelenksverletzung und musste zur Halbzeit ausgewechselt werden. Es droht ein weiterer Ausfall, nachdem Kapitän Marco Reus (Muskelverletzung) mindestens einen Monat nicht zur Verfügung steht. Er hatte sich in Bremen verletzt.