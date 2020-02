Bundesliga: SC Freiburg gegen TSG 1899 Hoffenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 21. Spieltag empfängt der SC Freiburg heute die TSG aus Hoffenheim. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

SC Freiburg gegen TSG 1899 Hoffenheim: Datum, Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Die Partie zwischen den beiden benachbarten Teams steigt am heutigen Samstag (08. Februar) um 15.30 Uhr. Austragungsort ist das Schwarzwald-Stadion in Freiburg. Folgendes Gespann kümmert sich um die Leitung der Partie:

Schiedsrichter: Sven Jablonski

Sven Jablonski Assistenten: Holger Henschel, Norbert Grudzinski

Holger Henschel, Norbert Grudzinski 4. Offizieller: Johann Pfeifer

Johann Pfeifer VAR: Robert Schröder, Markus Häcker

SC Freiburg gegen TSG 1899 Hoffenheim heute live im TV und Livestream

Wie alle Partien am Samstagnachmittag läuft auch Freiburg gegen Hoffenheim exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender bietet das Spiel in zwei Varianten an: als Teil der Samstagskonferenz auf Sky Sport 1 HD und als Einzelspiel auf Sky Sport 6 HD.

Wer nicht auf die TV-Übertragung zurückgreifen kann, ist beim Livestream-Angebot von Sky richtig. Abonnement können auf den Livestream via Sky Go zurückgreifen, alle anderen haben die Möglichkeit, die Partie via dem einzeln buchbaren Sky Ticket zu verfolgen.

SC Freiburg gegen TSG 1899 Hoffenheim heute im Liveticker

Neben der TV- und Livestream-Übertragung könnt Ihr die gesamte Begegnung auch in unseren LIVETICKER verfolgen. Hier verpasst Ihr keine wichtige Szene!

SC Freiburg gegen TSG 1899 Hoffenheim: Voraussichtliche Aufstellungen

Die offiziellen Startformationen der beiden Teams werden erst rund eine Stunde vor Anpfiff bekannt gegeben, so könnten beide Mannschaften aber auflaufen:

SC Freiburg: Schwolow - Lienhart, Koch, Heintz - Schmid, Haberer, Höfler, Günter - Schmid, Haberer, Höfler, Günter

Schwolow - Lienhart, Koch, Heintz - Schmid, Haberer, Höfler, Günter - Schmid, Haberer, Höfler, Günter TSG Hoffenheim: Pentke - Posch, Akpoguma, Hübner - Rudy, Samassekou, Baumgartner, Skov, Kaderabek - Kramaric, Dabbur

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Die beiden Tabellennachbarn spielen eine ziemlich souveräne Bundesliga-Saison und scheinen in diesem Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, vielmehr schnuppern beide an den internationalen Plätzen. Mit einem Sieg könnte die TSG, unter Mithilfe der anderen Mannschaften, sogar bis auf Tabellenplatz sechs vorrücken.