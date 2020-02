Kommentar zum Rücktritt von Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC: Die Lachnummer der Liga

Nach nur 76 Tagen ist das Kapitel Jürgen Klinsmann als Trainer von Hertha BSC wieder Geschichte. Mit seinem Alleingang fügt Klinsmann den Berlinern einen maximalen Imageschaden zu und macht den Hauptstadtklub zur Lachnummer der Liga. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Jochen Tittmar.

Vor 13 Wochen wurde Jürgen Klinsmann in den Aufsichtsrat von Hertha BSC berufen und nannte den Hauptstadtklub das "spannendste Fußball-Projekt Europas". 76 Tage nach seinem überraschenden Amtsantritt als Trainer wirft er nun noch überraschender wieder hin.

Es waren 76 Tage, in denen Klinsmann vollmundig und gespickt mit allerlei Anglizismen vom kommenden "Big City Club" sowie dem Ziel der Champions-League-Teilnahme schwadronierte. 76 Tage, während der er im Wintertransferfenster europaweit das meiste Geld ausgeben durfte. 76 Tage, in denen die von ihm trainierte Mannschaft zwar den Abstand auf den Relegationsrang vergrößerte, aber unansehnlichen Mauer-Fußball spielte. Und 76 Tage, in denen Klinsmann altgediente Spieler wie Salomon Kalou oder Kapitän Vedad Ibisevic im Nu zu Statisten degradierte, andere Profis in die Flucht schlug und sich innerhalb des Teams immer mehr Unruhe und Unmut breitmachten.

Jürgen Klinsmann: Sein Engagement als Trainer bei Hertha BSC im Zeitraffer © getty 1/20 Lediglich 76 Tage dauerte das Engagement von Jürgen Klinsmann als Trainer von Hertha BSC. In dieser Periode ist beim Hauptstadtklub einiges passiert. Klinsmann und die Hertha - ein Überblick im Zeitraffer. © getty 2/20 7. November 2019: Klinsmann beginnt bei Hertha - zunächst nicht als Trainer, sondern als Aufsichtsrat. Er ist einer von 4 Vertretern des neuen Investors Lars Windhorst im neunköpfigen Kontrollgremium. © getty 3/20 Zuvor war Klinsmann noch als Trainer Ecuadors gehandelt worden, nun ist er in der Hauptstadt, bei dem laut Klinsmann "spannendsten Fußball-Projekt Europas". © getty 4/20 25. November 2019: Die Berliner verlieren ihr viertes Ligaspiel in Folge. Das 0:4 in Augsburg bringt Trainer Ante Covic in arge Bedrängnis: Die Hertha liegt nach dem 12. Spieltag auf Platz 15. © getty 5/20 27. November 2019: Covic wird entlassen, Klinsmann übernimmt 10 Jahre nach dem Ende seiner Bayern-Amtszeit wieder einen Bundesligisten, offiziell bis zum Saisonende. Für manche der Anfang einer Machtübernahme von Investor Windhorst. © getty 6/20 30. November 2019: Klinsmanns Premiere misslingt, gegen den BVB gibt's ein 1:2. Für Aufregung sorgt Klinsmann selbst: Vor den Kameras filmt er mit seinem Handy die Berliner Hymne "Nur nach Hause". © getty 7/20 Allerdings ist dabei deutlich das Logo seines persönlichen Ausrüsters adidas zu sehen. Hertha wird aber vom Konkurrenten Nike gesponsert ... © getty 8/20 14. Dezember 2019: Beim 1:0 gegen Freiburg gelingt Klinsmanns erster Sieg, danach folgt ein 1:0 in Leverkusen und ein 0:0 gegen Gladbach - Hertha scheint zum Ende des Jahres stabilisiert. Die Hinrunde beenden die Berliner als Zwölfter. © imago images 9/20 27. Dezember 2019: Hertha beginnt als erster Bundesligist die Vorbereitung auf die Rückrunde. Schon zu diesem Zeitpunkt sorgen Gerüchte um Winterneuzugänge für gehörige Aufmerksamkeit. Gehandelt werden unter anderem Götze, Draxler oder Xhaka. © imago images 10/20 Letztlich kommen Rekordneuzugang Lucas Tousart (Olympique Lyon), Krzysztof Piatek (AC Mailand), Matheus Cunha (RB Leipzig) und Santiago Ascacibar (VfB Stuttgart) - für angeblich insgesamt rund 80 Millionen Euro. © getty 11/20 14. Januar 2020: Aufregung vor dem ersten Rückrundenspiel: Klinsmann fehlt offenbar die notwendige Trainerlizenz. Rechtzeitig vor dem Bayern-Spiel wird die Lizenz verlängert, Klinsmann musste Nachweise über absolvierte Fortbildungen nachreichen. © getty 12/20 19. Januar 2020: Trotz des neu lizenzierten Trainers verliert Hertha 0:4 gegen den Rekordmeister, die Woche danach gewinnt das Team 2:1 beim VfL Wolfsburg. © imago images 13/20 24. Januar 2020: Wieder Aufregung. Zunächst teilt der Klub mit, dass die "öffentlichen" Trainingseinheiten nur noch 20 Minuten für Fans und Medien frei zugänglich seien. Der Aufschrei ist groß. © imago images 14/20 Wenig später die Klarstellung: Nur in den ersten 20 Minuten dürfe gefilmt werden, Fans und Medien aber weiterhin die gesamten Einheiten besuchen. Klinsmann spricht von einem Missverständnis. © imago images 15/20 8. Februar: Hertha verliert gegen Mainz mit 1:3. Klinsmann macht dafür auch die Aufregung um die rassistisch motivierten Beschimpfungen gegen Jordan Torunarigha während des DFB-Pokal-Spiel auf Schalke verantwortlich. Er gibt seinem Team zwei Tage frei. © twitter.com/HerthaBSC 16/20 10. Februar 2020: Klinsmann stellt sich in einem Facebook-Chat den Fragen der Fans. "Am Dienstag kommen die Jungs frisch zurück aufs Gelände, und dann legen wir den vollen Fokus auf den SCP", sagte er da mit Blick auf das Spiel beim Schlusslicht. © twitter.com/HerthaBSC 17/20 Und Klinsmann weiter: "Die nächsten Spiele werden nicht einfach, aber wir sind insgesamt auf dem richtigen Weg und guter Dinge." © imago images 18/20 11. Februar 2020: Davon war er einen Tag später wohl nicht mehr überzeugt: Klinsmann tritt völlig überraschend zurück - 76 Tage nach Amtsbeginn und per Nachricht auf Facebook. Damit überrascht er auch den Verein, der davon nichts wusste. © imago images 19/20 Der Grund: Angeblich mangelnde Unterstützung durch die handelnden Personen. Hertha teilt mit, dass es für Klinsmanns Schritt "keinerlei Anzeichen" gab. © imago images 20/20 Kurios: Den Platz im Aufsichtsrat will Klinsmann behalten - und damit die Personen kontrollieren, die hm angeblich zu wenig Rückendeckung gaben.

Klinsmann-Rücktritt macht Hertha zur Lachnummer der Liga

All dies kombiniert mit dem erstaunlichen Alleingang, das Ende seiner Zeit als Trainer via Facebook zu verkünden, damit dem Klub die Kommunikationshoheit zu nehmen, zugleich aber anzukündigen, sich künftig wieder auf den von Investor Lars Windhorst bestellten Posten im Aufsichtsrat der Kommanditgesellschaft zurückzuziehen, fügt Hertha BSC einen maximalen Imageschaden zu und macht den Hauptstadtklub zu nichts anderem als zur Lachnummer der Liga.

Klinsmann selbst macht sich noch dazu unglaubwürdig, wenn er als Begründung für seinen Schritt über das mangelnde Vertrauen der handelnden Personen klagt, diese aber nun wieder in seiner Rolle als Aufsichtsrat kontrollieren soll. Wie soll es nach diesem schweren Vorwurf möglich sein, dass Klinsmann weiterhin mit Überzeugung hinter dem Projekt steht? Vielmehr belegt es, welch wahnwitziges Gebilde sich die Hertha unter Windhorst zurechtgelegt hat.

Auch der Investor selbst kommt bei dieser Nummer nicht gut weg. Gegenüber mehreren Medien bestätigte er, vom Klinsmann-Rücktritt am Montag erfahren zu haben. Dass er danach nicht unmittelbar die Vereinsgremien informierte, um dem Kommunikationsdesaster am Dienstagmorgen zuvorzukommen und Klinsmanns Alleingang auszubremsen, sagt viel über Windhorsts Machtbefugnisse innerhalb des Klubs aus.

Hertha BSC: Netzreaktionen zum Rücktritt von Jürgen Klinsmann © getty 1/18 Jürgen Klinsmann hat am Dienstag eigenmächtig seinen Rücktritt als Hertha-Coach via Facebook verkündet - nach nur zehn Wochen im Amt. Dass da das Internet explodiert, ist klar. Hier sind die besten Netzreaktionen. © Twitter 2/18 Die Vermutung liegt nahe ... © Twitter 3/18 Also wirklich. Das muss ein Gag sein. Oder etwa doch nicht? Lustig ist es als Außenstehender so oder so. © Twitter 4/18 Wer kennt's nicht? © Twitter 5/18 Ein bitteres Schicksal. Will keiner erleben. © Twitter 6/18 Ob sich der Andi ein Beispiel am Jürgen nimmt? We will see, um es im Big-City-Club-Slang zu sagen. © Twitter 7/18 Scho au, hat er. © Twitter 8/18 Klinsis Motto: Make Facebook great again! © Twitter 9/18 Ein wichtiger Hinweis für alle Arbeitnehmer: Kündigt lieber nicht via Facebook. © Twitter 10/18 1997, Giovanni Trapattoni wechselt Jürgen Klinsmann beim FC Bayern aus, der Tritt gegen die Tonne - wir erinnern uns alle! © Twitter 11/18 Man muss keinen Alu-Hut tragen, um diese Verschwörungstheorie für voll zu nehmen. Da ist echt was in der Luft! © Twitter 12/18 Bundeskanzler Jürgen Klinsmann - hätte was. Und nach zehn Wochen gibt es Wiederwahlen. © Twitter 13/18 Jupp, schwupp, vorbei. © Twitter 14/18 Selbst eBay äußert sich zum Klinsmann-Paukenschlag. © Twitter 15/18 Die wichtigste Fragen: Was passiert mit dem Ex-Torwarttrainer? Und bleibt Arne Friedrich eigentlich Performance Manager? © Twitter 16/18 Klar ist nur die Zukunft für Klinsi selbst. Zum Glück. © Twitter 17/18 Horst Schlemmer war gestern. Hape Kerkelings Rolle als Jürgen Klinsmann ging voll auf. Gibt also bald Teil 2 von "Ich bin dann mal weg" - sehr passend! © Twitter 18/18 Ein kleiner Reim zum Abschluss.

Klinsmann und Windhorst vs. Preetz und Gegenbauer

Einen Klub, den Klinsmann durch seinen Schritt urplötzlich ins Chaos gestürzt hat. Es wird nun die bemitleidenswerte Aufgabe des langjährigen Sportdirektors Michael Preetz sein, der zuletzt ohnehin als Bremser von Klinsmann Großspurigkeit auftrat, diese Wirren zu moderieren und wieder Ruhe in den Verein zu bringen.

Dass dies in der aktuellen Personalkonstellation ein schwieriges Unterfangen wird, belegt nicht nur das kolportierte Zögern hinsichtlich Klinsmanns Zukunft als Hertha-Coach über den Sommer hinaus, das offenbar ausschlaggebend für den Rücktritt des Schwaben war.

Das Lager um Preetz und Präsident Werner Gegenbauer kann sich für den Moment zwar als Sieger fühlen. Es würde langfristig jedoch nicht überraschen, würde sich die Reformer-Gruppierung um Klinsmann und Windhorst angesichts der eingetretenen Spaltung des Klubs im Machtkampf gegen die "Bewahrer" der Prä-Klinsmann-Hertha durchsetzen.

Bundesliga: Die Trainerwechsel in der bisherigen Saison