BVB, News und Gerüchte – Nach Auswechslungszoff: Zorc stellt sich hinter Reus und Hakimi

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat sich hinter Marco Reus und Achraf Hakimi gestellt, die nach ihren Auswechslungen beide patzig gegenüber Lucien Favre reagierten. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB: Zorc nimmt Reus und Hakimi in Schutz

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat Marco Reus und Achraf Hakimi in Schutz genommen. Nachdem die beiden Stammspieler am vergangenen Wochenende beim 5:0-Sieg gegen Union Berlin ausgewechselt wurden, trat Hakimi eine Flasche weg, Reus riss sich beim Verlassen des Rasens ein Tape vom Trikot und warf dieses wütend auf den Boden.

Für Zorc sei das "kein Grund, deshalb ein Fass aufzumachen". Ganz im Gegenteil: Am Ende sei es "überhaupt nicht schlimm, wenn Spieler ein bisschen sauer und nicht begeistert" wären, wird der 57-Jährige im kicker zitiert.

So eine Reaktion gehöre für ihn dazu, "das darf auch mal passieren". Er schob allerdings nach: "Es muss ja nicht jede Woche sein."

Bereits kurz nach dem Spielende sorgte der Unmut von Hakimi und Reus für Gesprächsstoff. "Der Konkurrenzkampf bei uns ist hoch, wir haben eine starke Bank. Man muss es dann auch akzeptieren. Ich werde mit Marco nochmal sprechen, was es in dem Moment war", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl.

BVB - 1. FC Union Berlin: Die Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund © imago images 1/15 Der BVB hat die Eisernen aus Union mit 5:0 abgeschossen und damit auch im dritten Rückrundenspiel fünf Tore erzielt. Die Noten und Einzelkritiken zum Sieg der Dortmunder gegen Union Berlin. © getty 2/15 ROMAN BÜRKI: Der Schweizer war fast beschäftigungslos. Ein Pass misslang etwas, aber sicher bei hohen Bällen. Note: 3,5. © imago images 3/15 LUKASZ PISZCZEK: Sowohl in der Dreierkette als auch später als Rechtsverteidiger aufmerksam. Mit gutem Passspiel, aber auch kaum gefordert. Note: 3. © getty 4/15 MATS HUMMELS: Im Kopfballspiel eine Klasse für sich. Dirigierte die Abwehr gut, für die Offensive von Union war das eine Nummer zu groß. Note: 2,5. © getty 5/15 MANUEL AKANJI: Nervosität war bei ihm nach dem Can-Transfer nicht zu spüren. Sowohl links als auch rechts in der Dreierkette absolut souverän. Note: 3. © getty 6/15 ACHRAF HAKIMI: Für seine Verhältnisse ein zurückhaltender Auftritt. Verlor Bülter in der 4. Minute aus den Augen, aber ohne Folgen. Offensiv dieses Mal kein Faktor, nach gut einer Stunde ausgewechselt. Note: 4. © imago images 7/15 JULIAN BRANDT: Brandt ist aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Auch gegen Union wieder an fast allen Angriffen beteiligt. Viele gute Seitenwechsel, außerdem zwei Torvorlagen. Note: 1,5. © getty 8/15 AXEL WITSEL: Der Belgier ließ im defensiven Mittelfeld fast gar nichts anbrennen. Eroberte viele Bälle, war präsent in den Zweikämpfen. Dazu noch Torschütze. Note: 2,5. © getty 9/15 RAPHAEL GUERREIRO: Der Portugiese bereitete das 1:0 vor, verpasste einen Treffer bei einem tollen Freistoß. Bockstarke erste Hälfte, danach immer noch sehr solide. Note: 2,5. © getty 10/15 MARCO REUS: Der Kapitän befindet sich im Aufwind. Manchmal fehlte zwar noch ein Schritt oder das Timing beim Abspiel passt nicht. Ging aber wieder voran, sicher beim Elfmeter. Note: 2,5. © getty 11/15 ERLING HAALAND: Der Norweger ist weiter nicht zu stoppen. Von Anfang an enorm heiß, ließ keinen Zweikampf aus. Traf doppelt und holte mit unglaublichem Tempo einen Elfmeter raus. Note: 1,5. © getty 12/15 JADON SANCHO: Der Engländer machte da weiter, wo er zuletzt aufgehört hatte. Immer bereit, immer mit einer Idee, mit einem Tor und einer Vorlage. Note: 1,5. © getty 13/15 DAN-AXEL ZAGADOU: Kam nach seiner auskurierten Verletzung in der 64. Minute für Hakimi ins Spiel und verteidigte den haushohen Vorsprung mit über die Zeit. Note: 3,5. © getty 14/15 THORGAN HAZARD: Durfte in den letzten 20 Minuten ran, als Marco Reus vom Feld genommen wurde. Keine Bewertung. © imago images 15/15 GIOVANNI REYNA: Der Youngster kam in der Rückrunde zu seinem dritten Einsatz als Einwechselspieler und durfte gut 15 Minuten ran. Eingewechselt wurde er für Haaland. Keine Bewertung.

BVB, News: Favre äußert erneut Medienkritik

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre hat erneut den Umgang der Medien kritisiert. "Was mich stört: Teile der Medien dürfen heute in einer Art und Weise übertreiben, die nicht akzeptabel ist für mich", sagte der BVB-Coach im Interview mit dem Schweizer Blick.

Und schob nach: "Manches von dem, was tagtäglich verbreitet wird, grenzt für mich an Lüge. Es scheint, als ob manche Medien gewissermaßen Gift verspritzen, damit sie keine Leser verlieren."

Favre kritisierte die Berichterstattung bereits im Januar im Gespräch mit dem kicker, nachdem der Schweizer aufgrund der durchwachsenen Leistungen zum Ende der Hinrunde infrage gestellt wurde.

© getty

Borussia Dortmund im Pokal gegen Werder Bremen

Der BVB trifft am kommenden Dienstag (20.45 Uhr im Liveticker) im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Werder Bremen.

Brisant: In der vergangenen Saison scheiterte Schwarz-Gelb im eigenen Stadion an Werder im Elfmeterschießen. Anzeichen für einen erneuten Bremer Sieg gibt es allerdings derzeit nicht wirklich, das Team von Trainer Florian Kohfeldt steht in der Bundesliga mit 17 Zählern auf dem 16. Tabellenplatz.

BVB in der Bundesliga auf Platz drei