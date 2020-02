Bundesliga: Borussia Dortmund (BVB) gegen SC Freiburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach Siegen gegen Paris und Bremen wartet in der Bundesliga die Pflichtaufgabe gegen den SC Freiburg auf den BVB. Wo Ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Dortmund gegen Freiburg: Termin, Ort, Schiedsrichter

Die Bundesligapartie am 24. Spieltag zwischen dem BVB und SC Freiburg findet am heutigen Samstag um 15.30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund statt.

Als Schiedsrichter ist Robert Hartmann aus Wangen im Einsatz, gemeinsam mit seinen Assistenten Seidel, Schüller, Koslowski und Perl.

BVB gegen Freiburg heute live im TV und Livestream

Die Samstagsspiele der Bundesliga - und somit auch die Begegnung Dortmund gegen Freiburg - sind live und exklusiv bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie sowohl in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 als auch als Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 3.

Die Vorberichterstattung mit Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Dietmar Hamann startet um 14 Uhr. Neben der TV-Übertragung ist via Sky Go auch ein Livestream abrufbar.

Borussia Dortmund gegen SC Freiburg heute im Liveticker

Alternativ zum Bewegtbild könnt Ihr auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen. Dort versorgen wir Euch mit allen entscheidenden Szenen aus Dortmund.

Hier geht's zum SPOX-Liveticker BVB gegen SCF.

BVB gegen Freiburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Während Amir Abrashi und Chang-Hoon Kwon definitiv ausfallen, ist auch der Einsatz von Luca Waldschmidt beim SCF fraglich. Lucien Favre dürfte Julian Brandt wieder einen Platz in der ersten Elf der Borussia gewähren.

BVB: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro - Brandt, Haaland, Sancho

Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro - Brandt, Haaland, Sancho Freiburg: Schwolow - Gulde, R. Koch, Heintz - Schmid, Günter - Haberer, Höfler - Sallai, Grifo - Höler

Bundesliga: Der 24. Spieltag im Überblick

Parallel zum BVB ist Konkurrent Bayern bei der TSG Hoffenheim im Einsatz. RB Leipzig trifft am Sonntag auf Bayer Leverkusen.

Termin Heim Auswärts 28. Februar, 20.30 Uhr Fortuna Düsseldorf Hertha BSC 29. Februar, 15.30 Uhr Borussia Dortmund SC Freiburg 29. Februar, 15.30 Uhr TSG Hoffenheim FC Bayern München 29. Februar, 15.30 Uhr FC Augsburg Borussia Mönchengladbach 29. Februar, 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 SC Paderborn 29. Februar, 18.30 Uhr 1. FC Köln Schalke 04 1. März, 13.30 Uhr Union Berlin VfL Wolfsburg 1. März, 15.30 Uhr RB Leipzig Bayer Leverkusen 1. März, 18 Uhr Werder Bremen Eintracht Frankfurt

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 24. Spieltag

Nach drei Niederlagen in den vergangenen fünf Spielen ist der Sportclub auf Platz neun abgerutscht. Der BVB hat sich mit drei Siegen gut von der Niederlage in Leverkusen erholt.