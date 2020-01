Bundesliga: Wer zeigt / überträgt Hertha BSC gegen FC Bayern München heute live?

Im Auswärtsspiel bei Hertha BSC will der FC Bayern heute erfolgreich in die Rückrunde starten. Wer die Partie des deutschen Rekordmeisters zeigt, verraten wir Euch hier.

Bundesliga: Alle Spiele des 18. Spieltags

Bereits gestern siegten RB Leipzig und Borussia Dortmund und setzen den FC Bayern unter Druck. Den Spieltag beschließt die Partie Paderborn gegen Leverkusen.

Termin Heim Ergebnis Gast 17. Januar, 20.30 Uhr FC Schalke 04 2:0 Borussia Mönchengladbach 18. Januar, 15.30 Uhr FSV Mainz 05 1:2 SC Freiburg 18. Januar, 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf 0:1 Werder Bremen 18. Januar, 15.30 Uhr FC Augsburg 3:5 Borussia Dortmund 18. Januar, 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim 1:2 Eintracht Frankfurt 18. Januar, 15.30 Uhr 1. FC Köln 3:1 VfL Wolfsburg 18. Januar, 18.30 Uhr RB Leipzig 3:1 Union Berlin 19. Januar, 15.30 Uhr Hertha BSC -:- FC Bayern München 19. Januar, 18 Uhr SC Paderborn -:- Bayer Leverkusen

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC gegen FC Bayern München?

Sky hat sich exklusiv die Übertragungrechte für das Spiel Hertha BSC gegen den FC Bayern gesichert. Der Pay-TV-Sender startet um 14.30 Uhr mit Moderatorin Jessica Libbertz auf Sky Sport Bundesliga 1 mit der Vorberichterstattung, kommentiert wird das Spiel von Wolf Fuss.

Zudem bietet Sky einen Livestream via Sky Go an sowie mit SkyTicket auch einen Service, der monatlich gekündigt werden kann.

Hertha BSC gegen FC Bayern heute im LIVE-TICKER

SPOX stellt als Alternative einen ausführlichen Liveticker zur Verfügung, mit dem Ihr immer auf dem aktuellen Stand bleibt.

Hier geht's zum Ticker Hertha vs. FC Bayern.

FC Bayern gegen Hertha BSC: Die vergangenen Duelle

Im Hinspiel trennten sich Bayern und Hertha unentschieden. Lewandowski traf für den FCB doppelt, dank Lukebakio und Grujic entführten die Berliner einen Punkt aus der Allianz Arena.

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 16. August 2018 Bundesliga FC Bayern Hertha BSC 2:2 23. Februar 2019 Bundesliga FC Bayern Hertha BSC 1:0 6. Februar 2019 DFB-Pokal Hertha BSC FC Bayern 2:3 n.V. 28. September 2018 Bundesliga Hertha BSC FC Bayern 2:0 24. Februar 2018 Bundesliga FC Bayern Hertha BSC 0:0

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

Mit einem Sieg in Berlin kann der FC Bayern den Rückstand auf Tabellenführer Leipzig wieder auf vier Punkte verkürzen. Der Vorsprung der Hertha auf den Abstiegs-Relegationsplatz beträgt momentan nur zwei Punkte.