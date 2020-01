Bundesliga - Stimmen zu BVB - 1. FC Köln: "Schade, dass er schon nachlässt"

Roman Bürki witzelt nach dem klaren Sieg über Neuzugang Erling Haaland, während Effzeh-Trainer Markus Gisdol davon spricht, dass seine Mannschaft "Lehrgeld" bezahlt hat.

Roman Bürki (Borussia Dortmund) ...

... zu Erling Haaland: "Es ist sehr schade, dass er schon nachlässt. Drei Tore, jetzt zwei Tore - ich hoffe nicht, dass es im nächsten nur noch eins ist. Spaß beiseite, das ist ein top Junge. Er hat alles, was es braucht. Das Wichtigste ist, dass er ein kluger Junge ist."

... zum Spiel: "Wir haben vieles besser gemacht als im letzten Spiel im Augsburg. Wir haben defensiv besser gearbeitet, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann vielleicht kurz eine Pause, wir haben uns dann wieder gefangen und die Tore gemacht. So kann man ein Spiel frühzeitig beenden."

Jonas Hector (Kapitän 1. FC Köln) ...

... zum Spiel: "Wir haben fünf Hütten bekommen, fahren mit einem 1:5 nach Hause und sind jetzt erstmal enttäuscht. Das Spiel müssen wir aufarbeiten. Wir haben die Chancen und die Tore zu einfach hergegeben. Das darf dir hier nicht passieren. Beim ersten Tor schlafen wir noch, danach haben wir zu große Abstände teilweise. Da müssen wir kompakter stehen. Wenn wir das 2:3 machen, fangen die Dortmunder vielleicht ein bisschen an zu wackeln. Das ist aber alles Konjunktiv."

BVB - 1. FC Köln: Die Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund © getty 1/15 Auch in der zweiten Partie von Neuzugang Erling Haaland feierte der BVB ein Schützenfest, allerdings gab es auch einige Ausfälle. Die Noten und Einzelkritiken zum Sieg der Dortmunder gegen Köln. © getty 2/15 ROMAN BÜRKI: Unaufgeregter Auftritt des Schweizers. Konnte beim Gegentreffer nicht viel ausrichten, ansonsten souverän. Note: 3,5. © getty 3/15 ACHRAF HAKIMI: Die Kölner Defensive hatte ihm auf der rechten Seite nur wenig entgegenzustellen. War offensiv immer gefährlich und brachte fast alle Pässe an den Mann (92 Prozent). Note: 2,5. © getty 4/15 MATS HUMMELS: Leitete das 1:0 mit einem cleveren langen Ball ein und bereitete Nummer zwei mit einer ähnlichen Aktion direkt selber vor. Ließ in der Defensive auch nichts anbrennen und hatte eine bärenstarke Zweikampfquote (81 Prozent). Note: 1,5. © getty 5/15 LUKAS PISZCZEK: Unauffälliger Auftritt. Hatte hinten nicht viel zu tun und blieb offensiv blass. Kam beim Gegentreffer von Uth etwas zu spät. Note: 3,5. © getty 6/15 MANUEL AKANJI: Starke Partie des Innenverteidigers, der die meisten Pässe aller Schwarz-Gelben spielte (94). Hielt gemeinsam mit Hummels die Defensive zusammen. Note: 2,5. © getty 7/15 RAPHAEL GUERREIRO: Brachte den BVB nach nicht einmal 60 Sekunden in Führung und machte auch im Anschluss richtig Radau über die linke Seite. Hatte am Ende die meisten Ballaktionen (101) und Flanken (3). Note: 2. © getty 8/15 AXEL WITSEL: Gute, aber unauffällige Partie des Belgiers. Brillierte vor allem durch seine Passquote (93,2 Prozent). Note: 2,5. © getty 9/15 JULIAN BRANDT: Fiel merklich in der spielfreudigen BVB-Offensive ab. Fand nie richtig in die Partie und leistete sich viele Ballverluste (12). Note: 4. © getty 10/15 JADON SANCHO: Bereitete das 1:0 vor, war gewohnt dribbelstark, strahlte dauernd Gefahr aus und belohnte sich schließlich mit dem Treffer zum 3:0. 17 Torbeteiligungen in den letzten zehn Spielen unterstreichen seine überragende Form. Note: 1,5. © getty 11/15 MARCO REUS: Glänzte als Schaltzentrale in der Offensive. Leitete die Führung mit ein, vollendete beim 2:0 abgezockt und bereitete das dritte Tor vor. Fiel auch des Öfteren durch seine gute Arbeit nach hinten auf. Note: 1,5. © getty 12/15 THORGAN HAZARD: Hatte die Chance, schon in Halbzeit eins den Deckel mit dem dritten Tor draufzumachen, scheiterte aber frei vor Horn. Ansonsten unauffällig, schlechte Zweikampfquote (33,3 Prozent). Note: 4. © getty 13/15 ERLING HAALAND: Kam Mitte der zweiten Halbzeit für Hazard und bewies erneut sofort seinen Torinstinkt bei den Treffern zum 4:1 und 5:1. Zwei Schüsse aufs Tor, zwei Tore. Viel besser geht's als Einwechselspieler nicht! Note: 1,5. © getty 14/15 MAHMOUD DAHOUD: Kam in der 80 Minute für Reus, bereitete Tor Nummer fünf ansehnlich vor. Keine Bewertung. © getty 15/15 GIOVANNI REYNA: Kam in der Nachspielzeit für Sancho, schon sein zweiter Einsatz in der Rückrunde. Keine Bewertung.

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund) ...

... zu Erling Haaland: "Er macht drei Tore in Augsburg, er macht zwei Tore in seinem ersten Spiel zu Hause. Die Tore waren sehr, sehr wichtig. Das 4:1 war definitiv der Sieg für uns. Er macht das sehr, sehr gut."

... zum Spiel: "Ich bin sehr zufrieden. Wir hätten noch mehr Tore schießen können. Wir hatten viele große Gelegenheiten. Wichtig sind am Ende die drei Punkte. Es ist total verdient. Sie hatten nicht viele Torchancen. Sie hatten nur eine Gelegenheit.

... zum Bankplatz von Erling Haaland (vor dem Spiel): "Er hat im Dezember nicht trainiert, er war verletzt. Im Trainingslager hat er einen Teil gemacht, aber nicht alles. Deshalb müssen wir aufpassen. Es ist nicht weit, dass er auch von Anfang an spielt. Wir haben einen Plan mit ihm."

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln) ...

... zum Spiel: "Wir sind enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Wir sind nicht so gut ins Spiel gekommen, wie wir uns das gewünscht haben. Aber das werden wir genauso aufarbeiten, wie die anderen Partien auch. Es fühlt sich das eine oder andere Tor zu hoch an. Wir waren näher dran, es war enger, als es das Ergebnis aussagt. Wir haben trotzdem auch viele Dinge nicht so gut gemacht. Unsere Abstände waren viel zu groß. Deshalb sind wir nicht in die Zweikämpfe gekommen und haben da eine schlechte Quote. Das war anders geplant. Unsere jungen Burschen haben heute vielleicht auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt."

... zu Erling Haaland (vor dem Spiel): "Ich bin kein Freund, solche Dinge so groß zu machen. In der Pressekonferenz wurden mir vier oder fünf Fragen zu Haaland gestellt. Man muss den Jungen nicht verrückt machen. Lucien Favre hat da ein gutes Gespür.

Horst Heldt (Sport-Geschäftsführer 1. FC Köln) ...

... zum Spiel: "Natürlich ist das zu hoch, auch wenn wir natürlich verdient verloren haben. Wir haben schlecht angefangen. Wir haben ein Tor bekommen, da war noch keine ganze Minute gespielt. Das ist natürlich nicht gut, wenn man auswärts in so einem Hexenkessel so anfängt. Das hat den BVB beflügelt. Insgesamt haben wir die Tore vielleicht zu einfach bekommen. Ich kann das richtig einordnen. Mut hat nicht gefehlt. Es fühlt sich dann vielleicht so an und sagt sich auch so schnell, es war dann einfach nicht sauber zu Ende gespielt."