RB Leipzig, Spielplan: Das sind die nächsten Gegner der Bullen

Ab dem Ende der Winterpause sind die Roten Bullen nicht mehr die Jäger sondern die Gejagten. Dann gilt es für RB Leipzig, die Tabellenführung zu verteidigen. Das Auftaktprogramm der Sachsen ist alles andere als leicht. Bei SPOX erfahrt ihr, auf wen RB Leipzig in den ersten Spielen der Rückrunde trifft.

17 Spiele (elf Siege, vier Remis, zwei Niederlagen) und 48:20 Tore lautet die Bilanz des Tabellenführers der Bundesliga RB Leipzig. Wenn die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann in der Rückrunde da weitermacht, wo sie am Jahresende aufgehört hat, dann ist auch in dieser Saison ein spannender Meisterschaftskampf vorprogrammiert.

RB Leipzig, Spielplan: Die nächsten Gegner der Bullen

Das Programm der Leipziger nach der Winterpause könnte richtungsweisend für die restliche Saison sein und hat es durchaus in sich: Zum Auftakt empfangen die Bullen den 1. FC Union Berlin, ehe es in der Liga gegen die Verfolger aus Gladbach und München sowie im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen die Frankfurter Eintracht und in der Champions League gegen die Tottenham Hotspur geht. Die nächsten Spiele im Überblick:

Datum Wettbewerb Heim Auswärts 18. Januar Bundesliga RB Leipzig 1. FC Union Berlin 25. Januar Bundesliga Eintracht Frankfurt RB Leipzig 1. Februar Bundesliga RB Leipzig Borussia Mönchengladbach 4. Februar DFB-Pokal-Achtelfinale Eintracht Frankfurt RB Leipzig 9. Februar Bundesliga FC Bayern München RB Leipzig 15. Februar Bundesliga RB Leipzig SV Werder Bremen 19. Februar Champions-League-Achtelfinale Tottenham Hotspur RB Leipzig

© getty

RB Leipzig live im TV und Livestream

Das Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur gibt es live und exklusiv in voller Länge bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst teilt sich in dieser Saison die Übetragungsrechte an der Königsklasse mit Pay-TV-Sender Sky. Neben der Champions League hat DAZN unter anderem auch die Bundesliga im Programm. Dort zeigt der Streaminganbieter alle Freitags- und Montagsspiele live in voller Länge, sowie bereits 40 Minuten nach Abpfiff Highlights aller Partien. Somit seht Ihr alle Highlights der Leipziger aus Bundesliga und Champions League auf DAZN.

Auch sonst zeigt DAZN europäischen Spitzenfußball wie die Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga. Das Abonnement kostet nach Ablauf des kostenfreien Probemonats lediglich 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

Die Bundesligaspiele der Leipziger, das DFB-Pokal-Spiel gegen Frankfurt, sowie das Rückspiel gegen Tottenham seht Ihr beim Pay-TV-Sender Sky.

RB Leipzig im SPOX-Liveticker

Ihr habt nicht die Möglichkeit auf Bewegtbilder zurückzugreifen? Dann seid Ihr bei SPOX genau richtig. Wir bieten euch zu allen Spielen von RB Leipzig und zu vielen weiteren Sportevents einen ausführlichen Liveticker an. Hier in unserem Liveticker-Kalender findet Ihr eine aktuelle Übersicht aller Veranstaltungen.

Bundesliga: Die Tabelle nach Abschluss der Hinrunde

Zwei Punkte Vorsprung hat RB Leipzig auf den ärgsten Verfolger aus Mönchengladbach nach der Hälfte der Spiele. Die Tabelle nach dem 17. Spieltag: