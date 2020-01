FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04 nimmt offenbar Stürmer Adolfo Gaich ins Visier

Mittelstürmer Adolfo Gaich steht angeblich im Fokus des FC Schalke 04. Verteidiger Görkem Can unterschreibt derweil beim FC Groningen.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04.

Schalke 04, Transfers: S04 angeblich mit Interesse an Stürmer Adolfo Gaich

Der FC Schalke 04 soll offenbar an Mittelstürmer Adolfo Gaich von San Lorenzo interessiert sein. Das berichtet die renommierte argentinische Sportzeitung Ole.

Dem Bericht zufolge sollen neben S04 auch Villarreal, Newcastle United und Benfica zu den Interessenten am 1,90-Meter-Sturmtank gehören. Gaich erzielte in der Superliga in der laufenden Saison vier Tore in neun Spielen.

Weiter schreibt Ole, dass der 20-jährige Gaich (ein Länderspiel für Argentinien) eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Dollar (etwa 13,6 Millionen Euro) in seinem Vertrag besitzt.

S04: Görkem Can wechselt zum FC Groningen

Innenverteidiger Görkem Can wechselt vom FC Schalke 04 zum niederländischen Erstligisten FC Groningen. Wie der Tabellenzehnte der Eredivisie am Samstagmorgen offiziell bestätigte, unterschreibt der 19-Jährige einen Vertrag über zweieinhalb Jahre mit Option auf zwei weitere Spielzeiten.

"Mit Görkem ist es uns gelungen, einen sehr talentierten Spieler über einen längeren Zeitraum zu binden, der hier die Möglichkeit haben wird, sich weiterzuentwickeln", freut sich Groningens Technischer Direktor Mark-Jan Fledderus.

In der vergangenen Saison führte Can die U19 der Schalker als Kapitän zur Westdeutschen Meisterschaft und wurde im Anschluss mit einem Profivertrag ausgestattet. In der Bundesliga kam er allerdings nicht zum Einsatz.

Schalke: Serdar und Harit fit für Spiel gegen FC Bayern

Trainer David Wagner vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 hat seine Profis vor dem Topspiel beim FC Bayern am Samstag zur Motivation mit einer ernüchternden Frage konfrontiert. "Wer von euch hat schon mal gegen Bayern München gewonnen?", habe er beim Training gefragt, berichtete Wagner am Freitag: "Das waren nicht viele."

Damit es mehr werden, will der Trainer "unsere Art des Fußballs" spielen lassen: "Ein Punkt wäre super, zu gewinnen wäre Wahnsinn." Nationalspieler Suat Serdar (nach Wadenprellung) und Amine Harit (nach Oberschenkelproblemen) sind wieder fit, auch Weston McKennie hat nach seiner Schulterverletzung wieder die gesamte Trainingswoche absolviert.

"Kein größeres Problem" besteht zudem bei Innenverteidiger Ozan Kabak, der am Mittwoch über Rückenbeschwerden geklagt hatte. Ein Fragezeichen steht hinter Angreifer Benito Raman (geschwächt nach Rachenwegsinfekt).

