Am heutigen Freitag endet die Winterpause der Bundesliga und Schalke 04 eröffnet in der Auftaktpartie gegen Borussia Mönchengladbach die Rückrunde. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie ganz legal im Livestream sehen könnt.

Wann und wo findet FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach statt?

Schalke und Mönchengladbach treffen am heutigen Freitag, den 17. Januar 2020, aufeinander. Gespielt wird in der Schalker Veltins-Arena, die 62.271 Zuschauer fasst.

FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach im legalen Livestream sehen

FC Schalke 04: An Hinrunde anknüpfen

Für Trainer David Wagner soll sich im Schalker Spiel im Vergleich zum letzten Jahr wenig ändern. Er setzt auf Konstanz: "Wir wollen natürlich da weitermachen, wo wir in der Hinrunde aufgehört haben. Wir wollen die Lust auf dieses Spiel wieder auf dem Platz zeigen. Von mir aus könnte es schon in einer Stunde losgehen."

Den Gegner lobt Wagner zwar, will davon aber nicht den eigenen Auftritt abhängig machen: "Die Leistung der Borussia in der Vorrunde spricht für sich. Es ist eine sehr gute Mannschaft. Wir wollen uns aber weiterhin vom Gegner unabhängig machen und in unserem Spiel an die Top-Leistung kommen."

Borussia Mönchengladbach: Mittelmäßige Wintervorbereitung

Nach der erfolgreichen Hinrunde lief die Wintervorbereitung nur in Teilen nach Plan. Trainer Marco Rose war zwar zufrieden, erklärte aber auch Kritikpunkte: "Insgesamt haben wir eine ordentliche Winter-Vorbereitung gehabt. Im Trainingslager in Spanien hatten wir tolle Bedingungen. Das erste Testspiel gegen Heracles Almelo war nicht so gut, das haben wir angesprochen."

Im Anschluss habe man sich aber verbessert: "In beiden Testspielen gegen Freiburg haben wir es gut gemacht und uns ein gutes Gefühl geholt. Wir arbeiten hart daran, am Freitag gut in die Rückrunde zu starten."

