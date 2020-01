FC Bayern München im Traingslager: Kader, Termine und Zeitplan des FCB

Die Winterpause des FC Bayern München neigt sich dem Ende und die Vorbereitungen auf die Rückrunde stehen bevor. SPOX gibt Euch alle Informationen zum Kader, den Terminen und dem Zeitplan des FCB.

Der FC Bayern München tanzt nach der Hinrunde noch auf allen drei Hochzeiten. In der Bundesliga landeten die Münchner auf Platz drei hinter RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Zudem steht der deutsche Rekordmeister in der dritten Runde des DFB-Pokals und im Achtelfinale der Champions League.

FC Bayern München im Trainingslager: Termine und Zeitplan

Bereits zum zehnten Mal bereitet sich der FC Bayern im Emirat auf die zweite Saisonhälfte vor. Das Trainingslager in der Aspire Academy geht vom 4. bis zum 10. Januar.

Nach Ablauf der Vorbereitung in Doha bestreitet der FCB ein Testspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg.

Die nächsten Termine des FCB im Überblick:

Datum Programm Gegner 4. bis 10. Januar Trainingslager in Doha - 11. Januar Testspiel Nürnberg 19. Januar 18. Spieltag Bundesliga Hertha BSC 25. Januar 19. Spieltag Bundesliga FC Schalke 04 1. Februar 20. Spieltag Bundesliga FSV Mainz 05

FC Bayern München: Kader für Doha

Robert Lewandowski fliegt nach seiner Leisten-Operation, der er sich nach dem 2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg am 17. Spieltag unterzog, nicht mit in das Trainingslager. Zudem bleiben Javi Martinez (Muskelverletzung, Niklas Süle (Kreuzbandriss) und Kingsley Coman (Kapseleinriss im linken Knie) in München.

Lucas Hernandez soll nach seiner Sprunggelenks-OP indes weiter aufgebaut werden und bereits Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.

Der 26-Mann-Kader des FCB für Doha:

Position Spieler Tor Manuel Neuer Tor Sven Ulreich Tor Christian Früchtl Tor Ron-Thorben Hoffmann Verteidigung Benjamin Pavard Verteidigung Lucas Hernandez Verteidigung Jerome Boateng Verteidigung David Alaba Verteidigung Alphonso Davies Verteidigung Lars Lukas Mai Verteidigung Bright Akwo Arrey-Mbi Verteidigung Chris Richards Mittelfeld Corentin Tolisso Mittelfeld Thiago Mittelfeld Joshua Kimmich Mittelfeld Leron Goretzka Mittelfeld Thomas Müller Mittelfeld Ivan Perisic Mittelfeld Philippe Coutinho Mittelfeld Serge Gnabry Mittelfeld Mickael Cuisance Mittelfeld Oliver Batista-Meier Mittelfeld Sarpreet Singh Sturm Jann-Fiete Arp Sturm Joshua Zirkzee Sturm Leon Dajaku

FC Bayern München im DFB-Pokal

Bereits am 5. Februar trifft der FC Bayern in der dritten Runde des DFB-Pokals auf die TSG Hoffenheim. Nach einem 3:1-Sieg in der ersten Runde bei Energie Cottbus zitterten sich die Münchner unter Ex-Trainer Niko Kovac nach einem 0:1-Rückstand zu einem 2:1 in die nächste Runde gegen VfL Bochum.

Erst in der 83. Minute traf Serge Gnabry zum Ausgleich, ehe Thomas Müller eine Minute vor Ablauf der regulären Zeit den Siegtreffer erzielte. FCB-Talent Alphonso Davies hatte diie Gastgeber zuvor mit einem Eigentor in Führung gebracht.

Mit den Kraichgauern wartet auf die Münchner im Februar der erste "Härtetest" im Pokal. Die TSG beendete die Hinrunde auf einem starken siebten Platz. Obendrein gewann das Team von Trainer Alfred Schreuder im vergangenen Oktober mit 2:1 in der Allianz Arena.

FC Bayern München: Das Zeugnis aller FCB-Spieler für die Hinrunde 2019/2020 © getty 1/24 Der FC Bayern beendet die Hinrunde auf Platz drei. Wie haben sich die einzelnen Spieler des Rekordmeisters in dem aus 26 Pflichtspielen bestehende ersten Saisonabschnitt geschlagen? Das Halbjahreszeugnis von SPOX. © getty 2/24 Der im November beurlaubte Niko Kovac und dessen Nachfolger Hansi Flick setzten insgesamt 22 Spieler ein. Nur Sven Ulreich, Christian Früchtl, Ron-Thorben Hoffmann, Lukas Mai und Fiete Arp blieben aus dem erweiterten Kader bislang auf der Strecke. © getty 3/24 TOR – Manuel Neuer (26 Spiele): Kassierte 31 Tore und spielte nur acht Mal zu Null. Das lag allerdings selten an ihm, denn Neuer erinnerte mit vielen starken Paraden an seine besten Zeiten. Hielt beim 2:1-Sieg gegen Union sogar einen Elfmeter. Note: 2,5. © getty 4/24 ABWEHR – Lucas Hernandez (9 Spiele): Fügte sich gut ein und spielte als Innenverteidiger meist solide. Wurde seiner Ablöse aber noch nicht gerecht – auch, weil die Hinrunde verletzungsbedingt bereits am 22. Oktober für ihn beendet war. Note: 3,5. © getty 5/24 Niklas Süle (12 Spiele): Kam gut in die Saison, zog sich aber bereits am 8. Spieltag gegen Augsburg einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Ob er in dieser Saison noch einmal zum Einsatz kommt, ist fraglich. Süles Ziel ist die EM. Note: 3. © getty 6/24 Benjamin Pavard (25 Spiele): Spielte sich ohne Startschwierigkeiten in der Viererkette fest – mal im Zentrum, mal auf der rechten Seite. Wusste mit 4 Torbeteiligungen auch offensiv zu gefallen. Muss aber noch an seinen Flanken arbeiten. Note: 2,5. © getty 7/24 Jerome Boateng (15 Spiele): Sollte vor der Saison eigentlich verkauft werden, bekam aufgrund der Verletzungssorgen aber einige Chancen in der Innenverteidigung. Spielte eigentlich ordentlich, sah in einigen Eins-gegen-eins-Duellen aber alt aus. Note: 4. © getty 8/24 Javi Martinez (17 Spiele): Arbeitete sich unter Flick zurück ins Team, nachdem Kovac ihn kaum eingesetzt hatte. Gewann an die 70 Prozent seiner Zweikämpfe, offenbarte aber Schnelligkeitsdefizite und verschuldete den späten Elfer gegen Gladbach. Note: 3,5. © getty 9/24 David Alaba (17 Spiele): Sammelte 2 Scorerpunkte als Linksverteidiger. Rückte dann infolge der Verletzungen von Süle und Hernandez in die Innenverteidigung, wo er sich ohne Fehl und Tadel präsentierte. Note: 2. © getty 10/24 Alphonso Davies (18 Spiele): Avancierte mit bärenstarken Leistungen auf der linken Abwehrseite zur Sensation der Hinrunde. Bestach vor allem durch seine Schnelligkeit und Robustheit. Bereitete 4 Treffer vor, traf einmal auch selbst. Note: 1,5. © getty 11/24 Joshua Kimmich (26 Spiele): Einer der Dauerbrenner. Machte seine Sache, ob als Rechtsverteidiger oder als Sechser, solide und war an 5 Toren direkt beteiligt. Leistete sich hier und da aber auch schwächere Auftritte wie gegen Gladbach. Note: 3. © getty 12/24 MITTELFELD – Thiago (22 Spiele): Spielte eine für seine Verhältnisse durchwachsene Hinrunde – trotz überzeugender Zweikampf- (58 Prozent) und Passquote (90 Prozent). Nicht grundlos setzte ihn Flick hin und wieder auf die Bank. Note: 3,5. © getty 13/24 Leon Goretzka (14 Spiele): Machte seine Sache ordentlich, wenn er spielte. Ihm gelangen 2 Tore und 2 Vorlagen. Wurde aber wie schon in der Vorsaison immer wieder von kleineren Verletzungen aus der Bahn geworfen. Note: 3,5. © getty 14/24 Corentin Tolisso (16 Spiele): Kam ähnlich wie Goretzka kaum in einen guten Spielrhythmus, musste vor allem in wichtigen Partien meist mit der Bank vorliebnehmen. Schloss die Hinrunde zumindest mit 3 Toren und 3 Assists ab. Note: 3,5. © getty 15/24 Michael Cuisance (2 Spiele): Durfte gerade einmal 30 Minuten bei den Profis ran, wurde ansonsten bei den Amateuren in der 3. Liga eingesetzt, konnte aber auch dort nicht überzeugen. Musste zuletzt auch noch mehrfach verletzt passen. Keine Bewertung. © getty 16/24 Philippe Coutinho (22 Spiele): Hatte mit Anpassungsschwierigkeiten zu kämpfen, zeigte seine Klasse nur in Ansätzen und blieb teilweise blass. Coutinho (14 Scorerpunkte) muss weiter an sich arbeiten, damit die Münchner ihn fest verpflichten. Note: 3,5. © getty 17/24 Thomas Müller (25 Spiele): Profitierte womöglich am meisten vom Trainerwechsel. Zahlte das Vertrauen von Flick eindrucksvoll zurück und schloss eine schwach begonnene Hinrunde mit 5 Toren und 13 Vorlagen ab. Note: 2,5. © getty 18/24 Sarpreet Singh (1 Spiel): Hatte noch nicht die Möglichkeit, sein Potenzial bei den Profis unter Beweis zu stellen, das er in der Vorbereitung auf die Saison bereits in Ansätzen zeigte. Kam gegen Bremen 8 Minuten zum Einsatz. Keine Bewertung. © getty 19/24 Kingsley Coman (20 Spiele): 4 Tore, 5 Assists – blieb in Anbetracht seiner Klasse ein wenig hinter dem zurück, was man sich nach dem Abgang Franck Riberys von ihm erwartet. Wird auch nach wie vor von vielen Verletzungen heimgesucht. Note: 3,5. © getty 20/24 Ivan Perisic (19 Spiele): Mit 4 Treffern und 6 Assists ein guter Mann für die Kaderbreite. Überzeugte spielerisch aber nur selten, weil er im letzten Drittel häufig falsche Entscheidungen traf und sein Passspiel zu wünschen übrig ließ. Note: 3,5. © getty 21/24 Serge Gnabry (22 Spiele): Startete überragend und machte mit seinem Viererpack gegen Tottenham auch über die deutschen Landesgrenzen hinaus von sich reden. Zuletzt war Gnabry (11 Tore, 8 Assists) aber nicht mehr ganz so spielentscheidend. Note: 2. © getty 22/24 Robert Lewandowski (25 Spiele): Die Münchner Lebensversicherung. Spielte mit 30 Toren fraglos die beste Hinserie seiner Karriere. Note: 1. © getty 23/24 Joshua Zirkzee (3 Spiele): Sicherte den Bayern mit seinen späten Jokertoren gegen Freiburg und Wolfsburg sechs wertvolle Punkte. Mehr konnten sich der Rekordmeister und der 18-jährige Niederländer nicht erträumen. Note: 1,5. © getty 24/24 Leon Dajaku (1 Spiel): Wie Zirkzee 18 Jahre jung, in der Regel mit der U19 oder den Amateuren unterwegs. Kam in der Nachspielzeit des letzten Hinrunden-Spiels gegen Wolfsburg zu seinem Bundesliga-Debüt. Keine Bewertung.

FC Bayern München in der Champions League

Es ist die große Chance, sich für das verlorene "Finale Dahoam" im Jahr 2012 zu rächen. Seither traf der FC Bayern in der Königsklasse nicht mehr auf den FC Chelsea. Damals kassierten die Münchner in der Allianz Arena nach einer 1:0-Führung noch den späten Ausgleich, was zu einer Verlängerung führte und schließlich in einer bitteren Niederlage im Elfmeterschießen endete.

Das Hinspiel an der Stamford Bridge steigt am 25. Februar, ehe Bayern die Londoner am 18. März empfangen. Während der FCB in der Gruppenphase mit sechs Siegen aus sechs Spielen in die K.o.-Phase marschierte, landete Chelsea in einer engen Gruppe hinter Valencia und knapp vor Ajax Amsterdam auf dem zweiten Platz.

In der Premier League rangieren die Blues auf Tabellenplatz vier, haben aber bereits 22 Zähler Rückstand auf Tabellenführer Liverpool und nur fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Manchester United.

FCB in der Bundesliga: Die Tabelle nach der Hinrunde