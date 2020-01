FC Bayern München gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und Livestream

Der FC Bayern München testet in der Vorbereitung gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr den Test des Rekordmeisters heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Bayern München gegen 1. FC Nürnberg heute live: Datum und Uhrzeit

Der FC Bayern München testet am heutigen Samstag beim 1. FC Nürmberg. Die Partie findet im Max-Morlock-Stadion statt, der Heimstätte der Clubberer. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Das Stadion der Franken fasst 47.500 Zuschauer.

Bayern München gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und Livestream

Das Testspiel des FC Bayern gegen Nürnberg wird exklusiv und kostenlos bei Magenta Sport im Livestream übertragen. Um 15 Uhr beginnt die Übertragung beim Streamingdienst. Alexander Klich wird das fränkisch-bayrische Duell kommentieren. An seiner Seite wird Reporterlegende Fritz von Thurn und Taxis als Experte fungieren.

Bayern München: So läuft die Vorbereitung

Für die Bayern ist es der erste Test in der Rückrundenvorbereitung. Die Münchner absolvierten, wie in den Vorjahren, ihr Trainingslager in Doha. Insgesamt sechs Tage stimmte Trainer Hansi Flick seine Mannschaft in Katar auf die Rückrunde ein. Seit gestern weilt der Rekordmeister wieder in Deutschland.

Dabei werden die Bayern weiterhin vom Verletzungspech heimgesucht. Neben dem Langzeitverletzten Niklas Süle (Kreuzbandriss) fehlten auch Javi Martínez (Muskelverletzung), Robert Lewandowski (Leisten-OP) und Kingsley Coman (Kapseleinriss im linken Knie) in Doha.

Lucas Hernandez hingegen setzte seine Reha im Kreise der Mannschaft fort. Der Franzose ist nach seiner Sprunggelenks-OP noch nicht wieder einsatzbereit. Auch Thiago wird beim Test gegen Nürnberg fehlen. Der Spanier wird zum zweiten Mal Vater und ist an der Seite seiner hochschwangeren Frau.

1. FC Nürnberg: So läuft die Vorbereitung

Die Nürnberger sind seit dem 4. Januar wieder in der Vorbereitung und trainierten die Woche über am Trainingsgelände am Valznerweiher. Das Testspiel gegen den Rekordmeister und früheren Rivalen ist das erste in der Rückrundenvorbereitung.

Am Montag startet dann der Tross der Clubberer ins Trainingslager nach Marbella. Dort wird sich der FCN bis zum 22. Januar auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten.

In der spanischen Sonne werden die Nürnberg noch zwei weitere Testspiele absolvieren. Am 17. Januar geht es gegen den kroatischen Erstligisten NK Osijek, am 21. Januar testet der Club gegen den bulgarischen Spitzenklub ZSKA Sofia. Die Rückrunde beginnt am 30. Januar mit dem Spiel beim Hamburger SV.

Die Bundesliga-Tabelle nach der Hinrunde

Der FC Bayern hinkt ein wenig den eigenen Ansprüchen hinterher, konnte sich aber durch überzeugende Spiele vor der Winterpause in Schlagdistanz zu Herbstmeister RB Leipzig schieben.