Bundesliga-Testspiel: FC Augsburg gegen Cercle Brügge heute live im TV und Livestream

Der FC Augsburg absolviert heute ein Freundschaftsspiel gegen Cercle Brügge. Wann die Partie angepfiffen wird und wo Ihr das Ganze im TV und Livestream verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Der FC Augsburg verweilt zurzeit auf Malta und bereitet sich dort auf die Rückrunde vor. Gegen den maltesischen Klub Hibernians FC gab es einen 4:0-Erfolg.

FC Augsburg heute live gegen Cercle Brügge

Die Partie zwischen den beiden Mannschaften findet am heutigen Freitag um 15 Uhr statt. Austragungsort ist das maltesische Ta' Qali-Nationalstadion.

FC Augsburg gegen Cercle: Das Testspiel heute im TV und Livestream sehen

Das Spiel des FC Augsburg wird nicht im deutschen Free-TV oder im Livestream gezeigt. Wer aber dennoch diese Partie live sehen will, kann auf das Angebot des FC Augsburg zurückgreifen. Der FCA bietet nämlich einen Livestream via Facebook und YouTube an.

FC Augsburg, Spielplan: Die nächsten Partien im Überblick

Der FC Augsburg startet mit einem Heimspiel gegen Borussia Dortmund in die Rückrunde. Danach folgen Partien gegen ebenfalls abstiegsgefährdete Klubs, wie Union Berlin oder Werder Bremen.

So sehen die nächsten fünf Pflichtspiele aus:

Datum Uhrzeit Gegner 18. Januar 15.30 Uhr Borussia Dortmund (H) 25. Januar 15.30 Uhr 1. FC Union Berlin (A) 1. Februar 15.30 Uhr Werder Bremen (H) 7. Februar 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt (A) 15. Februar 15.30 Uhr SC Freiburg (H)

FC Augsburg in der Bundesliga: Die Tabelle nach der Hinrunde

Nach den ersten 17 Spielen liegt der FC Augsburg auf Rang 10 der Tabelle. Das Team von Trainer Martin Schmidt holte stolze 23 Punkte.