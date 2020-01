Sieben Punkte beträgt der Rückstand von Borussia Dortmund vor Rückrundenbeginn auf Tabellenführer RB Leipzig. Diesen gilt es in der zweiten Saisonhälfte wettzumachen - und das im Optimalfall mit einem Sieg gegen den FC Augsburg zum Rückrundenauftakt.

BVB-Spielplan: Nächste Gegner von Borussia Dortmund

FC Augsburg, 1. FC Köln, 1. FC Union Berlin, SV Werder Bremen und Bayer 04 Leverkusen lauten die ersten fünf Gegner von Borussia Dortmund nach der Winterpause. Die kommenden Spiele im Überblick:

Datum Wettbewerb Heim Gast 18. Januar Bundesliga FC Augsburg Borussia Dortmund 24. Januar Bundesliga Borussia Dortmund 1. FC Köln 1. Februar Bundesliga Borussia Dortmund 1. FC Union Berlin

© getty

Insbesondere das Duell mit Werder Bremen im DFB-Pokal-Achtelfinale dürfte spannend werden. Schon in der vergangenen Saison trafen die beiden Teams in der Runde der letzten 16 aufeinander - mit dem besseren Ende für Bremen, das sich mit 4:2 im Elfmeterschießen durchsetzte.

Datum Wettbewerb Heim Gast 4. Februar DFB-Pokal-Achtelfinale SV Werder Bremen Borussia Dortmund 8. Februar Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund

Borussia Dortmund im TV und Livestream sehen

Fußballfans aufgepasst! Das DFB-Pokal-Spiel gegen den SV Werder Bremen gibt es live im Free-TV zu sehen. Die ARD überträgt das Spiel am 4. Februar um 20.45 Uhr live und in voller Länge. Außerdem gibt es in der ARD-Mediathek einen Livestream.

Die Spiele in der Bundesliga laufen live und exklusiv nur beim Pay-TV Sender Sky. Neben den Einzelspielen gib es bei Sky auch eine Konferenz. Und alle Abonnenten die unterwegs sind, können auf den Livestream von SkyGo zurückgreifen. Kein Sky-Abo? Dann gibt es mittels SkyTicket die Möglichkeit, einen Tagespass zu erwerben.

BVB im Liveticker

Kein Zugriff auf Bewegtbild? SPOX hat die Lösung! Mit unseren ausführlichen Livetickern zu allen Spielen des BVB verpasst Ihr garantiert nichts und seid immer auf dem Laufenden. Hier geht's zum Liveticker-Kalender.

BVB auf Platz vier: Bundesliga-Tabelle

30 Punkte fuhren die Dortmunder aus den ersten 17 Spielen ein, der Rückstand auf RB Leipzig an der Tabellenspitze beträgt bereits sieben Zähler. Wenn die Dortmunder nochmal ins Meisterschaftsrennen eingreifen wollen, müssen sie in der zweiten Saisonhälfte definitiv konstanter agieren - in der Hinrunde gelang es nicht einmal, drei Spiele am Stück erfolgreich zu bestreiten.

Der BVB hat zwar nur drei Spiele verloren, gleich sechsmal musste man sich jedoch mit einem Remis zufrieden geben. Die Tabelle vor dem Rückrundenauftakt: