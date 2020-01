BVB: Juventus wohl offen für eine Leihe von Emre Can

Borussia Dortmund steht laut der Bild und dem kicker weiter in Verhandlungen mit Juventus bezüglich einer Verpflichtung von Emre Can. Während die Bild von einer nahenden Einigung berichtet, sind sich die Parteien dem kicker zufolge bei den finanziellen Rahmenbedingungen noch nicht einig.

Einem Bericht des Fachmagazins zufolge machte Juventus nun einen Schritt auf den BVB zu. Die Bianconeri sind gewillt den deutschen Nationalspieler bis zum Saisonende an den Bundesligisten auszuleihen. In dem Leihgeschäft soll aber zudem eine verpflichtende Kaufoption integriert werden.

Diese soll laut der Bild bei zirka 30 Millionen Euro liegen. Außerdem muss Can wohl Gehaltseinbußen von bis zu sechs Millionen Euro im Jahr in Kauf nehmen. Bei Juve erhielt er nämlich ein kolportiertes Salär von 16 Millionen Euro.

In den Verhandlungen hat sich Borussia Dortmund wohl als der wahrscheinlichste Abnehmer herauskristallisiert. Laut dem kicker haben der FC Bayern, Tottenham Hotspur und Manchester United kein Interesse mehr an Can.

BVB plant offenbar mit Can als Innenverteidiger

Can selbst will aber unbedingt wechseln, um Spielzeit zu erhalten. Der 26-Jährige möchte sich in Hinblick auf die EM 2020 für die Nationalmannschaft präsentieren. Auf einen bevorstehenden Transfer deutete zudem hin, dass Can am Sonntag bei der 1:2-Niederlage von Juventus gegen Neapel nicht im Kader stand.

"Wir sind glücklich, wenn er bleibt. Wenn sich jedoch ein Möglichkeit bietet, die beide Seiten glücklich macht, werden wir schauen", sagte Juventus-Sportdirektor Fabio Paratici bei Sky Sports angesprochen auf die Personalie. Auch sein Pendant auf Seiten des BVB, Michael Zorc, hielt sich zuletzt bedeckt: "Es ist noch nichts entschieden oder spruchreif."

Beim BVB planen die Verantwortlichen laut dem kicker mit Can als Innenverteidiger, da Manuel Akanji in dieser Saison einige Schwächen zeigte. Außerdem gelten Axel Witsel und Julian Brandt auf der Sechser-Position gesetzt sind.

Can selbst bekleidete die Position auch schon in der Nationalmannschaft, wo er in der EM-Qualifikation gegen Estland nach nur 14 Minuten aber mit Rot vom Platz flog. Zudem hat der 26-Jährige auch Erfahrungen als Halbverteidiger vorzuweisen. In seiner Anfangszeit beim FC Liverpool setzte ihn Trainer Brendan Rodgers dort ein.

Can wechselte im Sommer 2018 von den Reds ablösefrei zu den Bianconeri. In Turin steht er eigentlich noch bis 2022 unter Vertrag.

Emre Can: Leistungsdaten Saison 2019/20