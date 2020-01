BVB (Borussia Dortmund) gegen den 1. FC Köln: TV, Termin, Datum

Nach dem Sieg zum Rückrundenauftakt gegen den FC Augsburg geht es für den BVB in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln weiter. Alle Infos zum Termin, Anstoßzeit, Austragungsort sowie TV-Übertragung findet Ihr hier.

BVB gegen den 1. FC Köln: Datum, Termin, Austragungsort

Für Borussia Dortmund steht das erste Heimspiel im Jahr 2020 an. Am 19. Spieltag treffen die Schwarz-Gelben am Freitag, 24. Januar, im Signal-Iduna-Park auf den 1. FC Köln.

Anpfiff der Bundesliga-Begegnung ist um 20.30 Uhr.

BVB gegen den 1. FC Köln: Bundesliga live im TV und Livestream verfolgen

Die einzige Möglichkeit, die Partie in Deutschland live zu verfolgen, bietet DAZN. Der Streaming-Dienst zeigt seit dieser Saison die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga im Livestream.

Ab 20.10 Uhr ist der Livestream auf der Plattform abrufbar. Dann begrüßen Euch Moderator Alex Schlüter und Experte Sebastian Kneißl. Kommentiert wird das Spiel von Marco Hagemann.

Auf DAZN laufen aber nicht nur ausgewählte Spiele der deutschen Fußball-Beletage.

Mit dem Probemonat könnt Ihr das Angebot für 30 Tage kostenlos testen.

Bundesliga: BVB vs. Köln im Liveticker

Ihr habt keinen Zugriff auf das Bewegtbild zu der Partie? Kein Problem! Mit SPOX bleibt Ihr trotzdem auf dem Laufenden. Wir tickern die Begegnung live. Hier geht's zum Liveticker.

Dortmund gegen Köln: Die vergangenen Duelle

In der Vorrunde setzte sich der BVB nach Rückstand mit 3:1 in Köln durch. Die Torschützen? Jadon Sancho, Achraf Hakimi und Paco Alcacer.

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 23.08.2019 Bundesliga 1. FC Köln Borussia Dortmund 1:3 02.02.2018 Bundesliga 1. FC Köln Borussia Dortmund 2:3 17.09.2017 Bundesliga Borussia Dortmund 1. FC Köln 5:0 29.04.2017 Bundesliga Borussia Dortmund 1. FC Köln 0:0 10.12.2016 Bundesliga 1. FC Köln Borussia Dortmund 1:1

Bundesliga: Tabelle vor dem 19. Spieltag

Durch vier Siege in Folge hat sich der FC aus dem Tabellenkeller befreit und steht auf Platz 14. Der BVB muss weiter sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Leipzig aufholen.