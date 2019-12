Schalke 04: Matija Nastasic liebäugelt mit Rückkehr in die Serie A

Innenverteidiger Matija Nastasic vom FC Schalke 04 liebäugelt mit einer Rückkehr in die italienische Serie A. Gegenüber dem Onlineportal lalaziosiamonoi.it sagte der 26-Jährige: "Ich würde gerne wieder nach Italien gehen. Hoffentlich gibt es in Zukunft die Möglichkeit dazu."

Dabei verriet Nastasic auch, dass er in der Vergangenheit ein konkretes Angebot von Lazio Rom vorliegen hatte. "Aber der Trainer wollte unbedingt, dass ich bleibe", erklärte der Serbe seinen Verbleib auf Schalke. "Auch aus diesem Grund habe ich meinen Vertrag bis 2022 verlängert."

Zuschauer-Ranking der Bundesliga-Hinrunde: BVB durchbricht Schallmauer - Fortuna überrascht © getty 1/19 Die Hinrunde der Bundesliga ist Geschichte, Herbstmeister wurde RB Leipzig. Ein absoluter Publikumsmagnet sind die Roten Bullen aber noch nicht. Der BVB durchbricht hingegen zum zweiten Mal nach 2015 eine Schallmauer, ein Kellerkind überrascht. © getty 2/19 PLATZ 18: SC PADERBORN - Zuschauerschnitt: 14.349 (129.146 Zuschauer in 9 Heimspielen). © getty 3/19 PLATZ 17: UNION BERLIN - Zuschauerschnitt: 21.894 (197.051 Zuschauer in 9 Heimspielen). © getty 4/19 PLATZ 16: SC FREIBURG - Zuschauerschnitt: 23.950 (191.600 Zuschauer in 8 Heimspielen). © getty 5/19 PLATZ 15: VfL WOLFSBURG - Zuschauerschnitt: 24.440 (219.966 Zuschauer in 9 Heimspielen). © getty 6/19 PLATZ 14: TSG 1899 HOFFENHEIM - Zuschauerschnitt: 26.824 (241.419 Zuschauer in 9 Heimspielen). © getty 7/19 PLATZ 13: FSV MAINZ 05 - Zuschauerschnitt: 27.811 (222.488 Zuschauer in 8 Heimspielen). © getty 8/19 PLATZ 12: BAYER LEVERKUSEN - Zuschauerschnitt: 27.848 (250.633 Zuschauer in 9 Heimspielen). © imago images 9/19 PLATZ 11: FC AUGSBURG - Zuschauerschnitt: 28.537 (228.296 Zuschauer in 8 Heimspielen). © getty 10/19 PLATZ 10: RB LEIPZIG - Zuschauerschnitt: 40.362 (322.897 Zuschauer in 8 Heimspielen). © getty 11/19 PLATZ 9: WERDER BREMEN - Zuschauerschnitt: 40.604 (324.828 Zuschauer in 8 Heimspielen). © getty 12/19 PLATZ 8: FORTUNA DÜSSELDORF - Zuschauerschnitt: 43.279 (346.232 Zuschauer in 8 Heimspielen). © getty 13/19 PLATZ 7: HERTHA BSC - Zuschauerschnitt: 47.337 (378.703 Zuschauer in 8 Heimspielen). © getty 14/19 PLATZ 6: 1. FC KÖLN - Zuschauerschnitt: 49.687 (397.500 Zuschauer in 8 Heimspielen). © getty 15/19 PLATZ 5: EINTRACHT FRANKFURT - Zuschauerschnitt: 50.700 (456.300 Zuschauer in 9 Heimspielen). © getty 16/19 PLATZ 4: BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - Zuschauerschnitt: 51.103 (459.932 Zuschauer in 9 Heimspielen). © getty 17/19 PLATZ 3: FC SCHALKE 04 - Zuschauerschnitt: 61.148 (550.333 Zuschauer in 9 Heimspielen). © getty 18/19 PLATZ 2: FC BAYERN MÜNCHEN - Zuschauerschnitt: 75.000 (675.000 Zuschauer in 9 Heimspielen). © getty 19/19 PLATZ 1: BORUSSIA DORTMUND - Zuschauerschnitt: 81.073 (648.590 Zuschauer in 8 Heimspielen). Nur 2015/16 war der Zuschauerschnitt noch höher: 81.226 Zuschauer pro Spiel.

Nastasic spielte bereits in der Saison 2011/12 in der Serie A

Der Defensivspezialist sammelte bereits zu Beginn seiner Profikarriere Erfahrungen in Italien. In der Saison 2011/12 spielte er für den AC Florenz und absolvierte in dieser Zeit 29 Pflichtspiele für den Klub.

Über Manchester City landete Nastasic 2015 auf Schalke, wo er seitdem im Abwehrzentrum meist gesetzt ist. Auch aufgrund von Verletzungen kommt er in der laufenden Saison allerdings erst auf sieben Pflichtspiele für S04.