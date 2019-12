Eintracht Frankfurt - Trainer Adi Hütter: "Es brodelt in mir"

Die aktuelle Schwächephase von Eintracht Frankfurt macht Trainer Adi Hütter zu schaffen. "Es ist gerade schon sehr angespannt und unangenehm, das muss ich so klar sagen. So etwas hatte ich in meinen elf Jahren als Trainer noch nie, und deshalb brodelt es auch ziemlich in mir", sagte der Österreicher der Bild-Zeitung.



Frankfurt hat wettbewerbsübergreifend drei Spiele in Folge verloren und im Dezember kein Spiel gewonnen, der bislang letzte Sieg gelang im Vormonat beim FC Arsenal. Es war der einzige seit dem berauschenden Erfolg über Bayern München (5:1) Anfang November.

Das Highlight habe Probleme mit sich gebracht. "Ich glaube, schlussendlich war es die Höhe, die vielen im Umfeld den Kopf ein bisschen verdreht hat", sagte Hütter: "Ob das auch für unsere Spieler galt? Glaube ich nicht. Aber in der Summe gesehen war das Ergebnis vielleicht ein bisschen zu hoch. Wenn du da 2:1 gewinnst, würde man den Sieg nicht so hoch hängen."

Bundesliga: Die schnellsten Torschützen beim Debüt © getty 1/12 Nur 104 Sekunden benötigte Joshua Zirkzee für seinen ersten Treffer beim Bundesliga-Debüt. An den Rekord kommt er damit aber bei weitem nicht ran. Wir zeigen Euch die schnellsten Tore beim Bundesliga-Debüt seit detaillierter Datenerfassung 2004/05. © getty 2/12 Platz 10: Marcus Berg (Hamburger SV) am 15. August 2009 gegen Borussia Dortmund - 180 Sekunden. © getty 3/12 Platz 10: Hugo Almeida (Werder Bremen) am 13. August 2008 gegen Hannover 96 - 180 Sekunden. © getty 4/12 Platz 9: Charlison Benschop (Hannover 96) am 15. August 2015 - 158 Sekunden. © getty 5/12 Platz 8: Adam Zrelak (1. FC Nürnberg) am 28. Oktober 2018 gegen Eintracht Frankfurt - 151 Sekunden. © getty 6/12 Platz 7: Joel Pohjanpalo (Bayer Leverkusen) am 27. August 2016 gegen Borussia Mönchengladbach - 114 Sekunden. © getty 7/12 Platz 6: Ze Roberto II (FC Schalke 04) am 3. Februar 2008 gegen den VfB Stuttgart - 105 Sekunden. © getty 8/12 Platz 5: Joshua Zirkzee (FC Bayern München) am 18. Dezember 2019 gegen den SC Freiburg - 104 Sekunden. © getty 9/12 Platz 4: Josh Sargent (SV Werder Bremen) am 7. Dezember 2018 gegen Fortuna Düsseldorf - 91 Sekunden. © getty 10/12 Platz 3: Caiuby (VfL Wolfsburg) am 5. Oktober 2008 gegen den FC Schalke 04 - 89 Sekunden. © getty 11/12 Platz 2: Hendrik Weydandt (Hannover 96) am 25. August 2018 gegen Werder Bremen - 72 Sekunden. © getty 12/12 Platz 1: Milos Jojic (Borussia Dortmund) am 15. Februar 2014 gegen Eintracht Frankfurt - 19 Sekunden.

Die schwierige Situation müsse er "annehmen und es schaffen, dass der aktuelle Gegenwind wieder zum Rückenwind wird. Das ist meine Aufgabe", so Hütter, "aber es ist ja auch nicht so, dass wir in jedem Spiel der letzten Wochen die klar unterlegene Mannschaft waren. Im Gegenteil - alle Spiele waren eng."