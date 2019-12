Am 16. Spieltag der Bundesliga stehen sich Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wer die Begegnung im TV und Livestream zeigt.

Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln: Termin, Ort, Schiedsrichter

Das Spiel zwischen Frankfurt und Köln am 16. Spieltag der Bundesliga wird am heutigen Mittwochabend um 20.30 Uhr angepfiffen. Spielstätte ist die Commerzbank-Arena in der hessischen Finanzmetropole.

Als Schiedsrichter ist Deniz Aytekin mit seinem Gespann um Christian Dietz, Eduard Beitinger, Tobias Reichel und Benjamin Brand im Einsatz.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln heute live im TV und Livestream?

Der 16. Spieltag der Bundesliga wird live und exklusiv von Sky übertragen. Somit ist auch die Partie Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln lediglich auf dem Pay-TV-Sender zu sehen.

Dort steht neben dem Einzelspiel auf Sky Bundesliga 5 HD (Kommentar: Tom Bayer) auch die Konferenz auf Sky Bundesliga 1 HD (Kommentar: Jörg Dahlmann) bereit. Neben der Übertragung im TV wird außerdem ein Livestream via Sky Go angeboten.

© getty

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER

Frankfurt gegen Köln: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die Eintracht geht mit Personalsorgen in die Partie gegen die Domstädter. Unter anderem fehlen Adi Hütter David Abraham (Rotsperre), Jonathan de Guzman (muskuläre Probleme), Frederik Rönnow (Sehneneinriss im Oberschenkel) und Lucas Torro (Innenbandriss im Knie). Beim FC fallen Kingsley Ehizibue (Gelbsperre), Marcel Risse (Muskelfaserriss) und Lasse Sobiech (muskuläre Probleme) aus.

Frankfurt: Wiedwald - Toure, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Rode, Sow, Kostic - Kamada - Pacienca, Silva

Wiedwald - Toure, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Rode, Sow, Kostic - Kamada - Pacienca, Silva Köln: Horn - Schmitz, Czichos, Katterbach - Skhiri, Hector - Thielmann, Drexler, Jakobs - Cordoba

Bundesliga: Der 16. Spieltag im Überblick mit Frankfurt und Köln

Im Spitzenspiel des Spieltags hat sich Borussia Dortmund nach zweimaliger Führung mit 3:3 von RB Leipzig getrennt. Außerdem tritt der FC Bayern heute beim SC Freiburg an.

Termin Heim Auswärts Ergebnis 17.12., 18.30 Werder Bremen 1. FSV Mainz 05 0:5 17.12., 20.30 Union Berlin 1899 Hoffenheim 0:2 17.12., 20.30 Borussia Dortmund RB Leipzig 3:3 17.12., 20.30 FC Augsburg Fortuna Düsseldorf 3:0 18.12., 18.30 Bayer Leverkusen Hertha BSC 18.12., 20.30 SC Freiburg Bayern München 18.12., 20.30 Mönchengladbach SC Paderborn 07 18.12., 20.30 VfL Wolfsburg Schalke 04 18.12., 20.30 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln

Bundesliga: Die Tabelle vor den Mittwochsspielen

Durch einen Sieg gegen Bayer Leverkussen konnte der FC am vergangenen Spieltag wichtige Punkte im Tabellenkeller sammeln. Dennoch steht das Team von Neu-Trainer Markus Gisdol weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz.