Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen gegen FC Schalke 04 heute live im TV oder Livestream?

Am heutigen Samstag empfängt Bayer 04 Leverkusen den FC Schalke 04 am 14. Spieltag der Bundesliga. Wo Ihr die Partie live im TV oder Livestream mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Du willst die Highlights der Partie Leverkusen - Schalke nicht verpassen? Dann sichere Dir jetzt Deinen kostenlosen DAZN-Probemonat.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Leverkusen gegen Schalke heute live im TV und Livestream

Für alle Samstagsspiele der Bundesliga besitzt Sky die exklusiven Übertragungsrechte in Deutschland und wird dementsprechend auch die Partie der Leverkusener gegen Schalke zeigen.

Ab 17.30 Uhr starten die Vorberichte auf Sky Bundesliga 1 HD mit Kommentator Kai Dittmann. Für alle mobilen User stellt der Pay-TV-Sender via SkyGo einen Livestream bereit, mit SkyTicket können auch Nicht-Sky-Kunden das Spiel live sehen.

Wer nicht live mit dabei sein kann, kann 40 Minuten nach Spielende die Highlights der Partie auf DAZN abrufen. Auch von allen anderen Bundesliga-Begegnungen zeigt der Streamingdienst nach Abpfiff die Highlights - alle Montags- und Freitagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse gibt's sogar live und in voller Länge im Angebot.

Darüber hinaus zeigt DAZN auch Champions League, Europa League, die vier großen US-Sport-Ligen (NBA, NFL, MLB, NHL) sowie eine breite Vielfalt an Tennis, Darts, Handball, Hockey, Motorsport, Boxen oder UFC. Das Ganze gibt's nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats für wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich.

© getty

Bayer Leverkusen vs. Schalke 04: Anpfiff, Spielort, Schiedsrichter

Gespielt wird am Samstag um 18.30 Uhr in der Leverkusener Bay-Arena, welche 30.000 Zuschauern Platz bietet. Folgendes Schiedsrichter-Gespann ist im Einsatz:

Schiedsrichter: Osmers, Harm (Hannover)

Osmers, Harm (Hannover) Assistenten: Gorniak, Thomas (Bremen); Kempter, Robert (Stockach)

Gorniak, Thomas (Bremen); Kempter, Robert (Stockach) Vierter Offizieller: Aarnink, Arne (Nordhorn)

Aarnink, Arne (Nordhorn) Video-Assistent: Stieler, Tobias (Hamburg)

Bayer 04 - S04: Der Liveticker zum Spiel

Wie zu allen Spielen der Bundesliga haben wir bei SPOX auch diesmal einen kostenlosen Liveticker für Euch, mit dem Ihr keine Highlights aus Leverkusen verpassen werdet.

Bayer Leverkusen vs. Schalke 04: Vorschau

Durch den überraschenden sowie am Ende auch leicht glücklichen 2:1-Erfolg der Leverkusener am vergangenen Wochenende gegen den FC Bayern konnte die Werkself den Kontakt zur Spitzengruppe halten. Dennoch bleibt Bayer in dieser Spielzeit eine Wundertüte - zu oft folgen auf überzeugende Vorstellungen schwache und inkonstante Auftritte, wie man beim 0:3 in Frankfurt oder dem 1:1 gegen Freiburg, als die eigene Offensive an der schwachen Chancenverwertung scheiterte, zuletzt sehen konnte.

Gegner Schalke hat zwar nur drei Punkte mehr auf dem Konto, ist aber seit fünf Bundesliga-Spieltagen ungeschlagen und steht mittlerweile auf Rang drei des Tableaus. Die Truppe von Trainer David Wagner kann sich dabei vor allem auf eine starke Defensive verlassen. Nur 16 Mal musste S04-Keeper Alexander Nübel hinter sich greifen - nach Wolfsburg, Gladbach und Leipzig Bestwert. Mit einem Dreier kann Königsblau - sollten die Bayern am Nachmittag Gladbach schlagen - sogar die Tabellenspitze erobern.

Leverkusen gegen Schalke: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Dragovic, S. Bender, Wendell - Aranguiz, Demirbay - Bellarabi, Havertz, Bailey - Volland

Es fehlen im Bayer-Kader: Pohjanpalo (Teileinriss des Innenbands im Sprunggelenk), Tah (Rotsperre), Weiser (Bänderriss im Sprunggelenk)

Schalke 04: Nübel - Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka - Mascarell, McKennie - Caligiuri, S. Serdar - Raman, Harit

Es fehlen im Schalke-Kader: Bentaleb (nicht berücksichtigt), Mi. Langer (nicht berücksichtigt), Sané (Außenmeniskusriss), Schöpf (Faserriss), Stambouli (Fußbruch), Uth (Adduktorenprobleme)

Bayer - Schalke 04: Die letzte Duelle

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 11.05.2019 Bundesliga Bayer Leverkusen Schalke 04 1:1 19.12.2018 Bundesliga Schalke 04 Bayer Leverkusen 1:2 25.02.2018 Bundesliga Bayer Leverkusen Schalke 04 0:2 29.09.2017 Bundesliga Schalke 04 Bayer Leverkusen 1:1 28.04.2017 Bundesliga Bayer Leverkusen Schalke 04 1:4

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 14. Spieltag