Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach heute live im LIVE-TICKER

Nach dem bitteren Europa-League-Aus geht es für Borussia Mönchengladbach heute in der Bundesliga weiter. Die Fohlen sind beim VfL Wolfsburg zu Gast. Hier könnt Ihr die Partie im LIVE-TICKER mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

VfL Wolgsburg - Borussia Mönchengladbach heute live im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: In der Bundesliga läuft es für die Fohlen hingegen deutlich besser. Mit 31 Punkten - und einem Spiel weniger - steht man derzeit punktgleich mit RB Leipzig auf dem zweiten Tabellenrang. Mit einem Sieg heute Nachmittag kann die Mannschaft von Trainer Marco Rose an den Sachsen wieder vorbei ziehen.

Vor Beginn: Nach der Europa League steht für beide Klubs am heutigen Sonntag wieder der Bundesliga-Alltag auf dem Programm. Während die Wolfsburger aber durch den Einzug in die Zwischenrunde mit ordentlich Selbstvertrauen in die heutige Begegnung gehen werden, erlebte Gladbach einen EL-Abend zum vergessen. Mit 1:2 verlor man gegen Istanbul Basaksehir und gab das sicher geglaubte Weiterkommen in letzter Sekunde noch aus der Hand.

Vor Beginn: Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 15. Spieltages zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach.

Wolgsburg gegen Gladbach: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten beide Mannschaften von Beginn an spielen:

Wolfsburg : Casteels - Bruma, Guilavogui, Brooks - X. Schlager, Arnold - William, Roussillon - Mehmedi - Weghorst, Joao Victor

: Casteels - Bruma, Guilavogui, Brooks - X. Schlager, Arnold - William, Roussillon - Mehmedi - Weghorst, Joao Victor Gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Hofmann - Benes - Herrmann, Plea, Thuram

© getty

VfL Wolfsburg vs. Gladbach heute live im TV und Stream

Wer Wolgsburg gegen Gladbach live und in voller Länge sehen möchte, kommt um ein Sky-Abbonement nicht herum. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel ab 14.30 Uhr exklusiv auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Michael Born begleitet die Partie als Kommentator. Mit SkyGo steht Sky-Kunden darüber hinaus ein Livestream zur Verfügung, via SkyTicket kann ein Tagespass erworben werden.

Für alle, die die Begegnung nicht live sehen können, stehen 40 Minuten nach Abpfiff sind die Highlights auf DAZN zur Verfügung.

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen des 15. Spieltages

Gladbach kann mit einem Sieg heute Nachmittag die Tabellenspitze zurückerobern. Wolfsburg hängt im grauen Mittelfeld fest.