TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund heute live sehen: BVB im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt des letzten Spieltages der Bundesliga-Hinrunde empfängt die TSG Hoffenheim Borussia Dortmund. Während die Kraichgauer um die internationalen Plätze kämpfen, möchte der BVB den Anschluss an Tabellenführer Leipzig wahren. SPOX gibt euch alle relevanten Informationen zum Spiel und der Übertragung im Fernsehen und Livestream.

TSG Hoffenheim gegen den BVB: Wann und wo findet die Partie statt?

Das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund beginnt am heutigen Freitag, 20. Dezember, um 20.30 Uhr. Austragungsort ist die PreZero-Arena in Sinsheim, die 30.150 Zuschauern Platz bietet.

Hoffenheim gegen den BVB heute live im TV und Livestream sehen

Der Streamingdienst DAZN zeigt das Spiel live und in voller Länge, ebenso wie sämtliche anderen Freitagsspiele der Bundesliga. Die Übertragung dort beginnt um 20.15 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Lukas Schönmüller

Experte: Ralph Gunesch

Darüber hinaus überträgt auch das ZDF die Partie live im Fernsehen und per Livestream.

Darüber hinaus überträgt auch das ZDF die Partie live im Fernsehen und per Livestream.

TSG Hoffenheim - BVB heute live im Liveticker

Solltet ihr keine Livebilder des Spiels sehen können, bietet euch SPOX auch einen Liveticker zur Partie an, mit dem Ihr über alle Geschehnisse des Spiels informiert bleibt.

TSG 1899 Hoffenheim: Mut und Stabilität gegen den BVB

Nach zuletzt vier sieglosen Ligaspielen in Folge konnte Hoffenheim unter der Woche bei Union Berlin erstmals wieder einen Sieg einfahren. Darauf soll jetzt gegen den BVB aufgebaut werden. Trainer Alfred Schreuder hat auch bereits einen Plan, wie das funktionieren soll: "Wir brauchen viel Mut und in der Defensive sehr viel Stabilität. Der BVB hat eine brutale Qualität und ein hohes Tempo."

Generell sieht er die Entwicklung seiner Mannschaft positiv und hofft, "dass sich das Team weiterentwickelt und der Teamgeist noch stärker wird. Dann haben wir eine positive Zukunft vor uns. "

Borussia Dortmund: Positive Entwicklung beim BVB

Nach einer kurzzeitigen Krise hat sich der BVB in den letzten Wochen stabilisiert und zeigte wieder ansprechende Leistungen. Auch wenn im letzten Spiel gegen Tabellenführer RB Leipzig nur ein Remis gelang, war Trainer Lucien Favre zufrieden mit dem Auftritt seines Teams: "Chapeau an meine Mannschaft, dass sie nach diesen Gegentreffern noch das 3:2 macht. Dazu gratuliere ich ihr. Wir bekommen dann das 3:3 und wollen trotzdem weiter nach vorne spielen. Am Ende ist es leider sehr, sehr schwer zu akzeptieren, aber ich halte viele positive Dinge von diesem Spiel fest."

Hoffenheim - BVB: Bilanz und die letzten Duelle

Insgesamt trafen Hoffenheim und der BVB bisher in 24 Pflichtspielen aufeinander, mit einer deutlich besseren Bilanz für die Schwarz-Gelben. Dortmund konnte zehn dieser Duelle gewinnen, neun weitere Male erreichten sie ein Remis. Hoffenheim holte dagegen nur fünf Siege.