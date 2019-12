Bundesliga: RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

RB Leipzig empfängt als Tabellenzweiter am 14. Spieltag der Bundesliga die TSG Hoffenheim. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim heute live: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen RB Leipzig und der TSG Hoffenheim findet in der Red Bull Arena in Leipzig statt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Das ehemalige Zentralstadion fasst in der Bundesliga 41.939 Zuschauer.

Bundesliga: Leipzig vs. Hoffenheim heute live im TV und Livestream

Sky hat die Rechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga. Der Pay-TV-Sender zeigt somit auch live und exklusiv die Begegnung zwischen RB Leipzig und der TSG Hoffenheim heute um 15.30 Uhr.

Als Einzelspiel könnt Ihr die Partie auf Sky Sport Bundesliga 4 sehen. Die Konferenz mit zusätzlich allen anderen Nachmittagsspielen läuft auf Sky Sport Bundesliga 1.

Ab 14 Uhr beginnen die Vorberichte zum Spieltag. Moderatorin Jessica Libbertz führt zusammen mit dem Experten Dietmar Hamann durch das Programm. Als Kommentator des Einzelspiels fungiert Oliver Seidler, in der Konferenz berichtet Jonas Friedrich über das Spiel.

Zusätzlich wird das Spiel auch im Livestream via SkyGo oder bei SkyTicket angeboten. Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel im TV oder Livestream zu verfolgen, kann sich 40 Minuten nach Spielende beim Streamingdienst DAZN die Highlights der Partie anschauen. DAZN kostet 11,99 Euro im Monatsabo oder 119,99 Euro im Jahresabo. Der erste Monat ist kostenfrei.

Leipzig gegen Hoffenheim: Das Bundesliga-Spiel im Liveticker

SPOX bietet zudem einen Liveticker zum Leipzig-Spiel und allen anderen Bundesliga-Partien an. Zudem gibt es alle Begegnungen in der Konferenz. Bei SPOX verpasst Ihr nichts.

Hier geht es zum Liveticker RB Leipzig gegen 1899 Hoffenheim

RB Leipzig gegen 1899 Hoffenheim: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei den Leipzigern wird die Besetzung der Abwehr davon abhängen, ob Marcel Halstenberg wieder spielfit ist. Die Hoffenheimer müssen Sebastian Rudy aufgrund einer Gelbsperre ersetzen.

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Mukiele, Upamecano, Halstenberg - Demme, Laimer - Sabitzer, Forsberg - Nkunku, Werner

TSG Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Hübner - Kaderabek, Grillitsch, Geiger, Skov - Kramaric, Bebou - Locadia

Bundesliga: Der 14. Spieltag im Überblick

Das Topspiel steigt parallel zum Spiel der Leipziger gegen Hoffenheim. Im Borussia Park empfängt Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach Rekordmeister Bayern München.

Termin Heim Auswärts 6. Dezember, 20:30 Uhr Eintracht Frankfurt Hertha BSC 7. Dezember, 15:30 Uhr Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf 7. Dezember, 15:30 Uhr RB Leipzig 1899 Hoffenheim 7. Dezember, 15:30 Uhr SC Freiburg VfL Wolfsburg 7. Dezember, 15:30 Uhr FC Augsburg 1. FSV Mainz 05 7. Dezember, 15:30 Uhr Mönchengladbach Bayern München 7. Dezember, 18:30 Uhr Bayer Leverkusen Schalke 04 8. Dezember, 15:30 Uhr Union Berlin 1. FC Köln 8. Dezember, 18 Uhr Werder Bremen SC Paderborn 07

Bundesliga: Die Tabelle am 14. Spieltag

Die Leipziger greifen nach der Tabellenspitze. Hoffenheim will den Anschluss an die internationalen Plätze schaffen.

