Bundesliga: Mainz 05 - Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER

Zum Abschluss des 13. Spieltags treffen am heutigen Montagabend der 1. FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt aufeinander. Hier könnt Ihr die Bundesliga-Partie im Live-Ticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisert.

Mainz 05 - Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Die SGE blickt hingegen auf zwei Pleiten in Folge zurück. Zumindest in der Bundesliga, in der Europa League feierte die Mannschaft von Adi Hütter am Donnerstag einen wichtigen 2:1-Sieg.

Vor Beginn: Mainz befindet sich zwar im Tabellenkeller, darf aber mit Selbstvertrauen in die Partie gehen. Zuletzt feierte man immerhin einen 5:1-Erfolg über die TSG 1899 Hoffenheim.

Vor Beginn: Schiedsrichter ist dann Manuel Gräfe, der von Guido Kleve und Markus Sinn unterstützt wird. Als Vierter Offizieller arbeitet Benjamin Cortus, VAR ist Benjamin Brand.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt. Das Spiel beginnt um 20.30 Uhr.

Mainz - Eintracht Frankfurt heute im TV und Livestream

FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten beide Mannschaften beginnen:

Mainz: Zentner - St. Juste, Fernandes, Niakhate - Öztunali, Kunde, Latza, Aaron - Boetius - Onisiwo, Quaison

Zentner - St. Juste, Fernandes, Niakhate - Öztunali, Kunde, Latza, Aaron - Boetius - Onisiwo, Quaison Frankfurt: Rönnow - Toure, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Sow, Rode, Kostic - Kamada - Dost, Paciencia

Bundesliga: Tabelle am 13. Spieltag

Während die Frankfurter im Mittelfeld gefangen sind, könnte sich Mainz mit einem Sieg von den Abstiegsrängen distanzieren.