Bundesliga: FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER

Der FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt beschließen heute Abend den 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Bleibt Schalke oben dran oder beendet die Eintracht ihre jüngste Negativserie? Hier könnt Ihr die Partie im LIVE-TICKER mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Während es in der Bundesliga zuletzt gar nicht lief, hat sich die Eintracht aus Frankfurt immerhin in der Europa League in die K.o.-Phase geduselt. Ob das Rückenwind für die Partie auf Schalke gibt? Trainer Adi Hütter sieht sein Team als Außenseiter und sagt: "Schalke spielt weit besser als letztes Jahr. Sie haben einen anderen Stil, sind aggressiv, ziehen viele Sprints, verteidigen nach vorne, schalten schnell um und haben das notwendige Glück. Wir müssen kompakt auftreten, aber auch nach vorne spielen." Hoffnung macht der Eintracht, dass der zuletzt verletzte Bas Dost eventuell als Joker zum Einsatz kommen könnte.

Vor Beginn: Trotz der Niederlage am vergangenen Spieltag in Leverkusen mischt Schalke in dieser Saison wieder oben mit. Vor dem 1:2 in der BayArena gab's elf Punkte aus fünf ungeschlagenen Spielen für die Truppe von Trainer David Wagner. "Jetzt, wo wir uns beschnuppert haben und die Spieler gemerkt haben, dass ich und meine Mitarbeiter keine Volltrottel sind, haben wir eine Arbeitsatmosphäre geschaffen, in der es sehr viel Spaß macht, an seine Leistungsgrenze zu kommen", erklärt Wagner in der Welt am Sonntag.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Bundesligaspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt.

Schalke gegen Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten beide Mannschaften heute auflaufen:

Schalke: Nübel - Kenny, Kabak, McKennie, Oczipka - Mascarell, S. Serdar - Caligiuri, Harit - Raman, Kutucu

Frankfurt: Rönnow - Toure, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Rode, Fernandes, Kostic - Gacinovic, Kamada - Paciencia

Schalke gegen Frankfurt heute live im Fernsehen und im Livestream

Wer Schalke gegen Frankfurt live sehen möchte, braucht ein Sky-Abonnement. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel ab 14.30 Uhr exklusiv auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Wolff Fuss begleitet die Partie als Kommentator. Mit SkyGo steht Sky-Kunden darüber hinaus ein Livestream zur Verfügung, via SkyTicket kann ein Tagespass erworben werden.

Für alle, die die Begegnung nicht live sehen können, stehen 40 Minuten nach Abpfiff sind die Highlights auf DAZN zur Verfügung.

