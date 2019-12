FC Bayern München - Winter-Trainingslager: Das macht der FCB im Januar

Die Hinrunde der Bundesliga ist abgeschlossen und der FC Bayern München bereitet sich nach den Weihnachtsfeiertagen auf die Rückrunde vor. SPOX gibt euch alle Informationen zum Winter-Trainingslager des FCB.

Der FC Bayern München überwintert in der Bundesliga auf dem dritten Tabellenplatz. Auch in der Champions League und im DFB-Pokal ist der FCB noch vertreten.

FC Bayern im Winter-Trainingslager: Ort und Zeitraum

Der FC Bayern München bereitet sich vom 4. bis zum 10. Januar in Doha auf die Aufgaben in der Rückrunde vor, ehe der Rekordmeister am 11. Januar ein Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg bestreitet. Die Partie wird live bei Telekom-Anbieter MagentaSport übertragen.

Zudem wird das Frauen-Team ebenfalls in die Aspire Academy reisen, allerdings zehn Tage nach der Abreise der Männer-Mannschaft.

FC Bayern München: Spielplan nach der Winterpause

Nach der Winterpause erwartet den FC Bayern ein straffes Programm. Zum Auftakt geht es am 19. Januar nach Berlin zu Hertha BSC, ehe die Münchner am darauffolgenden Wochenende Schalke 04 empfangen.

Zudem stehen die Spiele im DFB-Pokal (TSG Hoffenheim) und in der Champions League an. Dort trifft der FCB auf den FC Chelsea.

Termin Wettbewerb Gegner 19. Januar Bundesliga Hertha BSC (A) 25. Januar Bundesliga Schalke 04 (H) 1. Februar Bundesliga Mainz 05 (A) 5. Februar DFB-Pokal TSG Hoffenheim (H) 9. Februar Bundesliga RB Leipzig (A) 16. Februar Bundesliga 1. FC Köln (A) 21. Februar Bundesliga SC Paderborn (H) 25. Februar Champions League FC Chelsea (A) 29. Februar Bundesliga TSG Hoffenheim (A)

FC Bayern München in der Bundesliga

Nach zwei jeweils späten Siegen gegen den SC Freiburg (3:1) und den VfL Wolfsburg (2:0) überwintert der FC Bayern auf Platz drei. Auf Herbstmeister RB Leipzig haben die Münchner einen Rückstand von vier Zählern, während Rivale Borussia Dortmund mit drei Punkten weniger einen Rang hinter den Münchnern steht.

Nach der Winterpause treffen die Bayern dann auf Ex-Trainer Jürgen Klinsmann, der kürzlich das Amt von Ante Covic bei Hertha BSC übernahm. Die Berliner gehen als Tabellenzwölfter mit einer Ausbeute von 19 Punkten als klarer Außenseiter in die Partie. Das Hinspiel endete allerdings 2:2.

FC Bayern München in der Champions League und DFB-Pokal

Das Team von Hansi Flick, der bis mindestens zum Saisonende im Amt bleibt, spielte eine tadellose Gruppenphase, gewann alle sechs Spiele und trifft im Achtelfinale (25. Februar und 18. März) auf den FC Chelsea. Mit den Blues hat der FCB noch eine dicke Rechnung offen, nachdem die Londoner im Finale 2012 in der Münchner Allianz-Arena nach Elfmeterschießen gewannen. Seither trafen die beiden Teams in der Königsklasse nicht mehr aufeinander.

Chelsea steht in der Premier League auf dem vierten Platz, hat aber bereits 17 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool.

Noch bevor das Achtelfinale der Champions League auf dem Programm steht, empfangen die Bayern in der dritten Runde des DFB-Pokals TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer sorgten im Oktober in München für eine faustdicke Überraschung, als das Team von Alfred Schreuder mit 2:1 gegen den FCB gewann.

Bundesliga: Die Tabelle