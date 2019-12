FC Bayern München - Karl-Heinz Rummenigge warnt: "Sind in eine Schieflage geraten"

Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat vor dem 3:1-Sieg gegen Tottenham in der Champions League zur unbefriedigenden Situation in der Bundesliga Stellung genommen und vor allem in der Offensive eine Verbesserung eingefordert.

"Wir sind ein bisschen in eine Schieflage geraten. Der Tabellenplatz sieben ist ungewohnt für Bayern München und sicherlich auch nicht zufriedenstellend. Das gilt es zu ändern", sagte Rummenigge bei Sky.

Inbesondere die Chacenverwertung bemängelte der Bayern-Boss bei den beiden 1:2-Niederlagen gegen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen: "Wir müssen jetzt konzentriert und motiviert spielen und vor allem aus unseren Torchancen, von denen wir ja wahnsinnig viele hatten, einfach mehr rausholen."

Nach 14 Spieltagen stehen die Münchner nur auf Platz sieben - letztmals belegte der FCB zu einem solchen Zeitpunkt in der Saison 1994/95 eine schlechtere Platzierung. Der Rückstand auf Tabellenführer Gladbach beträgt bereits sieben Punkte.

Rummenigge: Coutinho-Verpflichtung? "Nehmen uns die Zeit"

Einer, der sich beim Erfolg gegen die Spurs mit einem Treffer in guter Form präsentierte und die offensiven Probleme beheben soll, ist Philippe Coutinho. Rummenigge wollte sich weiter nicht festlegen, ob der Brasilianer über den Sommer hinaus beim deutschen Rekordmeister spielen soll: "Wir haben bei Coutinho eine Klausel im Vertrag, die wir bis Ende Mai ziehen müssen. Die Zeit nehmen wir uns."

Auch in puncto Trainerfrage gab Rummenigge kein Update, wie es für Hansi Flick langfristig weitergeht: "Wir sind so verblieben, dass wir uns nach dem letzten Spiel vor der Winterpause zusammensetzen. Ich schließe das nicht aus, dass Flick auch bis Sommer weitermacht."

Dennoch gab es ein Lob für den Interimscoach: "Er macht das gut. Die Spielqualität ist absolut zufriedenstellend. Wir müssen jetzt nur noch die Tore machen."