Bundesliga: FC Bayern - Werder Bremen heute im LIVE-TICKER

Am 15. Spieltag empfängt Rekordmeister FC Bayern den kriselnden SV Werder Bremen. Finden die Münchener nach den Niederlagen gegen Leverkusen und Gladbach in die Erfolgsspur zurück? Hier könnt Ihr die Bundesliga-Partie im LIVE-TICKER verfolgen.

Erlebe 40 Spiele der Fußball-Bundesliga live und exklusiv auf DAZN und sichere Dir jetzt Deinen Gratismonat.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bundesliga: Bayern München gegen Werder Bremen heute im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Werders Bilanz der letzten gut zehn Jahre gegen den FC Bayern ist fast zu schlecht, um wahr zu sein. 20 Pflichtspiele in Folge gingen gegen den Rivalen verloren, davon allein 17 in der Bundesliga. Der letzte Sieg gegen die Münchener liegt über elf Jahre zurück.

Vor Beginn: Die Bayern haben trotz guter bis hervorragender Kritiken und eben solcher Stimmung zuletzt zwei Spiele in der Liga in Folge verloren und sind damit unter Zugzwang. Robert Lewandowski kehrt nach seiner Verschnaufpause in der Champions League zurück und will nach zwei Nullrunden wieder treffen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum 15. Spieltag und zur Partie von Bayern München gegen Werder Bremen.

© getty

Bayern München gegen Werder Bremen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Pavard, Alaba, Davies - Thiago - Goretzka, Müller - Gnabry, Coutinho - Lewandowski

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Sahin, Moisander - Gebre Selassie, M. Eggestein, Augustinsson - Bittencourt, Klaassen - Osako, Rashica

Die legendärsten Duelle zwischen Bayern und Werder Bremen © getty 1/14 FC Bayern gegen Werder Bremen - ein Duell, das seit jeher für Rivalität steht. Vor dem Aufeinandertreffen in der Bundesliga blicken wir auf die legendärsten Duelle zwischen den beiden Teams. © getty 2/14 Insgesamt trafen beide Mannschaften 119 Mal aufeinander. Die Bilanz spricht klar für den FC Bayern, der 66 Mal als Sieger vom Platz ging. 28 Mal gewann Werder. Vor heimischer Kulisse siegte der FCB 40-mal in 59 Spielen. © getty 3/14 Ersten richtigen Zündstoff erhielten die Duelle in den 80er Jahren. Werder-Manager Willi Lemke und Bayern-Boss Uli Hoeneß lieferten sich außerhalb des Platzes eine Art Klassenkampf: Willi der Sozi gegen Uli den Kapitalisten. © imago 4/14 Den ersten Aufreger gab's, als Klaus Augenthaler 1985 Rudi Völler brachial foulte. Der Bayern-Kapitän sah damals nur Gelb, Völler dagegen musste monatelang verletzt aussetzen. "Wir spielen ja nicht Schach", sagte FCB-Trainer Lattek nach der Partie. © getty 5/14 Nur wenige Monate später schießt Michael Kutzop im Titelduell am vorletzten Spieltag nur an den Pfosten. Es war sein einziger Fehlschuss vom Punkt. Die Partie endete 0:0, Werder wurde am letzten Spieltag noch von den Bayern überholt. © imago 6/14 Im Jahr 1995 vermiesten die Bayern Bremen erneut die Meisterschaft. Die Münchner besiegten ihren zukünftigen Trainer Rehhagel bei seinem letzten Spiel für Werder mit 3:1. Der BVB gewann zeitgleich beim HSV und krönte sich damit zum Meister. © getty 7/14 Im DFB-Pokalfinale 1999 avancierte Torhüter Rost zum Helden. Im Elfmeterschießen traf er erst selbst und hielt dann gegen Matthäus. In einem packenden Endspiel hatte es zunächst 1:1 geheißen. Basler (FCB) war zwischenzeitlich vom Platz geflogen. © getty 8/14 In der Neuauflage des Finals ein Jahr später revanchierten sich die Bayern. Giovanne Elber, Paulo Sergio und Mehmet Scholl erzielten die Tore beim einseitigen 3:0-Sieg über die Grün-Weißen. © getty 9/14 Ausgerechnet im Münchner Olympiastadion machten die Bremer am 8. Mai 2004 die Meisterschaft perfekt. Klasnic, Ailton und Micoud traf beim 3:1-Auswärtssieg der Bremer - Kahn unterlief ein bitterer Patzer. © getty 10/14 Beim 4:0-Sieg der Bayern in Bremen lässt Franck Ribery zum ersten Mal in der Bundesliga seine Extrakasse aufblitzen. Der Franzose narrte Werder mit einigen Kunststücken und erzielte zudem per Strafstoß sein allererstes Bundesligator. © getty 11/14 Im September 2008 nehmen Özil und Co. die von Klinsmann trainierten Bayern beim 5:2 in der Allianz Arena komplett auseinander. 5:0 heißt es nach 70 Minuten für die Grün-Weißen, ehe Tim Borowski für die Gastgeber ein wenig Ergebniskosmetik betreibt. © getty 12/14 2010 trafen beide zum dritten Mal im Rahmen eines DFB-Pokalfinals aufeinander. Die Bayern unter van Gaal machten eine Woche vor dem CL-Endspiel gegen Inter mit Werder kurzen Prozess. Robben, Olic, Ribery und Schweinsteiger erzielten die Tore beim 4:0. © getty 13/14 In den folgenden Jahren feierten die Münchner unter Jupp Heynckes und Pep Guardiola ein Schützenfest nach dem anderen gegen Werder. So auch beim 6:0 am 18. Oktober 2014, als Philipp Lahm den einzigen Doppelpack seiner Karriere schnürte. © getty 14/14 Vor drei Jahren hieß es im DFB-Pokal-Halbfinale auch Bayern gegen Werder. Nach einer Schwalbe von Arturo Vidal verwandelte Thomas Müller den fälligen Strafstoß. In Halbzeit zwei sorgte Müller mit seinem zweiten Treffer für den 2:0-Endstand.

FC Bayern München - Werder Bremen heute im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Bayern und Bremen wird ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Zwar teilt sich Sky seit dieser Saison die Übertragungsrechte an der Bundesliga mit dem DAZN, allerdings hält der Streamingdienst lediglich die Exklusivrechte an den 30 Freitagsspielen, den fünf Montagsspielen und den fünf Sonntagsspielen, die um 13.30 Uhr beginnen.

Die Bundesliga-Tabelle vor den Samstagspartien des 15. Spieltags

Bayern gegen Bremen: Es ist das Duell des Tabellen-7. gegen den -14. Klar ist: Beide Teams hinken den eigenen Ansprüchen hinterher.