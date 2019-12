Während der FC Augsburg nach holprigem Start bereits acht Punkte vor dem Relegationsplatz hat, steckt Fortuna Düsseldorf mittendrin im Abstiegskampf. Am 15. Spieltag treffen beide Mannschaften aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wo ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Wann und wo findet die Partie Augsburg - Düsseldorf statt?

Austragungsort des Bundesligaspiels am 16. Spieltag ist die Augsburger WWK-Arena, die 30.660 Zuschauern Platz bietet.

Schiedsrichter Marco Fritz wird die Partie am heutigen Dienstag, 17. Dezember, um 20.30 Uhr anpfeifen, seine Assistenten sind Dominik Schaal und Jan Clemens Neitzel-Petersen. Als vierter Offizieller agiert Timo Gerach, VAR der Partie ist Daniel Schlager.

Heute live: FC Augsburg gegen Fortuna Düsseldorf im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem FC Augsburg und Fortuna Düsseldorf wird live und exklusiv von Sky übertragen. Das Einzelspiel läuft auf Sky Bundesliga 4 HD, die Konferenz mit den anderen Dienstags-Spielen auf Sky Bundesliga 1 HD.

Kommentator Einzelspiel: Hansi Küpper

Kommentator Konferenz: Jörg Dahlmann

Moderatorin: Jessica Libbertz

Experte: Dietmar Hamann

Parallel bietet der Pay-TV-Sender einen Livestream via Sky Go an. Dieser ist für alle internetfähigen Endgeräte verfügbar, jedoch auch kostenpflichtig.

Augsburg vs. Düsseldorf heute im Liveticker auf SPOX

Ihr seid unterwegs und habt nicht die Möglichkeit, das Spiel live im TV oder via Sky Go zu verfolgen? Dann nutzt unseren Liveticker und bleibt damit am Ball.

Neben allen anderen Partien des Spieltags findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender auch die Begegnung zwischen dem FC Augsburg und der Fortuna Düsseldorf. Hier verpasst ihr nichts!

Bundesliga, 16. Spieltag: Der Spielplan

Neben der Partie Augsburg gegen Düsseldorf finden heute drei weitere Spiele statt.

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 17.12.2019 18.30 Uhr Werder Bremen 1. FSV Mainz 05 17.12.2019 20.30 Uhr Borussia Dortmund RB Leipzig 17.12.2019 20.30 Uhr FC Augsburg Fortuna Düsseldorf 17.12.2019 20.30 Uhr 1. FC Union Berlin TSG Hoffenheim 18.12.2019 18.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen Hertha BSC 18.12.2019 20.30 Uhr Borussia Mönchengladbach SC Paderborn 07 18.12.2019 20.30 Uhr VfL Wolfsburg FC Schalke 04 18.12.2019 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt 1. FC Köln 18.12.2019 20.30 Uhr SC Freiburg Bayern München

Augsburg - Düsseldorf: Voraussichtliche Aufstellungen

Martin Schmidt kann im Vergleich zum 4:2-Erfolg in Hoffenheim wieder auf Ruben Vargas zurückgreifen, der nach seiner Gelb-Sperre zurückkommt. Jan Moravek, der zuletzt wegen einer Muskelverhärtung fehlte, ist ebenfalls wieder ein Kandidat. Verzichten muss Schmidt hingegen auf Alfred Finnbogason (Schulterverletzung), Raphael Framberger (Muskelfaseriss im Oberschenkel), Felix Götze und Marek Suchy (beide Aufbautraining). Bei Düsseldorf fehlen Adam Bodzek (Gelb-Sperre), Kenan Karaman (Lungenentzündung), Kevin Stöger (Kreuzbandriss) und Markus Suttner (Faserriss). So könnten die Teams heute starten:

Augsburg: Koubek - Lichtsteiner, Gouweleeuw, Jedvaj, Max - Khedira, Baier - Richter, Vargas - Jensen - Niederlechner

Koubek - Lichtsteiner, Gouweleeuw, Jedvaj, Max - Khedira, Baier - Richter, Vargas - Jensen - Niederlechner Düsseldorf: Steffen - Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Gießelmann - Morales, Sobottka - Thommy, Fink, Ampomah - Kownacki

FC Augsburg vs. Fortuna Düsseldorf: Zahlen und Fakten zum Bundesliga-Spiel

Der FC Augsburg und Fortuna Düsseldorf trafen in der Bundesliga zuvor viermal aufeinander, dabei gewann in den Spielzeiten 2012/13 und 2018/19 jeweils das Auswärtsteam.

Augsburg verlor beide Bundesliga-Heimspiele gegen Düsseldorf. Nur gegen Bayer 04 Leverkusen verlor der FCA seine ersten drei Heimspiele im Oberhaus allesamt.

In den letzten fünf Bundesliga-Spielen sammelte nur RB Leipzig mehr Punkte (15) als der FC Augsburg (13).

Düsseldorf ist seit fünf Bundesliga-Spielen sieglos (zwei Remis, drei Niederlagen) und kassierte dabei insgesamt 16 Gegentore - Ligahöchstwert in diesem Zeitraum.

© getty

Bundesliga 16. Spieltag: Die Tabelle vor Augsburg gegen Düsseldorf

Acht Punkte trennen die beiden Kontrahenten vor der Partie Augsburg gegen Düsseldorf.