Bundesliga: Die Sonntagspartien des 17. Spieltages heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bevor die Bundesliga in die Winterpause geht, finden am heutigen Sonntag noch zwei Partien statt. Was Ihr zu den Begegnungen wissen müsst und wo Ihr sie live mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Bundesliga - 17. Spieltag: Die Sonntagspartien

Datum Uhrzeit Heim Gast 22.12.19 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf Union Berlin 22.12.19 18 Uhr SC Paderborn Eintracht Frankfurt

Die Bundesliga live im TV und Livestream

Sowohl Düsseldorf gegen Union Berlin als auch das Duell zwischen dem SC Paderborn und Eintracht Frankfurt werden ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky Sport gezeigt. Beide Begegnung laufen dabei ab 14.30 Uhr hintereinander auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Mit SkyGo gibt es für Sky-Kunden einen Livestream.

Bei beiden Partien sind die Highlights außerdem schon 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN abrufbar. Alle Montags-, Freitags-, und frühen Sonntagsspiele (13.30 Uhr) überträgt das "Netflix des Sports" sogar live.

Bundesliga: Der 17. Spieltag im SPOX-Liveticker

Wer kein Sky- oder DAZN-Abo hat, kann bei uns im Liveticker vorbei schauen. Hier werden alle Spiele der höchsten deutschen Spielklasse ausführlich mitgetickert.

Der 17. Spieltag in der Vorschau

Fortuna Düsseldorf - Union Berlin:

Fortuna Düsseldorf ist seit sechs Bundesliga-Partien sieglos (zwei Remis, vier Niederlagen) - eine solche Serie hatten sie bereits zwischen dem 2. und 7. Spieltag. Länger ohne Sieg blieb man in diesem Kalenderjahr aber nicht.

Der 1. FC Union Berlin traf in den letzten drei Pflichtspielen bei Fortuna Düsseldorf immer mindestens doppelt. Nur gegen Alemannia Aachen haben die Eisernen aktuell eine so lange derartige Torserie auswärts (sogar vier Pflichtspiele).

Fortuna Düsseldorf verlor die jüngsten drei Bundesliga-Partien allesamt zu null. Das gab es für die Fortuna in Deutschlands höchster Spielklasse zuletzt an den ersten drei Spieltagen der Saison 1986/87 - mehr waren es nie.

SC Paderborn - Eintracht Frankfurt:

Frankfurt gewann seit dem 5-1 gegen den FC Bayern am 10. Spieltag keines der jüngsten sechs Bundesliga-Spiele (ein Remis, fünf Niederlagen). Eine längere Serie ohne Sieg gab es für die Eintracht zuletzt in der Rückrunde 2016/17 unter Niko Kovac.

Paderborn holte in den ersten 16 Bundesliga-Spielen nur neun Punkte. In der BL-Historie schafften nur drei von 19 Teams mit einer einstelligen Punktzahl (ggf. umgerechnet) nach 16 Spielen den Klassenerhalt, zuletzt Augsburg 2012/13 (acht).

Kein Spieler gab in der laufenden Bundesliga-Saison mehr Torvorlagen per Ecke als Frankfurts Filip Kostic (vier, wie sonst nur Union Berlins Christopher Trimmel).

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle