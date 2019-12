Bundesliga: Der 17. Spieltag heute live - Spiele, Termine, Übertragung, TV

Mit dem 17. Spieltag geht die Hinrunde in der Bundesliga zu Ende. Welche Partien am heutigen Samstag auf dem Programm stehen und wo Ihr sie sehen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und sieh die Highlights aller Spiele der Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff!

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bundesliga: Die Samstagspartien des 17. Spieltages

Folgende sechs Partien werden am heutigen Samstag, den 21. Dezember, in der Bundesliga gespielt:

Datum Uhrzeit Heim Gast 21.12. 15.30 Uhr FC Bayern München VfL Wolfsburg 21.12. 15.30 Uhr RB Leipzig FC Augsburg 21.12. 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 Bayer Leverkusen 21.12. 15.30 Uhr FC Schalke 04 SC Freiburg 21.12. 15.30 Uhr 1. FC Köln Werder Bremen 21.12. 18.30 Uhr Hertha BSC Borussia Mönchengladbach

© getty

Bundesliga: Der 17. Spieltag heute live im TV und Livestream

Die Samstagsspiele der Bundesliga werden beim Pay-TV-Sender Sky übertragen. Ab 15.15 Uhr gibt es alle Partien des 17. Spieltags einzeln und in der Konferenz im TV zu sehen.

Neben der klassischen Übertragung im TV bietet Sky via SkyGo auch einen Livestream zu den Spielen an. Via Sky Ticket können sich Nicht-Sky-Kunden einen Tagespass zulegen und so die Samstagsspiele des 17. Spieltags der Bundesliga live sehen.

© getty

Bundesliga: Die Samstagsspiele im SPOX-Liveticker

Zu allen Spielen der Bundesliga bietet SPOX einen Liveticker an. Die Samstagspartien könnt Ihr entweder einzeln oder im Konferenzticker verfolgen. Hier kommt Ihr zu den jeweiligen Tickern:

Bundesliga: Der Samstag in der Vorschau

Am Samstag wird das Duell um die Herbstmeisterschaft entschieden. RB Leipzig könnte sich mit einem Sieg am Nachmittag gegen den FC Augsburg bereits den ersten Tabellenrang für die Winterpause sichern. Sollten die Leipziger Punkte liegen lassen, könnte sich Borussia Mönchengladach im letzten Moment noch zum Herbstmeister krönen. Die Gladbacher müssen im Abendspiel in Berlin gegen die Hertha ran.

Der FC Bayern hat hingegen keine Chancen mehr auf den ersten Platz nach 17 Spieltagen. Selbst bei einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg würden die Bayern die Hinrunde auf dem dritten Platz beenden. Besonders spannend ist das Fernduell um die Torjägerkanone. Robert Lewandowski (19 Tore) und Timo Werner (18 Tore) legen beide historisch gute Zahlen auf.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 17. Spieltag

Zum ersten Mal seit zehn Jahren werden weder der FC Bayern München noch Borussia Dortmund Herbstmeister der Bundesliga.