Die Hinrunde der Bundesliga neigt sich so langsam dem Ende zu und das letzte Gruppenspiel in der Champions League steht an. SPOX verrät Euch, auf welche Gegner Borussia Dortmund noch in diesem Jahr trifft.

Borussia Dortmund ist noch auf allen drei Hochzeiten (Champions League, DFB-Pokal und Bundesliga) vertreten. In der Königsklasse kämpft der BVB um den Einzug in das Achtelfinale, in der Bundesliga stehen die Schwarz-Gelben auf Platz drei.

BVB-Spielplan: Nächste Gegner von Borussia Dortmund

Bis zur Winterpause hat der BVB noch vier Spiele vor sich. Bereits am kommenden Dienstag trifft das Team von Trainer Lucien Favre in der Champions League auf Slavia Prag, ehe es vier Tage später in der Bundesliga nach Mainz geht. Auch in der anschließenden Woche bekommt Borussia Dortmund keine Pause und empfängt RB Leipzig zum Spitzenspiel. Am letzten Spieltag des Jahres geht es dann gegen die TSG Hoffenheim.

Datum Wettbewerb Heim Gast 10. Dezember Champions League Borussia Dortmund Slavia Prag 14. Dezember Bundesliga Mainz 05 Borussia Dortmund 17. Dezember Bundesliga Borussia Dortmund RB Leipzig 20. Dezember Bundesliga TSG Hoffenheim Borussia Dortmund

Borussia Dortmund vs. Fortuna Düsseldorf: Noten und Einzelkritiken der BVB-Stars © getty 1/15 Borussia Dortmund hat sich am 14. Spieltag mit 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf durchgesetzt. Hier gibt es die Noten und Einzelkritiken der BVB-Stars. © getty 2/15 ROMAN BÜRKI: Den Schweizer zu bewerten ist eigentlich kaum möglich, da er zu keinem Zeitpunkt wirklich gefordert wurde. Eine Bogenlampe musste er aus der Luft pflücken, das war es. Note: 3. © getty 3/15 LUKASZ PISZCZEK: In der Dreierkette defensiver als üblich, aber das hinderte ihn nicht an der Vorbereitung des ersten Treffers. Nach hinten fehlerfrei. Note: 2,5. © imago images 4/15 MANUEL AKANJI: Als zentraler Mann in der Defensive selten gefordert, aber in den Zweikämpfen stark und umsichtig. Note: 2,5. © imago images 5/15 DAN-AXEL ZAGADOU: Rechtfertigte erneut das Vertrauen in ihn. Nur ein einziges Mal klärte er nicht rigoros genug, aber sonst die Souveränität schlechthin. Note: 2,5. © getty 6/15 ACHRAF HAKIMI: Wie Guerreiro auf der anderen Außenbahn im Mittelfeld mit guten Aktionen. Bereitete einen Treffer vor, ein eigenes Tor blieb ihm aber vorenthalten. Note: 2,5. © getty 7/15 JULIAN BRANDT: Enorm viel unterwegs, immer anspielbar, mit vielen sehr guten Ideen. Spielte auf der Position hinter Reus und neben Witsel so richtig groß auf. Note: 1,5. © getty 8/15 AXEL WITSEL: Stand eindeutig im Schatten von Brandt, obwohl er kaum einen Fehler machte. Das sagt eigentlich alles. Note: 3. © getty 9/15 RAPHAEL GUERREIRO: Obwohl der Portugiese gut spielte, ging er im Vergleich mit seinen Mitspielern ein wenig unter. Vorne wie hinten aber sehr solide. Note: 3. © getty 10/15 MARCO REUS: Diesmal war wieder der Heimspiel-Kapitän zu sehen. Mit einem Doppelpack und einer Torvorlage ließ er seine Kritiker verstummen. Es wäre sogar noch mehr möglich gewesen. Note: 1,5. © imago images 11/15 JADON SANCHO: Die beste Leistung des Engländers seit vielen Wochen. Glänzte als zweifacher Vollstrecker, aber auch als Vorbereiter. Note: 1,5. © getty 12/15 THORGAN HAZARD: Wahrscheinlich sein bisher bestes Spiel für den BVB. Von Beginn an engagiert, immer anspielbar, dazu im Abschluss gefährlich, mit Tor und Vorlage. Note: 1. © getty 13/15 MARIO GÖTZE: Ersetzte in der 73. Minute Marco Reus, da war die Partie aber schon gelaufen. Profitierte so nicht mehr vom Schwung seiner Mitspieler. Ohne Bewertung. © imago images 14/15 MAHMOUD DAHOUD: Wurde in der 78. Minute für Brandt eingewechselt, hatte keine nennenswerten Szenen mehr. Ohne Bewertung. © getty 15/15 LEONARDO BALERDI: Kam in der 78. Minute für Piszczek in Spiel und feierte sein Debüt in der Bundesliga. Ohne Bewertung.

Borussia Dortmund im TV und Livestream sehen

BVB im Liveticker

BVB in der Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal

Noch am Wochenende meldete sich der BVB endgültig von seiner kleinen Krise zurück. Gegen Fortuna Düsseldorf gewann Borussia Dortmund mit 5:0, nachdem die Schwarz-Gelben bereits bei Hertha BSC einen Dreier ergatterten (2:1-Sieg). Aktuell bedeutet das Platz drei in der Tabelle, mit fünf Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach.

In der Champions League liefert sich der BVB ein Fernduell um den Einzug in das Achtelfinale mit dem punktgleichen Inter Mailand. Dortmund muss darauf hoffen, dass die Italiener gegen den FC Barcelona keinen Sieg einfahren und selbst einen Sieg gegen Slavia Prag holen. Sollten beide Spiele im Remis enden, müsste die Borussia in die Europa League, da der direkte Vergleich an Inter geht.

Im Pokal verlief hingegen alles glatt. In der dritten Runde, die Anfang Februar ansteht, trifft die Favre-Elf auf Werder Bremen. Das Team, das den BVB in der vergangenen Saison im Achtelfinale nach Elfmeterschießen aus dem Turnier warf.

BVB auf Platz drei: Bundesliga-Tabelle