Borussia Dortmund stoppte beim 2:1-Sieg gegen Hertha BSC die Negativserie in der Liga. SPOX verrät Euch, gegen wen der BVB in den nächstes Spielen antreten muss.

Borussia Dortmund ist in der Bundesliga aktuell nur Fünfter und muss auch um ein Weiterkommen in der Champions League fürchten.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

BVB-Spielplan: Nächste Gegner und Partien von Borussia Dortmund

Für den BVB steht am kommenden Samstag ein vermeintlich leichtes Duell in der Bundesliga an. Zu Hause empfängt die Borussia am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) Fortuna Düsseldorf.

Wenige Tage später steht für den BVB das wichtige Duell in der Königsklasse gegen Slavia Prag an. Da der BVB das Achtelfinale nicht mehr aus eigener Kraft erreichen kann, ist ein Sieg gegen die Tschechen Pflicht. Dazu muss das Team von Lucien Favre hoffen, dass Inter Mailand zu Hause gegen den FC Barcelona nicht gewinnen kann.

In der Folge stehen für den BVB bis Ende des Jahres noch drei Duelle in der Bundesliga an. Ein Sieg gegen Mainz am 15. Spieltag (7.12.) ist Pflicht, im Anschluss geht es dann gegen den Tabellenzweiten aus Leipzig. Das letzte Spiel vor der Winterpause steigt gegen die TSG Hoffenheim (20.12.), die aktuell auf Rang acht steht.

Datum Wettbewerb Heim Auswärts 07. Dezember Bundesliga BVB Fortuna Düsseldorf 10. Dezember Champions League BVB Slavia Prag 14. Dezember Bundesliga Mainz 05 BVB 17. Dezember Bundesliga BVB RB Leipzig 20. Dezember Bundesliga TSG Hoffenheim BVB

Punkte nach 13 Bundesliga-Spieltagen im Vergleich zur Vorsaison © imago images 1/16 13 von 34 Spieltagen sind in der Bundesliga gespielt, die Tabelle gibt weiter ein überraschendes Bild ab. Doch welche Mannschaft hat sich im Vergleich zum 13. Spieltag des Vorjahres verbessert, welche verschlechtert? Der Überblick. © getty 2/16 Borussia Dortmund: 10 Punkte weniger (aktuell: 23 Punkte, 2018/19: 33 Punkte). © getty 3/16 Hertha BSC: 9 Punkte weniger (aktuell: 11 Punkte, 2018/19: 20 Punkte). © getty 4/16 1. FSV Mainz 05: 6 Punkte weniger (aktuell: 12 Punkte, 2018/19: 18 Punkte). © getty 5/16 Eintracht Frankfurt: 6 Punkte weniger (aktuell: 17 Punkte, 2018/19: 23 Punkte). © getty 6/16 SV Werder Bremen: 4 Punkte weniger (aktuell: 14 Punkte, 2018/19: 18 Punkte). © getty 7/16 TSG 1899 Hoffenheim: 0 Punkte mehr (aktuell: 21 Punkte, 2018/19: 21 Punkte). © getty 8/16 FC Bayern München: 0 Punkte mehr (aktuell: 24 Punkte, 2018/19: 24 Punkte). © getty 9/16 FC Augsburg: 1 Punkt mehr (aktuell: 14 Punkte, 2018/19: 13 Punkte). © getty 10/16 VfL Wolfsburg: 2 Punkte mehr (aktuell: 20 Punkte, 2018/19: 18 Punkte). © getty 11/16 RB Leipzig: 2 Punkte mehr (aktuell: 27 Punkte, 2018/19: 25 Punkte). © getty 12/16 Borussia Mönchengladbach: 2 Punkte mehr (aktuell: 28 Punkte, 2018/19: 26 Punkte). © getty 13/16 Fortuna Düsseldorf: 3 Punkte mehr (aktuell: 12 Punkte, 2018/19: 9 Punkte). © getty 14/16 Bayer Leverkusen: 7 Punkte mehr (aktuell: 22 Punkte, 2018/19: 15 Punkte). © getty 15/16 SC Freiburg: 8 Punkte mehr (aktuell: 22 Punkte, 2018/19: 14 Punkte). © getty 16/16 FC Schalke 04: 11 Punkte mehr (aktuell: 25 Punkte, 2018/19: 14 Punkte).

BVB-Spielplan: Borussia Dortmund in der Bundesliga

In der Bundesliga wackelt der BVB derzeit. Ein Sieg über Hertha BSC und Jürgen Klinsmann am 13. Spieltag (2:1) hat Lucien Favre wohl den Job gerettet und die Borussia auf Rang fünf geschoben.

In der Partie zuvor gab es jedoch nur ein müdes 3:3-Unentschieden gegen den SC Paderborn, bei dem der BVB zur Halbzeit bereits 0:3 zurücklag. Am Spieltag zuvor gab es eine 0:4-Klatsche in der Allianz Arena gegen die Bayern.

BVB-Spielplan: Borussia Dortmund in der Champions League

Das Achtelfinale der Champions League kann der BVB nicht mehr aus eigener Kraft erreichen. Da sie das direkte Duell gegen Inter Mailand verloren haben (0:2 und 3:2), müssen die Schwarz-Gelben hoffen, dass die Italiener am letzten Spieltag gegen den bereits qualifizierten FC Barcelona nicht gewinnen.

Einen Platz in der Europa League hat Dortmund aber so oder so sicher, da Slavia Prag mit zwei Punkten aus fünf Spielen uneinholbar auf dem letzten Rang liegt.